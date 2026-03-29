Yfir hundrað björgunarsveitarmenn voru ræstir út í ýmis verkefni vegna óveðursins sem skall á suðvesturhluta landsins í gær. Nokkuð var um foktjón á Suðurnesjum, Akranesi og Hvammstanga.
Þetta segir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, í samtali við fréttastofu.
„Þetta slapp til á höfuðborgarsvæðinu en það var hvasst víðast annars staðar um vestanvert landið. En það var leiðindafærð.“
Björgunarsveitarmenn hafi aðstoðað ökumenn í vandræðum á Þingvallavegi, í Grafningi, á Mikladal á Vestfjörðum og við Flateyrarafleggjara. Björgunarsveitir sinntu sömuleiðis mörgum vegalokunum fyrir Vegagerðina.
Á Akranesi var björgunarfélagið kallað út í tvígang vegna foktjóns og einnig var björgunarsveitin Ægir í Garði og Þorbjörn í Grindavík kallaðar út vegna foktjóns.
Björgunarsveitin Blakkur á Patreksfirði og Bróðurhöndin á Rauðasandi voru kallaðar út vegna lítillar rútu í Raknadal innarlega í Patreksfirði en lítið snjóflóð hafði fallið á veginn og lokað honum.
Bróðurhöndin fór á snjóbíl og sótti fólkið upp úr miðnætti, en rútunni var snúið við og ekið til baka. Þá sinnti Blakkur flutningi á heilbrigðisstarfsfólki á Patreksfirði á þriðja tímanum í nótt.
„Deginum lauk á að fylgja sjúkrabíl yfir Vatnaleið á Snæfellsnesi en allt gekk þetta tiltölulega greiðlega,“ segir Jón Þór.