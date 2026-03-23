Í hádegisfréttum verður rætt við veðursfræðing um gular viðvaranir sem taka gildi um mestallt landið nú eftir hádegi.
Búist er við samgöngutruflunum og hafa margir vegir verið settir á svokallað óvissuástand, þar sem þeim gæti verið lokað með skömmum fyrirvara.
Þá fjöllum við um meint kynferðisbrot á leikskóla í Garðabæ sem er komið á borð lögreglu og ræðum við framkvæmdastjóra Barnaheilla um fjölgun slíkra tilkynninga.
Einnig fjöllum við áfram um breytingar á skammtímaleigu sem samþykktar voru á dögunum og heyrum álit ASÍ á málinu sem sætt hefur nokkurri gagnrýni.
Í sportpakka förum við yfir bikarleikinn í enska boltanum í gær þar sem Arsenal lágu fyrir Manchester City.