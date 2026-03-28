Peru­tertan lifir af inn­gildingu heilsu­fæðis á Al­þingi

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Guð­mundur Ari Sigur­jóns­son, þing­flokks­for­maður Sam­fylkingar, fagnar aukinni hollustu í mat­sal Alþingis en kannast ekki við aðför að tertunum sem þar hafa oft gert garðinn frægan. Vísir/Bjarni

Styggð kom að sæl­kerum á Alþingi við ný­lega inn­gildingu heilsu­fæðis í þing­húsinu. Sumir hverjir óttuðust um sögu­fræga tertu­hefð í þing­húsinu og vildu kenna þing­flokks­for­manni Sam­fylkingarinnar um meinta aðför að kræsingunum. Hann kannast þó hvorki við að hafa slíkt áhrifa­vald né stæka andúð á kökum.

„Ég held það sé nú ekki hægt að eigna mér heiðurinn af slíku,“ segir Guð­mundur Ari Sigur­jóns­son, þing­flokks­for­maður Sam­fylkingar, um hinar breyttu áherslur í mötu­neytinu. 

„En maður hefur vissu­lega haft orð á því síðan maður byrjaði á þingi að þetta sé fyrsti vinnustaðurinn sem maður hefur unnið á þar sem boðið er upp á mareng­stertur á hverjum degi klukkan þrjú.

Þannig að maður hefur kannski haft orð á því ein­hvern tímann að það væri nú kannski skemmti­legt að það væru ekki jólin á hverjum degi og það mætti nú kannski vera hollari kostur svona inn á milli. Þannig að þegar kakan birtist þá sé það ánægju­leg upp­lifun en ekki hvers­dags­leg.“

„Ég er bara að lýsa minni skoðun en hef engin völd yfir þessu," segir Guð­mundur Ari sem fagnar auknu fram­boði hollustu­fæðu í mötu­neytinu.

Sjálfur tekur hann því fagnandi að nú sé boðið upp á meira af „eggjum, „boozt-i“ og ein­hverjum hollari kostum, sem bara stuðla að bættri heilsu þing­manna og hreysti.“

Óþarfa freistni­vandi

Guð­mundur Ari telur flesta þing­menn taka undir þetta með honum þótt vissu­lega sé gaman þegar kökurnar svo birtast. „Mér heyrist nú margir þing­menn tala um þetta svona al­mennt. Fólk að reyna að halda í heilsuna, borða hollt,“ segir hann og bendir á að einnig hafi hann heyrt þing­menn kvarta yfir því að á löngum fundum sé þarna óþarfa freistni­vandi sem bitni á mittis­máli fólks og heilsu.

„Ég veit ekki hvort þetta sé fyrir mín orð,“ segir Guð­mundur Ari sem á þó vissu­lega ákveðinna hags­muna að gæta í málinu. „Maður er nú sjálfur alltaf að æfa sig, hlaupa, lyfta og eitt­hvað þannig og auðvitað er gott ef um­hverfi manns býður upp á holla kosti sem styðja eigin mark­mið.“

Sigmundur Davíð hefur með tilþrifum skrifað einhverja eftirminnilegustu kafla hinnar löngu tertusögu Alþingis. Vísir/Vilhelm

Veislu­kosturinn í mat­sal Alþingis er vita­skuld sögu­frægur og hefðin fyrir hnallþórum og eðalkökum ára­tugalöng. Þannig má til dæmis rifja upp að Sig­mundur Davíð Gunn­laugs­son, for­maður Mið­flokksins, missti stjórn á mittis­málinu eftir að hann settist fyrst á þing. Þetta gerðist þrátt fyrir að Össur Skarp­héðins­son hafi varað hann við mötu­neytinu:

„Þar væri hreint út sagt allt­of góður og lystugur matur og hann hefði brennt sig illa á því. Ég hefði átt að taka varnaðar­orðum hans,“ sagði Sig­mundur Davíð í viðtali við DV 2012.

Stóra kökumálið

Nokkrum árum síðar sprakk það sem kallað var „stóra kökumálið“ út á þingi í for­sætis­ráðherratíð Sig­mundar Davíðs sem var að gæða sér á súkku­laðitertu með perum þegar Svandís Svavars­dóttir kallaði eftir viðveru hans í þing­sal og sakaði hann um að vilja heldur beina at­hygli sinni að kruðeríinu en svara stjórnar­and­stöðunni.

Sig­mundur Davíð náði síðan óvæntum hæl­krók á Svandísi í desember 2017 þegar hún var heil­brigðis­ráðherra. Þá saknaði Sig­mundur Davíð þess úr ræðustóli að Svandís væri ekki viðstödd um­ræður um fjár­lög en hafði áður tekið eftir því að hún væri frammi að borða það sem honum sýndist vera kókó­s­terta.

„Heil­brigðis­ráðherrann stóð reyndar við köku­borðið, það sama og sá sem hér stendur stóð við á sínum tíma, þegar hans var saknað úr þessum sal,“ sagði Sig­mundur Davíð og upp­skar hlátra­sköll í þing­salnum.

Ekki var við óánægju

Guð­mundur Ari hefur ekki orðið var við óánægju­raddir sæl­kerakórsins sem þó hafa ómað út fyrir veggi þing­hússins. „ Þetta hefur nú ekki verið í neinni nefnd sem ég hef átt sæti í og ég hef ekki heyrt neina þing­menn kvarta. Alla­vega ekki í mín eyru.

Þekkjandi þing­menn þá held ég að þeir muni verða óhræddir að lýsa sinni skoðun ef þeir eru ósáttir við það að boðið sé upp á hollari kosti og ef það eru ein­hverjar mót­bárur mun starfs­fólk þingsins efa­laust skoða þetta áfram,“ segir Guð­mundur Ari.

„En miðað við þau samtöl sem ég hef átt síðan ég byrjaði á þingi þá eru allir alltaf í þessari veg­ferð, að huga að heilsunni. Það er til dæmis líkams­rækt á Alþingi og af hverju ekki í matar­æðinu? Hvað við setjum ofan í okkur er nú ein­mitt ein stærsta breytan varðandi heilsu fólks.

Ég treysti þinginu, starfs­fólki þess eða hverjum sem það er sem tekur raun­veru­lega ákvörðun um þetta. Ég er, eins og ég segi, bara að lýsa minni skoðun en hef engin völd yfir þessu.“

Hún lifir! Hún lifir!

„And­lát hnallþórunnar er stór­lega ýkt. Hún lifir alveg og þetta er bara allt í góðu blandi hérna,“ segir Sverrir Jóns­son, skrif­stofu­stjóri Alþingis, um leið og hann stað­festir að ekki sé alveg þverpólitísk sátt um að fagna fjöl­breyti­leikanum í fæðuúr­valinu.

„Jú, jú, það er kurr í sumum og skemmti­legt frá því að segja að um leið og óskað var eftir aukinni hollustu og hún inn­leidd þá kom eftir­spurn eftir kökunum. Þannig að terturnar eiga sinn sess áfram, bara með öllu hinu. Er það ekki lykillinn að lífs­hamingju, hæfi­legt magn af fjöl­breyttri fæðu?“

Hann segir að ef til vill megi líta á aukið úr­val hollustu­fæðis sem ein­hvers konar tímanna tákn og það hafi ein­fald­lega verið inn­leitt sam­hliða bakkeslinu. 

„Þetta er mikil jafn­vægis­list og erfitt að gleðja alla, eins og við reynum að gera með svona hæfi­legu blandi,“ segir Sverrir og bætir síðan við því sem Sig­mundur Davíð og fleiri vilja sjálf­sagt heyra: „Peru­tertan mun áfram eiga sinn sess í síð­degis­kaffi á Alþingi.“

Breyttir tímar

„Það kann vel að vera,“ segir Guð­mundur Ari þegar hann er spurður hvort þessar nýju áherslur í mat­salnum séu til marks um ákveðin kynslóða­skipti á þingi. 

„Maður þekkir náttúr­lega bara eigin raun­veru­leika og fyrir mér er alla­vegana framandi að boðið sé upp á mareng­stertur á hverjum degi.

Þetta er bara eins og með allt í lífinu: Allt er gott í hófi og líka það að þegar hlutir verða hvers­dags­legir þá missa þeir líka ákveðna töfra. Allt er gott í hófi og um að gera að hafa hnallþórurnar stundum en ég fagna því alla­vega að það sé búið að fjölga hollari kostum og ýta undir að fólk nái sínum mark­miðum.“

En þú vilt ekki eigna þér heiðurinn af þessari breytingu?

„Nei, ég hef nú ekki ákvarðana­valdið og held að það sé bara starfs­fólkið sem geti ákveðið svona. En auðvitað hlustar það á það sem fólk talar um á göngunum og ég veit ekki hvort mín rödd eða fleiri hafi haft áhrif á þessa ákvörðun. Ég get ekki eignað mér heiðurinn.“

