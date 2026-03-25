„Oftast er ég frekar fljót að setja saman föt en ef það gengur ekki eins og ég hafði ímyndað mér verður oft mikið drama,“ segir hin tvítuga Hildur Jónsdóttir Norfjörð. Hildur er sálfræðinemi, fimleikaþjálfari og vinnur í hlutastarfi í skartgripaversluninni Hildi Hafstein og hefur mikla ástríðu fyrir tísku og klæðaburði.
Kvenlegar flíkur sækja meira á hana með árunum og sömuleiðis leggur hún mikla áherslu á góða nýtingu á flíkum. Blaðamaður ræddi við Hildi um fataskápinn og tískuna.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Það sem mér finnst skemmtilegast við tískuna er hvað hún getur verið fjölbreytt og breyst eftir árstíðum, bæði hvað varðar liti og efni.
View this post on Instagram
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Uppáhalds flíkin mín er kúrekajakkinn minn sem Dísa frænka mín keypti fyrir mig þegar hún bjó í Köben í fyrra.
Ég held mikið upp á hann af því hann fer með öllu og gerir „basic“ klæðaburð strax miklu skemmtilegri.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Nei í rauninni ekki. Oftast er ég frekar fljót að setja saman klæðnað en ef það gengur ekki eins og ég hafði ímyndað mér verður oft mikið drama.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Ég myndi lýsa stílnum mínum sem blanda af skandinavískum stíl og spænskum. Stílhreinn og einfaldur.
Lítur oft út fyrir að vera „basic“ en í rauninni er mikil hugsun á bak við hann.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já mjög mikið, þegar ég var á fyrsta ári í MR klæddi ég mig oft í frekar víð föt sem voru mjög oft af nytjamarkaði.
Ég klæddi mig eiginlega bara frekar strákalega. Núna klæði ég mig mun kvenlegar og helst frekar í þrengri buxum og skyrtum.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já ég nýt þess mjög mikið. Mér finnst mjög gaman að klæða mig upp jafn vel bara til þess að gera ekki neitt.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Það sem skiptir mig mestu máli í klæðaburði er að líða vel og þæginlega í því sem ég klæðist en líka að það hafi karakter og sé stílhreint og smekklegt.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Ég sæki innblástur til mömmu minnar. Ég gríp mjög oft föt úr skápnum hennar mömmu þegar ég finn ekkert í mínum eigin fataskáp.
Við erum með svipaðan stíl. Ætli við sækjum ekki báðar innblástur til Spánar, erum báðar mikið í skyrtum og blússum.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Ég reyni að forðast micro trends eins og ég get. Áður en ég kaupi flík reyni ég alltaf að hugsa: Mun ég vilja klæðast þessu eftir tvö ár? og jafnvel: Hefði ég viljað klæðast þessu fyrir einu ári?
Mér finnst mikilvægt að eiga fötin mín lengi og ég lít mikið upp til mömmu minnar í þessu samhengi. Hún á fötin sín oft í tuttugu ár. Þess vegna finnst mér mikilvægt að kaupa föt sem eru frekar tímalaus.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Eftirminnilegasta flík sem ég hef verið í er líklega vintage kjóllinn minn sem ég útskrifaðist í.
Ég var með mjög ákveðna týpu af kjól í huga og leitaði mjög lengi á netinu en það var ekki fyrr en Hildur frænka mín rakst á þennan kjól á breskri vintage síðu sem ég var loksins sátt.
Hvað finnst þér heitast fyrir 2026?
Heitast fyrir 2026 eru bootcut gallabuxur, skyrtur, flauel, skinny jeans, blúndur og leður.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Minna er meira eða less is more. Flottustu outfitin finnst mér oft vera þau sem eru einföld og snyrtileg.