Matvælaframleiðendum er ekki skylt að veita upplýsingar um slátrunaraðferðir á merkingum á matvælum. Þingmaður Sjálfstæðisflokksins óskaði eftir upplýsingum um reglur um slátrun samkvæmt trúarsiðum.
Slátrunaraðferði er ekki á meðal þeirra atriða sem skylt er að tilgreina í upplýsingum til neytenda samkvæmt evrópskum reglugerðum sem gilda á Íslandi. Þetta kemur fram í svari atvinnuvegaráðherra til Diljár Mistar Einarsdóttur, þingmanns Sjálfstælðisflokksins sem birt var í gær.
Þá telji Matvælastofnun það ekki villandi fyrir neytendur að veita ekki upplýsingar um slátrunaraðferð. Framleiðendur geti kosið að upplýsa um slíkt en þeim sé það ekki skylt.
Diljá Mist spurði sérstaklega út í hvaða regur giltu um merkingu matvæla af dýrum sem slátrað væri með svonefndri halal-aðferð múslima. Gyðingar beita sambærilegri slátrunaraðferð sem kennd er við kosher.
Nokkur umræða skapaðist um halal-slátrun í íslenskum sláturhúsum á jaðarhægrivefsíðum í vetur þar sem fullyrt var að nánast allt lambakjöt á Íslandi væri halal-slátrað.