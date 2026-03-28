Lífið

Back to the Future-leikari látinn

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
James Tolkan árið 2023. Getty

James Tolkan er látinn, 94 ára að aldri. Hann er best þekktur fyrir leik sinn sem skólastjórinn í þríleiknum Back to the Future. 

Tolkan fæddist árið 1931 í Michigan-fylki í Bandaríkjunum. Hann gekk í Eastern Arizona-háskólann en hætti til að ganga til liðs við sjóher Bandaríkjanna og tók þátt í Kóreustríðinu.

Hann var leystur frá störfum vegna hjartasjúkdóms og útskrifaðist árið 1956 úr Háskólanum í Iowa með leiklistargráðu. Árið 1960 fékk hann hlutverk í einum þætti í þáttaröðinni 1960 og 1966 lék hann í fyrstu kvikmyndinni sinni, The Three Sisters.

Tolkan var þekktastur fyrir hlutverk sitt sem skólastjórinn Gerald Strickland í Back to the Future. Hann túlkaði aftur hlutverkið í Back to the Future Part II og leikur síðan afa Strickland í þriðju myndinni. Tolkan tók einnig að sér að túlka hlutverk skólastjórans í teiknimyndaseríu sem er byggð á kvikmyndunum.

Hann fór einnig með hlutverk Stinger í kvikmyndinni Top Gun og Wigam í WarGames.

Tolkan var 94 er hann lést þann 26. mars 2026. TMZ greinir frá. Hann skilur eftir sig eiginkonuna Parmelee Welles sem hann giftist árið 1971. 

