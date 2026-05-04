Iðnhönnuðurinn Sigríður Heimisdóttir, kölluð Sigga Heimis, er hönnuður á heimsmælikvarða. En hún hefur meðal annars verið einn af aðalhönnuðum IKEA og einnig hönnunarstjóri og þróunarstjóri þegar hún bjó í Svíþjóð. Hún hefur einnig unnið fyrir heimsþekkt hönnunarfyrirtæki eins og Fritz Hansen og fleiri.
Sigga er alltaf að bæta við sig og þróa sitt starf og hún hóf meðal annars nýtt nám 54 ára gömul og segir að skólar séu ekki bara fyrir unga fólkið. Núna er hún að byrja nýjan kafla þar sem hún verður fagstjóri í nýrri námsleið í hönnunar- og vörutæknifræði í Háskólanum í Reykjavík. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og fékk að heyra hvernig aldrei er of seint að byrja nýtt nám eða nýja spennandi vinnu en innslagið var sýnt á Sýn í lok síðustu viku.
„Ég verð að viðurkenna það að þetta er líklega eitt það besta sem ég hef gefið sjálfri mér og bara gert því að þetta var algjör vítamínsprauta og ég er í rauninni enn þá svona á skýi. Af því að ég fer úr því að vera fagmanneskja og búin að vinna mikið og í alls konar verkefnum með mismunandi aðilum, bæði innlendum og erlendum. En þarna allt í einu skipti ég alveg um gír. Tók reyndar nám sem er hannað þannig að þú getir verið í vinnu og ég vildi gera það því ég vildi nú ekki alveg sleppa hendinni af mínum viðskiptavinum og mínum verkefnum,“ segir Sigga um þetta nýja nám.
„En þetta gaf mér alveg ómetanlega reynslu og innsýn inn í breytingar sem eru í rauninni í farvatninu í dag. Hvernig við í rauninni vinnum hlutina öðruvísi og hvernig fólk hugsar og annað. Þetta var svona algjör endurgjöf eða bara svona restart eins og maður segir. Ég byrjaði hjá IKEA fyrir mörgum árum, á síðustu öld og var þar fyrst sem hönnuður. Síðan tók við tímabil þar sem ég fór frá fyrirtækinu og fór til dæmis í stöðu hönnunarstjóra hjá Fritz Hansen í Danmörku. Eftir á að hyggja, eftir að hafa farið í námið, sé ég í dag hvað það hefði getað hjálpað mér mikið að hafa í rauninni þessi verkfæri sem ég kynntist þarna í náminu.“
Hún segist seinna hafa fengið enn stærri stöðu hjá IKEA.
„Ég var þróunarstjóri í smávörunni sem var gríðarlega stórt og mikið ábyrgðarhlutverk. Þar hefði ég nú viljað hafa vissa bók úr náminu með mér og við skulum segja alls konar upplýsingar sem hefðu hjálpað til. En það sem kemur mér líka á óvart er að vissulega tekur maður að sér störf og vinnur þau eins vel og maður getur, en maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Ég vil meina að menntun er aldrei tímaeyðsla. Þú ert alltaf að leggja inn hjá þér.“
Hún segist hafa verið nokkuð viss um að hún gæti leyst mörg verkefni í náminu út frá eigin reynslu.
„Það kom á daginn að það var bara alveg hellingur sem ég uppgötvaði og þetta nám sem ég fór í gengur mikið út á þetta er sem sagt kallað digital management sem er í rauninni stafræn stjórnun. Þetta er í raun svona breytingastjórnun. Við lifum í heimi þar sem eru bara sífelldar breytingar og það sem við vitum er að það verða meiri og fleiri breytingar og við þurfum bara í rauninni að læra það.“
Hér að ofan má sjá innslagið í heild sinni.