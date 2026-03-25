Rihanna stóð á milli Péturs og þriggja milljóna Stefán Árni Pálsson skrifar 25. mars 2026 13:03 Pétur vakti sannarlega athygli fyrir framgöngu sína í síðasta þætti. Pétur Már Sigurjónsson var gestur í síðasta þætti af Spurningaspretti. Í þáttunum geta þátttakendur farið heim með þrjár milljónir ef þeir komast í gegnum fimmtán spurningar. Hver og einn getur notað til þess þrjár líflínur. Það má með sanni segja að Pétur hafi farið mikinn í þættinum. Pétur fór í gegnum öll fimm þrepin og átti aðeins eftir að svara einni spurningu til að fara heim með milljónirnar þrjár. Þá var spurt um snyrtivörumerkið sem tónlistarkonan Rihanna stofnaði og gekk spurningin einfaldlega út á nafn fyrirtækisins. Pétur var ekki viss um svarið og átti enn eftir að nýta sér eina líflínu, sem var að spyrja aðstoðarfólk sitt í salnum. Hér að neðan má sjá hvernig til tókst hjá Pétri á lokasprettinum en hægt er að sjá alla þættina af Spurningaspretti á Sýn+. Klippa: Rihanna stóð á milli Péturs og þriggja milljóna