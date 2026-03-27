„Þegar Coldplay báðu um leyfi þá var svarið nei og þegar U2 báðu um leyfi þá var svarið nei. Þegar Kaleo biðja um leyfi með Jökul í forsvari; þá er svarið auðmjúkt já.“
Þetta segir Jakob Frímann Magnússon, tónlistarmaður og tónleikahaldari, um fyrirhugaða tónleika hljómsveitarinnar Kaleo á Þingvöllum 20. júní næstkomandi. Hann og Jökull Júlíusson, söngvari Kaleo, ræddu við Ívar Guðmundsson um tónleikana, sem þeir segja verða „heimsviðburð“ fyrir alla fjölskylduna.
„Við vorum auðvitað búnir að undirbúa okkur vel,“ segir Jakob aðspurður um tónleika Kaleo í Vaglaskógi, þar sem veðurguðirnir og hljómsveitin léku við hvurn sinn fingur. „Og ef menn kunna til verka og eru með samhent lið og flotta músík þá á allt að ganga upp. Og með það í reynslubankanum stígum við næsta skref núna.“
Jökull hefur áður sagt að tónleikar sveitarinnar í Vaglaskógi hafi verið algjör draumur. Þingvellir séu næstir, undir yfirskriftinni Bergmál.
„Við búum svo vel að því að búa á þessu fallega landi; það eru margir fallegir staðir,“ segir Jökull. „En já, þetta var auðvitað bara draumi líkast í fyrra og gekk vonum framar. Og nú er það bara næsti draumur. Það eru Þingvellir.“
Að sögn Jökuls og Jakob verður dagskráin á þessum helgasta stað landsins „lífræn“, það er að segja að þar munu stíga á stokk með Kaleo „menn og konur sem semja eigin lög“, eins og Jakob orðar það.
Þeirra á meðal má nefna Hjálma, GDRN og Mugison.
Verður þetta heimsviðburður?
„Þetta er klárlega heimsviðburður fyrir mig,“ svarar Jökull. „En jú jú, við erum auðvitað bara að vonast til þess að fá sem flesta Íslendinga. Þetta er auðvitað eins og ég segi á helgasta stað landsins og okkur langar bara alveg eins og síðasta sumar að búa til minningar og líka að fólk sé að koma með börnin. Þetta var náttúrulega mjög fjölskylduvænt og ótrúlega svona góður andi líka fannst mér bara í mannskapnum í fyrra. Fólk að tjalda og svo framvegis. En það kæmi mér einmitt ekki á óvart ef einhver fjöldi erlendis frá myndi mæta líka. Þannig að vissulega viljum við meina að þetta sé heimsviðburður.“
Hvað miðasölu varðar fer hún fram á keytoiceland.is, þar sem menn verða að skrá sig til að eiga sem mesta möguleika á því að fá miða. Miðarnir á tónleikana í Vaglaskógi seldust upp á mínútu í bæði skiptin sem þeir voru settir á sölu.
Tvö svið verða á svæðinu; Valhallarsvið fyrir fjölskyldur og yngri gesti frá klukkan 11 til 18 og aðalsvið þar sem dagskrá mun standa yfir frá klukkan 14 til dagsloka.
Þá má heyra á Jökli að það sé aldrei að vita nema von sé á nýrri tónlist frá Kaleo eftir þrjú og hálft ár á tónleikaferðalagi og stutt hlé.
„Við erum að setja allt í gang núna og rútan fer að rúlla af stað aftur,“ segir hann.
Viðtalið var spilað í Bítinu í morgun.