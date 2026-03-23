„Kynslóðin sem ól okkur upp er meira og minna meðvirk” Jakob Bjarnar skrifar 23. mars 2026 10:12 Helga Snjólfsdóttir segir verkefni margra fullorðinna að kynnast sjálfum sér upp á nýtt og afvirkja gömul forrit. Helga Snjólfsdóttir verkfræðingur og Yogakennari segir mikla meðvirkni hafa einkennt íslenska samfélagsgerð í gegnum árin. Helga er gestur í nýjasta í hlaðvarpi Sölva Tryggvasonar og hún segir eðlilegt að eldri kynslóðir á Íslandi hafi þróað með sér ákveðin hegðunarmynstur út frá þeim aðstæðum sem við bjuggum við. En verkefni margra fullorðinna í dag sé að kynnast sjálfum sér upp á nýtt og afvirkja gömul forrit. „Hvert er veganestið okkar út í lífið? Kynslóðin sem ól okkur upp er meira og minna meðvirk. Finndu fyrir mig einhverja fjölskyldu á Íslandi sem er ekki meðvirk. Ég held að það sé nánast ómögulegt,“ segir Helga. Meðvirknin á sér eðlilegar skýringar Hún segir að færa megi rök fyrir því að þetta hafi á ákveðinn hátt bjargað fólki. Þar sem við vorum saman í dagstofunni, stór fjölskylda og alls konar fólk. „Margar kynslóðir í húsi og vinnufólk. Þá kom sér vel að vera ekki of mikið að rugga bátnum til að halda friðinn. Ef maður setur sig í aðstæður fyrri kynslóða er þetta í raun mjög eðlilegt. En svo fær okkar kynslóð þetta veganesti út í lífið, inn í samfélag sem er allt öðruvísi. Það var rosalega lítið svigrúm til að vera maður sjálfur og þeim mun mikilvægara að passa inn í rétta boxið.“ Helga segir þennan samanburð eðlilegan í fámennu samfélagi. Fókusinn á það hvað er að gerast í næsta húsi, hvort sem það var að einhver væri orðinn ríkur eða einhver væri kominn í ræsið, var þeim mun minni fókus á það hvernig fólki liði, hverjir væru draumar þess, þrár og þarfir. Mikilvægt sé að sýna því umburðarlyndi hvaðan eldri kynslóðir eru að koma en á sama tíma að þora að spyrja sjálfan sig hvað maður raunverulega vill, „Stóra verkefnið mitt síðustu 10 árin eða svo hefur verið að skoða hvað ég vil í lífinu, hver ég er og hvað mig langar. Maður týnir innsæinu ef maður er bara fastur á hamstrahjólinu í hraðanum að gera það sem allir hinir eru að gera, bara af því að það hefur alltaf verið gert þannig.“ Eins og konan í áramótaskaupinu Og þegar menn fara dýpra í þeirri vegferð þurfi þeir að mæta óþægilegum hlutum af sjálfum sér sem er ekkert endilega gaman að sjá. Helga hefur kennt yoga nú í mörg ár. „Fyrst heldur maður að meðvirkni sé bara að lúffa og kunna ekki að segja nei, en svo fær maður að sjá hina hliðina á peningnum, sem er stjórnsemin. Það hefur verið djókað með það heima hjá mér að ég hafi verið stjórnsjúk áður en ég fór að vinna dýpra í sjálfri mér. Það er gott að geta hlegið að því, en það var örugglega ekki gaman fyrir fólkið mitt að þurfa að þola þessa stjórnsemi. Svo áttar maður sig á því að öll þessi þörf til að stjórna fólki og aðstæðum er leið til að minnka einhvern innri óróa sem hefur búið innra með manni.“ Maður viti í raun ekki hver maður er lengur því maður hafi verið svo lengi inni í tilfinningalífi annars fólks og spá í hvað annað fólk eigi að gera öðruvísi. „Ég var alltaf að bjóða manninum mínum vatn, en kannski var ég bara þyrst!“ Líf Helgu tók algjörum stakkaskiptum fyrir 10 árum síðan þegar hún klessti harkalega á vegg eftir að hafa of lengi hunsað viðvörunarbjöllurnar. „2016 er árið sem ég fór í „Burnout“ og lífið eins og ég þekkti það gjörbreyttist. Eftir á að hyggja er svo auðvelt að sjá í hvað stefndi. Ég var á mikilli hraðferð í lífinu, tveggja barna móðir í stjórnunarstöðu í atvinnulífinu, að kenna yoga og í fjallahjólamennsku. Ég var alveg eins og konan í Bakgarðshlaupinu í áramótaskaupinu. Allt annað en að vera kyrr og staldra við. Ég man þegar ég kom á fyrsta fundinn með teyminu mínu í vinnunni eftir sumarfrí og tilkynnti þeim að ég væri að fara að stofna yogaskóla. Yogastöðinni sem ég kenndi í þurfti að loka tímabundið og þá fannst mér eðlilegast að stofna bara minn eigin yogaskóla.“ Var hætt að heyra í fuglunum Einhver innri rödd sagði Helgu að hún yrði að róa sig, þetta væri vond hugmynd, en þörfin til að halda ímyndinni var ennþá svo sterk. „Ég var algjörlega hætt að heyra í fuglunum eða taka eftir umhverfinu í kringum mig. Allt snerist um að halda bara hraðanum og búa til eitthvað sem var heiminum þóknanlegt. Ég sé því miður að þetta er landlægur sjúkdómur og mjög margir eru bara á hraðri leið að klessa á þennan vegg.“ Helga segist hafa verið eins og konan í áramótaskaupinu, sú sem var í bakgarðshlaupinu. Það tók á að vinda ofan af því. Eftir að Helga sneri aftur í atvinnulífið hefur hún mátt horfa upp á marga sem voru á nákvæmlega þessari sömu leið. Helga gerir sitt besta til að reyna að benda þeim á að taka tímanlega í taumana. „Það eru óafturkræfar afleiðingar af því að keyra sig alla leið í alvöru kulnun. Ég er 10 árum síðar enn þá með belti og axlabönd og þarf stöðugt að vera meðvituð um hvað ég get tekið mikið að mér til þess að krassa ekki aftur. Þessi síðustu 10 ár hafa verið algjör uppskurður á lífinu og ég hef þurft að búa til nýjar undirstöður á öllum sviðum. Það að finna sitt eigið virði og byrja að taka eftir litlu hlutunum í lífinu er ómetanlegt. ” Helga hefur stundað og kennt yoga í áraraðir og hefur á undanförnum árum unnið mikið með konum þegar kemur að heilsu í víðum skilningi. Hún segist sjálf gera talsvert af hlutum nánast alla daga til þess að halda sér í jafnvægi. „Það er ákveðinn bunki af hlutum sem ég geri á hverjum degi fyrir sjálfa mig til þess að næra taugakerfið, fara úr hausnum og inn í hjartað og líkamann. Fastasti liðurinn er líklega að fara með bæn á kvöldin áður en ég fer að sofa, finna fyrir líkamanum á mér og þakka fyrir daginn. Það er algjör kjölfesta hjá mér og eitthvað sem ég hef gert með mismunandi sniði alveg síðan 2019.“ Núið er gjöfin sem býr til ríkt líf Helga iðkar yoga, fer í göngutúra, lyftir lóðum og hugleiðir. „Þetta eru allt hlutir sem hjálpa mér að finna jafnvægi í líkama og huga. En ég held að stærsta gjöfin sem ég hef fengið fyrir að iðka yoga í mörg ár sé að finna núvitund í daglega lífinu. Auðvitað er ég mennsk og gleymi mér milljón sinnum en ég næ mjög oft að stoppa mig og þakka fyrir augnablikið. Hvort sem ég er að drekka gott kaffi, brjóta saman þvottinn eða tala við börnin mín. Hægt er að nálgast viðtalið við Helgu og öll viðtöl og podköst Sölva Tryggvasonar inni á solvitryggva.is 