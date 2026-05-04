Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Magnús Jochum Pálsson skrifar 4. maí 2026 12:14 Halli gat ekki horft upp á Jenu á stefnumóti með öðrum manni, fór til hennar og kyssti á munninn. DR Íslendingurinn Haraldur Sigvaldason, kallaður Halli, er meðal keppenda í dönsku raunveruleikaþáttunum Hotel Romantik sem fjalla um tuttugu eldri borgara í leit að ástinni. Strax í fyrsta þætti hreifst Halli af náttúrulækninum Jenu og í öðrum þætti yfirgaf hann stefnumót með annarri konu til að kyssa Jenu á munninn. Raunveruleikaþættirnir Hotel Romantik hófu göngu sína á danska ríkisútvarpinu í fyrra. Þar skráðu tuttugu eldri borgarar sig til leiks í von um að finna sálufélaga sinn á seinni árum. Önnur sería þáttanna hóf göngu sína um miðjan apríl, þar eru tuttugu nýir keppendur og gerast þættirnir á Mallorca á Spáni. Meðal keppenda er hinn 65 ára Haraldur Sigvaldason sem flutti til Danmerkur fyrir 32 árum síðan og starfar sem smiður í Snedsted í Norður-Jótlandi. Hann skildi fyrir sex árum síðan, ákvað að skrá sig í þáttinn til að finna ástina og fann strax í byrjun fyrir neistum með Jenu Frederikke Krogslykke. „Ég hugsaði frá byrjun að ef það væri tækifæri til að finna ástina þá ætti ég að sleppa af mér takinu. Strax í fyrsta þætti fann ég fyrir miklum neistum, sem betur fer. Það kom mér reyndar á óvart,“ sagði Halli um reynslu sína í viðtali við Alt.dk. Halli og Jena kysstust í fyrsta þætti.DR Haraldur vill finna stóru ástina sem hann hafi verið að leita að allt sitt líf. „Þegar ég kynntist Jenu fyrst sá ég vel hirta og fallega konu með frábæran stíl. En það sem hafði mest áhrif á mig var hvað hún var opin,“ sagði Haraldur í viðtalinu. Jena er 69 ára, á tvö börn og fjögur barnabörn og heldur úti sinni eigin klíník í Velje þar sem hún býður upp á heilun og óhefðbundnar lækningar. Hún hefur verið einhleyp í eitt og hálft ár og er að leita að kærleiksríkum, eftirtektarsömum og hlýjum manni. Jena sagði að henni kæmi vel saman við Halla, þau deildu ástríðu fyrir íslenska hestinum. „Við höfðum svo mikið til að tala um að við hurfum alveg inn í samræðurnar. Það var virkilega dásamleg upplifun að kynnast manneskju sem ég vissi ekkert um fyrirfram og svo gekk það eins og í sögu. Það var virkilega góð byrjun,“ sagði Jena um samband þeirra. Í fyrsta þættinum slettu þau úr klaufunum á dansgólfinu áður en Halli fylgdi Jenu heim á hótelið og þar enduðu þau kvöldið á vænum kossi. Truflaði stefnumótið með kossi Annar þáttur seríunnar ber heitið „Ör Amors“ en þar bjóða konurnar köllunum á stefnumót. Tarot-spákonan Karin bauð Halla á deit en þegar stefnumótið var byrjað gat hann ekki haldið aftur af sér, truflaði stefnumót Jenu og braut reglur þáttarins. „Ég var skotinn af Karin þannig ég þurfti að fara á stefnumót með henni. En ég vildi miklu frekar fara á stefnumót með minni elskulegu Jenu,“ sagði Halli um fyrirkomulagið í öðrum þættinum Þar má sjá Halla standa upp frá borðinu sínu, segja: „Ég þarf bara að fara að pissa,“ fara upp að næsta borði þar sem Jena var á stefnumóti með slökkviliðsmanninum Buller, taka utan um hana og kyssa á munnninn. „Nú brjótum við reglurnar aðeins,“ mátt síðan heyra hann segja, taka stól og fara með til Jenu. Karin tók þessu ekki of nærri sér, settist niður hjá Halla og Jenu og spjallaði við þau. Hér að neðan má sjá klippuna: Ástin og lífið Danmörk Raunveruleikaþættir Eldri borgarar Íslendingar erlendis Mest lesið Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Lífið Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Lífið Ástin sem hjálpar mittismálinu Áskorun Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Lífið Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Lífið Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Lífið Fólk undraðist að þær héldu barni frá skjám fyrstu tvö árin Lífið Stuðpinnar skáluðu í innsetningunni Tónlist Gjörningar og gleði á HönnunarMars Tíska og hönnun „Hélt það væri ekki hægt að bjarga mér“ Lífið Fleiri fréttir Halli gat ekki hamið sig, braut reglurnar og kyssti Jenu Rúv-drottning selur hæð með sjávarútsýni Jökull, Goggi og Róbert Wessman í leikhúsi draumanna Stjörnulífið: Gugga og Mikael sjóðheit saman Skoðunarferð um nýja Landspítalann á HönnunarMars Oddvitaáskorunin: Ófeiminn að taka undir þegar Frelsið tekur að óma Fólk undraðist að þær héldu barni frá skjám fyrstu tvö árin „Hélt það væri ekki hægt að bjarga mér“ Krakkatía vikunnar: Kirkjur, Gljúfrasteinn og nornahár Guðmundur og Erna eru gift Mörg þúsund „glataðir ljósmyndarar“ sóttu um „Bíddu, þetta er satt. Ég er með átröskun“ Fögnuðu nýrri líkamsræktarstöð í Grímsbæ Fyrsta jarðarförin í Flatey í 69 ár varð undursamlegt ævintýri Fréttatía vikunnar: Sjúkrabíll, guðshús og koss dauðans Oddvitaáskorunin: Ice ekki lengur eins viðeigandi viðurnefni vestanhafs Birna María og Egill eignuðust dreng Oddvitaáskorunin: Að stöðva Borgarlínuna efst á lista Reyndist sannspár um koss dauðans Britney ákærð fyrir ölvunarakstur „Nú erum við komin í alvöru Drakúlaleik“ Bubbi komst ekki í jarðarför Bjögga „Ég stöðvaði þessar samfarir“ Oddvitaáskorunin: „Sérvitur sveitavargur“ Stór brjóst eru stór Hvað veistu um… Stellu í orlofi? Fengu Dern í stað Bonham Carter Jóhann Alfreð með púlsmæli og fékk að finna fyrir því Úrslitakvöld Eurovision verður í beinni á Rúv 2 Rándýr trefill varð ælu Bjargar að bráð á Prikinu Sjá meira