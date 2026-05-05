Mætti með sex­tán ára gamalt prump bróður síns

Sigurður Þór kom með vægast sagt sérstaka upptöku með sér í síðasta þátt af Taskmaster.
Í síðasta þætti af Taskmaster áttu keppendur að mæta með hljóð með sér.

Leikarinn Sigurður Þór Óskarsson kom með vægast sagt sérstakt hljóð með sér í þáttinn. Hljóð sem hann hefur varðveitt samviskusamlega í sextán ár. Hljóðinu hefur verið komið fyrir í mörgum flökkurum og á alls konar drifum.

Um var að ræða sextán ára hljóðupptöku af prumpi bróður hans. Og ekkert venjulegt prump, heldur hátt og langt prump.

Hér að neðan má sjá og heyra hvernig það hljómar.

