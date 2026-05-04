Bombur landsins fóru í bíó, bað og barre

World Class og Sambíóin Kringlunni héldu einstakan lífsstílsviðburð í síðustu viku þar sem hreyfing, vellíðan og afþreying fléttuðust saman undir yfirskriftinni „bíó, bað og barre“. Helstu skvísur landsins létu sig ekki vanta.
Viðburðurinn hófst í World Class Kringlunni þar sem gestum var boðið að taka þátt í heitri barre-æfingu. Að henni lokinni var farið út á slökunarsvæði stöðvarinnar þar sem gestir nutu þess að fara í pott og gufu, auk þess að prófa nærandi vörur á borð við skrúbb og maska.
Gestir fóru síðan í þægilegri klæðnað, fóru upp á næstu hæð í Ásberg, lúxussal Sambíóanna í Kringlunni, þar sem þeirra beið sérstök forsýning á The Devil Wears Prada 2.
Þar gæddu gestir sér á grautum frá World Class+ ásamt hefðbundnu bíópoppi og hinum ýmsu drykkjum. Markmið viðburðarins var að kynna nýja nálgun á samveru og afþreyingu, þar sem hægt er að sameina hreyfingu, sjálfsrækt og skemmtun í einni heildstæðri upplifun.
Ljósmyndarinn Arnór Trausti fangaði stemminguna á þessum skemmtilega viðburði.