Tíska og hönnun

Skarsgård seiðandi senu­þjófur

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Alexander Skarsgard stal senunni í Berlín í fjólubláum Dior bol.
Alexander Skarsgard stal senunni í Berlín í fjólubláum Dior bol. Tristar Media/Getty Images

Alexander Skarsgård hefur farið frumlegar leiðir í klæðaburði við kynningu á kvikmyndinni Pillion. Þar leikur Skarsgård aðalhlutverkið á móti Harry Melling í BDSM ástarsögu.

Þema myndarinnar hefur haft áhrif á klæðaburð Skarsgård undanfarna mánuði en það hristir vel upp í þeim tískubylgjum sem karlkyns leikarar hafa almennt fylgt. 

Litir og leður hafa sem dæmi verið vinsæl í fatavali hans og nú síðast rokkaði hann fjólubláan pallíettubol frá tískuhúsinu Dior þegar Pillion var frumsýnd á kvikmyndahátíð í Berlín. 

Það eru nefnilega til fleiri litir en svartur, hvítur, dökkblár og kannski dökkbrúnn þegar það kemur að klæðum karlmanna og jafnvel tímabært að fleiri stjörnur fari aðeins að ögra því óspennandi normi sem einkennir langoftast rauða dregilinn. 

Alexander Skarsgard glæsilegur í fjólubláum pallíettum.Tristar Media/Getty Images

Bolurinn er hluti af haustlínu tískuhússins fyrir árið 2026 og sækir hönnuðurinn Jonathan Anderson innblásturinn til flapper tískunnar á þriðja áratug síðustu aldar, jafnan þekkt sem Cafe Society tískan í stórborgum á þeim tíma.

Fataval Skarsgård vekur mikla lukku í tískuheiminum og móðir allra tískutímarita Vogue setti hann á lista yfir best klæddu karlmenn ársins 2025. 

Hér má sjá stiklu úr kvikmyndinni Pillion:

