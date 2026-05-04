Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. maí 2026 10:06 Jökull, Róbert, Georg og Dion skemmtu sér konunglega á vellinum. Rauðu djöflarnir í Manchester United unnu glæstan 3-2-sigur á erkifjendum sínum í Liverpool á Old Trafford í gær. Róbert Wessman, forstjóri Alvotech, mætti með fríðu föruneyti á völlinn og fylgdist með sínum mönnum fara með sigur af hólmi. Róbert var þar staddur með tengdasyni sínum, Dioni Helga Duff sem er í sambandi með Helenu Wessman; Georg Leite, sölu- og vörumerkjastjóra Maison Wessman og eiganda Kalda, og Jökli Júlíussyni, söngvara Kaleo. Þeir félagar horfðu ekki bara á Kobbie Mainoo tryggja stigin þrjú heldur rákust á nokkra góða United-menn, þar á meðal þjálfarann Michael Carrick og Usain Bolt, hraðasta mann í heimi og forfallinn United-stuðningsmann. Þá birtu þeir myndir af sér úr fremstu röð í stúkunni þar sem mátti sjá Roberto Martinez, þjálfara portúgalska landsliðsins, í bakgrunni. Usain Bolt og Georg Leite. Gaman í fremstu röð. Strákarnir flottir.