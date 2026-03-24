Glæsibrú á Vestfjörðum boðin út í næsta mánuði Kristján Már Unnarsson skrifar 24. mars 2026 21:00 Bogabrúin yfir mynni Djúpafjarðar. Fjær sést hvar vegurinn fer yfir Gufufjörð. Eyðijörðin Grónes er á milli fjarðanna en þar verður áningarstaður. Efst til vinstri liggur Vestfjarðavegur áfram vestur um Skálanes. Vegagerðin Vegagerðin hyggst í næsta mánuði bjóða út smíði 210 metra langrar brúar yfir Djúpafjörð á sunnanverðum Vestfjörðum. Hún verður ein svipmesta brú landsins en jafnframt lokaáfanginn í einhverri umdeildustu vegagerð á Íslandi. Fjallað var um mannvirkið í kvöldfréttum Sýnar. Þetta er lokaáfanginn í endurnýjun Vestfjarðvegar um Gufudalssveit, vegagerð sem var í raun strand í nærri tvo áratugi vegna deilna um Teigsskóg þar til höggvið var á hnútinn fyrir sex árum. Síðan er búið að þvera Þorskafjörð, vegurinn er kominn um sjálfan Teigsskóg, búið er að leggja af veginn um Hjallaháls en eftir er að ljúka brúagerð yfir tvo firði, Gufufjörð og Djúpafjörð. Vegfarendur þurfa því enn að aka yfir Ódrjúgsháls en þá reynslu má upplifa hér í sjónvarpsfréttinni: Á Ódrjúgshálsi eru ökumenn varaðir við því að aka ekki hraðar en á tuttugu kílómetra hraða en þessi vegarkafli þykir einhver sá svakalegasti á þjóðvegakerfinu. Þarna liggur vegurinn um snarbratta fjallshlíð, hann er með nokkrum kröppum beygjum og þar er bara vegrið á stuttum kafla. Frá Vestfjarðavegi um Ódrjúgsháls.Egill Aðalsteinsson Í stað vegarins um Ódrjúgsháls er verið að leggja láglendisveg þvert yfir firðina tvo. Þar er búið að gera jarðvegsfyllingar og verið að smíða tvær brýr, annars vegar 130 metra langa brú yfir Gufufjörð og hinsvegar 58 metra langa brú yfir Djúpafjörð við Grónes. Það á hins vegar eftir að bjóða út langstærstu brúna, sem koma á yfir Djúpafjörð við Hallsteinsnes. Hún verður 210 metra löng og 25 metra há stálbogabrú. Þeir hjá Vegagerðinni kalla hana reyndar netbogabrú. Teikning af því hvernig brúin gæti litið út. Vegagerðin tekur fram að hún sýni ekki endanlegt útlit. Brúin verður 210 metra löng og 25 metra há.Vegagerðin Hún verður í sama stíl og brýrnar yfir Mjóafjörð í Ísafjarðardjúpi og Eldvatn í Skaftártungu en þær eru 160 metra og 78 metra langar. Djúpafjarðarbrúin verður því mun stærri en hinar og mun ekki síður en þær setja mikinn svip á umhverfi sitt. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni í dag er áformað að brúarsmíðin verði boðin út í apríl, það er í næsta mánuði, eftir páska. Verklok eru ekki endanlega ákveðin en líklegt að þau verði annaðhvort í lok árs 2027 eða í byrjun árs 2028. Horft yfir Djúpafjörð frá Grónesi yfir á Hallsteinsnes. Bogabrúin sést ofarlega fyrir miðri mynd. Fjær er Þorskafjörður.Vegagerðin Þar með fæst tólf kílómetra viðbótarstytting Vestfjarðavegar en alls styttist leiðin með öllum þessum framkvæmdum í Gufudalssveit um 22 kílómetra. Vegagerð Teigsskógur Reykhólahreppur Samgöngur Samgönguáætlun Umferðaröryggi Vesturbyggð Ísafjarðarbær Bolungarvík Súðavíkurhreppur 