Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leik­húsi draumanna

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Jökull, Róbert, Georg og Dion skemmtu sér konunglega á vellinum.

Rauðu djöflarnir í Manchester United unnu glæstan 3-2-sigur á erkifjendum sínum í Liverpool á Old Trafford í gær. Róbert Wessman, forstjóri Alvotech, mætti með fríðu föruneyti á völlinn og fylgdist með sínum mönnum fara með sigur af hólmi.

Róbert var þar staddur með tengdasyni sínum, Dioni Helga Duff sem er í sambandi með Helenu Wessman; Georg Leite, sölu- og vörumerkjastjóra Maison Wessman og eiganda Kalda, og Jökli Júlíussyni, söngvara Kaleo.

Þeir félagar horfðu ekki bara á Kobbie Mainoo tryggja stigin þrjú heldur rákust á nokkra góða United-menn, þar á meðal þjálfarann Michael Carrick og Usain Bolt, hraðasta mann í heimi og forfallinn United-stuðningsmann. 

Þá birtu þeir myndir af sér úr fremstu röð í stúkunni þar sem mátti sjá Roberto Martinez, þjálfara portúgalska landsliðsins, í bakgrunni.

Usain Bolt og Georg Leite.

Gaman í fremstu röð.

Strákarnir flottir.
