Perutertan lifir af inngildingu heilsufæðis á Alþingi Þórarinn Þórarinsson skrifar 28. mars 2026 07:03 Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar, fagnar aukinni hollustu í matsal Alþingis en kannast ekki við aðför að tertunum sem þar hafa oft gert garðinn frægan. Vísir/Bjarni Styggð kom að sælkerum á Alþingi við nýlega inngildingu heilsufæðis í þinghúsinu. Sumir hverjir óttuðust um sögufræga tertuhefð í þinghúsinu og vildu kenna þingflokksformanni Samfylkingarinnar um meinta aðför að kræsingunum. Hann kannast þó hvorki við að hafa slíkt áhrifavald né stæka andúð á kökum. „Ég held það sé nú ekki hægt að eigna mér heiðurinn af slíku,“ segir Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar, um hinar breyttu áherslur í mötuneytinu. „En maður hefur vissulega haft orð á því síðan maður byrjaði á þingi að þetta sé fyrsti vinnustaðurinn sem maður hefur unnið á þar sem boðið er upp á marengstertur á hverjum degi klukkan þrjú.Þannig að maður hefur kannski haft orð á því einhvern tímann að það væri nú kannski skemmtilegt að það væru ekki jólin á hverjum degi og það mætti nú kannski vera hollari kostur svona inn á milli. Þannig að þegar kakan birtist þá sé það ánægjuleg upplifun en ekki hversdagsleg.“ „Ég er bara að lýsa minni skoðun en hef engin völd yfir þessu,“ segir Guðmundur Ari sem fagnar auknu framboði hollustufæðu í mötuneytinu.Vísir/Bjarni Sjálfur tekur hann því fagnandi að nú sé boðið upp á meira af „eggjum, „boozt-i“ og einhverjum hollari kostum, sem bara stuðla að bættri heilsu þingmanna og hreysti.“ Óþarfa freistnivandi Guðmundur Ari telur flesta þingmenn taka undir þetta með honum þótt vissulega sé gaman þegar kökurnar svo birtast. „Mér heyrist nú margir þingmenn tala um þetta svona almennt. Fólk að reyna að halda í heilsuna, borða hollt,“ segir hann og bendir á að einnig hafi hann heyrt þingmenn kvarta yfir því að á löngum fundum sé þarna óþarfa freistnivandi sem bitni á mittismáli fólks og heilsu.„Ég veit ekki hvort þetta sé fyrir mín orð,“ segir Guðmundur Ari sem á þó vissulega ákveðinna hagsmuna að gæta í málinu. „Maður er nú sjálfur alltaf að æfa sig, hlaupa, lyfta og eitthvað þannig og auðvitað er gott ef umhverfi manns býður upp á holla kosti sem styðja eigin markmið.“ Sigmundur Davíð hefur með tilþrifum skrifað einhverja eftirminnilegustu kafla hinnar löngu tertusögu Alþingis. Vísir/Vilhelm Veislukosturinn í matsal Alþingis er vitaskuld sögufrægur og hefðin fyrir hnallþórum og eðalkökum áratugalöng. Þannig má til dæmis rifja upp að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, missti stjórn á mittismálinu eftir að hann settist fyrst á þing. Þetta gerðist þrátt fyrir að Össur Skarphéðinsson hafi varað hann við mötuneytinu:„Þar væri hreint út sagt alltof góður og lystugur matur og hann hefði brennt sig illa á því. Ég hefði átt að taka varnaðarorðum hans,“ sagði Sigmundur Davíð í viðtali við DV 2012. Stóra kökumálið Nokkrum árum síðar sprakk það sem kallað var „stóra kökumálið“ út á þingi í forsætisráðherratíð Sigmundar Davíðs sem var að gæða sér á súkkulaðitertu með perum þegar Svandís Svavarsdóttir kallaði eftir viðveru hans í þingsal og sakaði hann um að vilja heldur beina athygli sinni að kruðeríinu en svara stjórnarandstöðunni. Sigmundur Davíð náði síðan óvæntum hælkrók á Svandísi í desember 2017 þegar hún var heilbrigðisráðherra. Þá saknaði Sigmundur Davíð þess úr ræðustóli að Svandís væri ekki viðstödd umræður um fjárlög en hafði áður tekið eftir því að hún væri frammi að borða það sem honum sýndist vera kókósterta. „Heilbrigðisráðherrann stóð reyndar við kökuborðið, það sama og sá sem hér stendur stóð við á sínum tíma, þegar hans var saknað úr þessum sal,“ sagði Sigmundur Davíð og uppskar hlátrasköll í þingsalnum. Ekki var við óánægju Guðmundur Ari hefur ekki orðið var við óánægjuraddir sælkerakórsins sem þó hafa ómað út fyrir veggi þinghússins. „ Þetta hefur nú ekki verið í neinni nefnd sem ég hef átt sæti í og ég hef ekki heyrt neina þingmenn kvarta. Allavega ekki í mín eyru. Þekkjandi þingmenn þá held ég að þeir muni verða óhræddir að lýsa sinni skoðun ef þeir eru ósáttir við það að boðið sé upp á hollari kosti og ef það eru einhverjar mótbárur mun starfsfólk þingsins efalaust skoða þetta áfram,“ segir Guðmundur Ari. „En miðað við þau samtöl sem ég hef átt síðan ég byrjaði á þingi þá eru allir alltaf í þessari vegferð, að huga að heilsunni. Það er til dæmis líkamsrækt á Alþingi og af hverju ekki í mataræðinu? Hvað við setjum ofan í okkur er nú einmitt ein stærsta breytan varðandi heilsu fólks. Guðmundur Ari hleypur, lyftir og hleður sig orku í matsal Alþingis.Vísir/Bjarni Ég treysti þinginu, starfsfólki þess eða hverjum sem það er sem tekur raunverulega ákvörðun um þetta. Ég er, eins og ég segi, bara að lýsa minni skoðun en hef engin völd yfir þessu.“ Hún lifir! Hún lifir! „Andlát hnallþórunnar er stórlega ýkt. Hún lifir alveg og þetta er bara allt í góðu blandi hérna,“ segir Sverrir Jónsson, skrifstofustjóri Alþingis, um leið og hann staðfestir að ekki sé alveg þverpólitísk sátt um að fagna fjölbreytileikanum í fæðuúrvalinu.„Jú, jú, það er kurr í sumum og skemmtilegt frá því að segja að um leið og óskað var eftir aukinni hollustu og hún innleidd þá kom eftirspurn eftir kökunum. Þannig að terturnar eiga sinn sess áfram, bara með öllu hinu. Er það ekki lykillinn að lífshamingju, hæfilegt magn af fjölbreyttri fæðu?“ Sverrir Jónsson, skrifstofustjóri Alþingis, segir eftirspurnina eftir kökum hafa aukist í kjölfar aukinnar hollustu í mötuneyti þingsins.Vísir/Samsett Hann segir að ef til vill megi líta á aukið úrval hollustufæðis sem einhvers konar tímanna tákn og það hafi einfaldlega verið innleitt samhliða bakkeslinu. „Þetta er mikil jafnvægislist og erfitt að gleðja alla, eins og við reynum að gera með svona hæfilegu blandi,“ segir Sverrir og bætir síðan við því sem Sigmundur Davíð og fleiri vilja sjálfsagt heyra: „Perutertan mun áfram eiga sinn sess í síðdegiskaffi á Alþingi.“ Breyttir tímar „Það kann vel að vera,“ segir Guðmundur Ari þegar hann er spurður hvort þessar nýju áherslur í matsalnum séu til marks um ákveðin kynslóðaskipti á þingi. „Maður þekkir náttúrlega bara eigin raunveruleika og fyrir mér er allavegana framandi að boðið sé upp á marengstertur á hverjum degi. Þetta er bara eins og með allt í lífinu: Allt er gott í hófi og líka það að þegar hlutir verða hversdagslegir þá missa þeir líka ákveðna töfra. Allt er gott í hófi og um að gera að hafa hnallþórurnar stundum en ég fagna því allavega að það sé búið að fjölga hollari kostum og ýta undir að fólk nái sínum markmiðum.“ En þú vilt ekki eigna þér heiðurinn af þessari breytingu? „Nei, ég hef nú ekki ákvarðanavaldið og held að það sé bara starfsfólkið sem geti ákveðið svona. En auðvitað hlustar það á það sem fólk talar um á göngunum og ég veit ekki hvort mín rödd eða fleiri hafi haft áhrif á þessa ákvörðun. Alþingi Heilsa Miðflokkurinn Samfylkingin Kökur og tertur