Aðalsteinn Leifsson, guðfræðinemi og fyrrverandi ríkissáttasemjari, tók upp millinafnið Lúther fyrir ekki svo löngu síðan. Nafnabreytingin tengist ekkert guðfræðináminu sem Aðalsteinn byrjaði nýverið í heldur er það virðingavottur við afa hans, Aðalstein Lúther Indriðason.
Eftir að hafa lútið í lægri haldi fyrir Björgu Magnúsdóttur í oddvitaslag Viðreisnar í borginni bárust þær fregnir af Aðalsteini að hann væri hættur sem aðstoðarmaður Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og væri byrjaður í guðfræðinámi. Blaðamanni barst síðan til eyrna í vikunni að Aðalsteinn hefði tekið upp millinafnið Lúther.
Nafnabreytingin virtist ný því ekki var að sjá nafnið í nýlegum fréttaflutningi af prófkjöri Viðreisnar í Reykjavík né á Fésbókarsíðu hans. Hins vegar mátti sjá nafnið á Instagram-síðu Aðalsteins. Blaðamaður var því fljótur að tengja Lúthers-nafnið við guðfræðina. Það reyndist þó ekki rétt og nafnabreytingin ekki heldur ný af nálinni þó lítið hefði farið fyrir henni.
„Afi minn hét Aðalsteinn Lúther og ég er skírður í höfuðið á honum og mér fannst alltaf að miðjunafnið vantaði líka þannig ég tók það upp fyrir nokkru síðan,“ sagði Aðalsteinn í samtali við fréttastofu.
„Þetta er ekki einhver trúarofsi tengdur guðfræðinámi,“ segir Aðalsteinn hlæjandi og bætir við: „Þetta á sér eðilegar skýringar, við vorum mjög nánir, ég og afi og mér þykir vænt um að hafa nafnið hans og langaði að hafa allt nafnið.“
„Ég ætlaði lengi að gera þetta, dró það og svo fyrir einhverju síðan þá var þetta rosaeinfalt og gerðist bara á fimm mínútum,“ segir Aðalsteinn.
Samkvæmt Íslendingabók hafa 147 einstaklingar borið nafnið Lúther (eða afbrigði þess Lúter og Luther) hérlendis frá 19. öld og þar af eru um sextíu núlifandi. Fyrsti Lútherinn á Íslandi var Jóhann Lúther Sveinbjörnsson, aðstoðarprestur í Hrafnagili, sem fæddist 1854 og lést 1912, og sá yngsti er fæddur 2024.
„Hann var fæddur á Patreksfirði og þetta var frekar algengt skyldist mér. Ég sá alltaf bara Aðalsteinn L. þannig ég vissi ekki fyrir hvað það stóð þegar ég var unglingur. Svo spurði ég hann og þetta var svolítið algengt fyrir vestan sagði hann mér á sínum tíma,“ segir Aðalsteinn.
„Hann var mjög fullorðinn þegar hann átti pabba þannig hann var 93 ára þegar hann dó fyrir löngu síðan, hann var fæddur 1906. Þetta tengist ekkert guðfræðinni bara virðingarvottur við hann afa gamla,“ segir Aðalsteinn um nafna sinn Aðalstein Lúther Indriðason.
Á vef Heimaslóðar, vef sem fjallar um ýmiss konar fróðleik tengdan Vestmannaeyjum má lesa um ævi og störf Aðalsteins Lúthers. Þar kemur fram að Aðalsteinn hafi fæðst 10. október 1906, unnið sem vinnumaður í Dufansdal í Arnarfirði 1922 og 1923 og lokið vélstjóraprófi í Stykkishólmi 1925.
Hann vann sem sjómaður og vélstjóri, fluttist til Eyja síðla á fjórða áratugnum og var lengst af vélstjóri hjá Ársæli Sveinssyni. Hann eignaðist synina Leif Ársæl og Aðalstein Ólaf með eiginkonu sinni, sjúkraliðanum Margréti Valgerðardóttur, 1943 og 1945 og fluttu þau til Reykjavíkur 1946.
Aðalsteinn vann við vélgæslu í Reykjavík, starfaði lengi hjá verslun Gísla J. Johnsen og í Stillingu hf og vann síðustu ár starfsferilsins sem gangavörður í Vogaskóla.