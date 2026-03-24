Barnamálaráðherra segir ljóst að bregðast þurfi við holskeflu mála þar sem starfsmenn leikskóla eru sakaðir um brot gegn börnum. Í kvöldfréttum verður rætt við ráðherra sem segist í áfalli vegna málanna.
Það stefnir í æsispennandi kosninganótt í Danmörku þar sem mjótt er á munum á milli rauðu blokkarinnar svokölluðu og þeirrar bláu. Við rýnum í kannanir, heyrum í kjósendum og spáum í úrslitin með Eiríki Bergmann.
Þá verður rætt við formann BSRSB sem segir að alþjóðleg rógsherferð sem lítillækki opinbert starfsfólk hafi rutt veginn fyrir réttindaskerðingu. Fjöldi samtaka mótmælir fyrirhuguðu afnámi áminningarskyldu.
Þá sýnir Kristján Már Unnarsson okkur myndir af brú sem á að reisa á Vestfjörðum en hún á víst að verða ein glæsilegasta brú landsins. Við verðum einnig í beinni frá hiphop-veislu í KR heimilinu og hittum Elísu sem vann ótrúlegan sigur í utanvegahlaupi á Ítalíu. Hún ætlaði að hlaupa á Tenerife en endaði á Ítalíu. Af hverju? Allt um málið í kvöldfréttum.
Í Íslandi í dag hittir Lilja Katrín athafnamann sem á fimmtíu bíla og ætlar að byggja risastórt fornbílasafn.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Bylgjunnar og Vísis klukkan 18:30