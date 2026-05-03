Yfir hundrað og fimmtíu viðburðir eru á Hönnunarmars sem hefst á miðvikudaginn. Hátíðin hefur sjaldan verið umfangsmeiri og gefst fólki meðal annars tækifæri til að skoða byggingar og rými sem alla jafnan eru ekki opin almenningi.
Hátíðin stendur yfir dagana sjötta til tíunda maí en um er að ræða árlegan viðburð þar sem tilgangurinn er að vekja athygli á íslenskri hönnun. Yfir hundrað og fimmtíu viðburðir eru á hátíðinni í ár sem endurspeglar fjölbreytnina í íslenskri hönnun að sögn Klöru Rúnar Ragnarsdóttur, dagskrárstjóra Hönnunarmars.
Hún segir meðal annars spennandi dagskrá í kringum arkitektúr á hátíðinni en boðið verður upp á leiðsagnir um rými sem almenningur hefur alla jafnan ekki aðgang að.
„Eins og til dæmis verður í boði að fara í leiðsögn um nýja Landspítalann. Hann er enn í byggingu en þarna ætla arkitektarnir að bjóða fólki að skoða.“
Eins verður opið hús hjá Basalt arkitektum, sem hafa hannað nokkur vinsæl baðlón. Þá taka fjölmargir fatahönnuðir þátt í ár og kynna nýjar línur.
„Það verður hægt að bóka sér kríu með dúnsængum eftir Studio Erindreka á Hótel holti. Það verður hægt að fara í sundlaugapartí með Salún í Vesturbæjarlaug, sjá sundbol kynntan með dansverki í Nauthólsvík. Svo eru nokkrir viðburðir þar sem hönnuðir og veitingastaðir vinna saman og bjóða upp á upplifanir. Til dæmis á Óx, Skreið og á Plöntunni í Norræna húsinu.“
Þá hvetur hún fjölskyldufólk til að gera sér ferð í Elliðaárstöð næsta sunnudag þar sem handhafar hönnunarverðlauna Íslands verða með viðburð. Líkt og áður segir hefst hátíðin næsta miðvikudag með Design Talks sem er alþjóðleg hönnunarráðstefna í Hörpu. Klara hvetur fólk til að sækja opnunina enda sé hún ekki einungis fyrir fagfólk heldur alla.
„Ég mæli með að tékka á Tix strax vegna þess að miðarnir fara mjög hratt á þetta.“
Allar upplýsingar um sýningar og viðburðina er að finna á heimasíðunni en frítt er inn á allar sýningar hátíðarinnar.