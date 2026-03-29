Ársæll Guðmundsson hefur lokið störfum sem skólameistari Borgarholtsskóla en skipunartími hans rennur út í júní. Hann hefur ekki ákveðið hvað hann hyggst gera í framhaldinu en segist stoltur af ferlinum.
Í lok síðasta árs var Ársæli tjáð af Guðmundi Inga Kristinssyni, þáverandi menntamálaráðherra, að staða hans yrði auglýst laus til umsóknar en skipunartími Ársæls rennur út í júní.
Málið vakti hneyksli og margir töldu það lykta af skómálinu svokallaða en ráðherra sagði ákvörðunina hluta af fyrirhuguðum breytingum á stjórnsýslu framhaldsskóla á Íslandi.
Ársæll segir um sameiginlega ákvörðun hans og mannauðsstjóra í menntamálaráðuneytinu að ræða. Í febrúar var greint frá því að Ársæll væri kominn í veikindaleyfi en hygði á að hefja aftur störf 1. apríl. Hann segir tillöguna um að hann lyki störfum núna hafa komið úr ráðuneytinu. Hann fundaði með starfsfólki skólans á föstudag og greindi því frá tíðindunum en Rúv greindi fyrst frá starfslokunum.
Hvernig er tilfinningin?
„Það er ömurlegt að yfirgefa vinnustað sem maður er búinn að byggja upp í tíu ár og yndislegt samstarfsfólk, flotta nemendur og flottan skóla.
En núna er ráðuneytið búið að gefa út að það er ekkert út á mín störf að setja. Það var náttúrulega stórfurðulegt að vera settur bara til hliðar og bara út í kuldann og án nokkurra samskipta, hvorki við núverandi ráðherra né Guðmund Inga.“
Borgarholtsskóli er fjórði framhaldsskólinn sem Ársæll gegnir skólameistaraembætti í. Hann hefur leitt stýrihópa, unnið í menntamálaráðuneytinu, setið í nefndum og eftirlitshópum auk þess sem hann kom að stofnun Menntaskóla Borgarfjarðar.
Ársæll hefur ekki ákveðið hvað hann hyggst taka sér fyrir hendur í framhaldinu.
„Ég hef marga fjöruna sopið í þessum efnum. Þannig að það leggst örugglega eitthvað til, þó að núverandi ráðherra kæri sig ekkert um mína löngu reynslu og þekkingu í skólamálum,“ segir Ársæll sem lítur sáttur um öxl og kveðst stoltur af sínum störfum.
Er eitthvað sem þú sérð eftir eða hefðir viljað gera öðruvísi?
„Ég hefði alltaf getað verið betri og mannlegri við samferðafólk mitt. Það er það sem skiptir höfuðmáli og maður hefði alltaf, litið til baka, getað gert hlutina á mannlegri hátt. Þetta snýst jú allt um hið mannlega samfélag. Hún skiptir öllu máli, mennskan. Mér finnst hún vera að drena svolítið út núna hjá þeim sem eru við völd og mér finnst það mjög dapurlegt. Það er eins og Donald Trump sé alls staðar.“