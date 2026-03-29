Sprengisandur er á sínum stað á Bylgjunni í dag en þar fær Kristján Kristjánsson þáttastjórnandi til sín góða gesti og ræðir við þá samfélagsmálin sem brenna á þjóðinni.
Fyrst koma Konráð Guðjónsson, hagfræðingur, og Már Mixa, lektor við HÍ, til að ræða þráláta verðbólgu og hvort að eitthvað sé hægt að gera til að stöðva hækkun hennar.
Gabríela Bryndís Ernudóttir hlaðvarpsstjórnandi er annar gestur. Hún hefur gefið út sex þátt hlaðvarp um biskupsmálið svokallaða, þegar fyrrverandi biskup var ásakaður um kynferðisbrot í lok síðustu aldara, og hafa þættirnir vakið mikla athygli.
Alþingismennirnir Sigmar Guðmundsson og Diljá Mist Einarsdóttir ræða stöðu alþjóðamála. Hvaða áhrif óveðursskýin sem hrannast upp hafa á afstöðu Íslendinga til utanríkismála og þar með talið til umsóknar um aðild að Evrópusambandinu.
Að lokum koma læknarnir Jenna Huld Eysteinsdóttir og Ragna Hlín Þorleifsdóttir. Þær ætla að ræða rafræna heilbrigðisþjónustu þar sem stefnt er að sparnaði, skilvirkni og aukinni þjónustu með rafrænum hætti. Að þessu sinni er sjónum beint að húðlækningum.
