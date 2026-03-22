Kio Briggs hágrét á tökustað Engla alheimsins Jón Þór Stefánsson skrifar 22. mars 2026 14:46 Kio Briggs var áberandi á síðum blaðanna. Tímarit.is Kio Briggs, einn þekktasti sakborningur Íslandssögunnar, komst í uppnám þegar hann gekk fram á tökustað Engla alheimsins, ómeðvitaður um að verið væri að gera kvikmynd. Þetta kom fram í þættinum Stjörnubíó sem sýndur var í Ríkissjónvarpinu í gær. Þar var kvikmynd Friðriks Þórs Friðrikssonar, Englar alheimsins, tekin fyrir. Þegar Briggs mætti óvænt á vettvang var verið að taka upp senu sem varðar sjálfsvíg. Ingvar E. Sigurðsson leikari lá blóðugur á götu í Hátúni, en tökulið myndarinnar var á svölum í blokk fyrir ofan hann. „Þá kemur maður sem hét Briggs, sem var grunaður fíkniefnasali og glæpon, var eitthvað í jailinu. Hann labbaði fram á þessa senu og fór að hágráta. Hann kom bara út úr húsinu, átti leið þarna fram hjá og hélt að hann væri mættur í raunveruleikann. Hann fór að hágráta, honum var ekkert allsvarnað blessuðum manninum,“ sagði Friðrik Þór. Fram kemur í þættinum að tökuliðinu hafi tekist að róa Kio Briggs. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Hver var Kio Briggs? Kio Alexander Ayobambele Briggs var breskur maður sem var handtekinn á Keflavíkurflugvelli þann 1. september 1998, grunaður um að smygla hingað til lands rúmlega tvö þúsund E-töflum með flugi frá Spáni Hann sagðist hafa komið hingað til lands til þess að fá vinnu á togara, og sagðist ekki hafa haft neina hugmynd um fíkniefnin sem falin voru í íþróttatösku hans. Íslendingur hafði hringt í lögreglunna á Spáni og gert henni viðvart um að Briggs væri með fíkniefni í farteskinu. Þá höfðu teikningar af Leifstöð fundist í stuttbuxum í töskunni. Héraðsdómur dæmdi Briggs í sjö ára fangelsi í fyrstu, en eftir nokkuð dómstólaflakk var niðurstaða Hæstaréttar að sýkna hann, of mikill vafi var yfir því hvort hann hafi vitað af E-töflunum. Hann fór svo í bótamál þar sem hann krafðist 27 milljóna króna frá ríkinu, en ekki var fallist á það. Árið 2002 var honum lýst í DV, með vísan til ritsins Ísland í aldanna rás, á þann veg að hann væri „einhver dáðasti sakamaður seinni tíma á Íslandi“. „Einhver dáðasti sakamaður seinni tíma á Íslandi,“ var sagt um Kio Briggs.timarit.is Þekktasta augnablik réttarhaldanna á hendur Briggs var líklega þegar hann var látinn máta stuttbuxurnar, sem hann sagði að væru of stórar á sig. Mat héraðsdóms var að ekki væri hægt að slá því á föstu að fullyrðing hans væri röng. Þótti það minna nokkuð á þegar O.J. Simpson mátaði leðurhanska í einum frægustu réttarhöldum sögunnar. Meðan að Briggs beið þess að fá endanlega niðurstöðu í mál sitt losnaði hann úr gæsluvarðhaldi. Þá var hann ansi áberandi í skemmtanalífinu í Reykjavík og varð að fjölmiðlastjörnu og veitti fjölmörk viðtöl. „Maðurinn var enda fjallmyndarlegur og tilfinningaríkur með ágætum og ekki laust við að ýmsir hrærðust til meðaumkunar þegar hann lýsti því fjálglega hve kramið hjarta hans væri yfir því að hafa setið svo lengi saklaus í fangelsi,“ sagði í áðurnefndri umfjöllun í DV. Skömmu eftir að Briggs var sýknaður hér á landi fengu Íslendingar veður af því að hann hefði verið gripinn í Danmörku ásamt íslenskri konu með sjö hundruð E-töflur. Þau hlutu hvort um sig eins árs fangelsisdóm. Síðan hefur í nokkur skipti verið greint frá því að Briggs hafi komist í kast við lögin, bæði á Spáni og á Bretlandi. Bíó og sjónvarp Einu sinni var... Dómsmál Fíkniefnabrot 