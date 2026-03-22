Hand­tekinn vegna stunguárásar í mið­bænum

Jón Þór Stefánsson skrifar
Lögreglan, lögga, 112, Neyðarlínan, Hverfisgata Vísir/Vilhelm

Einn var handtekinn í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöldi eða nótt eftir að hafa stungið mann fyrir utan skemmtistað.

Maðurinn sem var stunginn var fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttökuna, en ekki liggur fyrir hversu alvarlegir áverkanir eru.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að grunaður árásarmaður hafi verið vistaður í fangaklefa.

Í dagbókinni er einnig greint frá öðrum málum sem komu á borð lögreglu í gærkvöldi og nótt. Í hverfi 105 var ökumaður, sagður í mjög annarlegu ástandi sökum ölvunar og fíkniefna, stöðvaður þar sem hann ók á móti umferð.

Einstaklingur var handtekinn í hverfi 108 og vistaður í fangaklefa vegna líkamsárásar.

Í miðbænum var kona flutt á bráðamóttöku eftir að hún datt niður stiga. Og í ótilgreindu hverfi var önnur kona flutt á bráðamóttökuna eftir að hafa fallið fram fyrir sig og slasast í andliti.

Einstaklingur í miðbænum var handtekinn fyrir að selja fíkniefni, en sá gat ekki framvísað skilríkjum eða gert grein fyrir sér með öðrum hætti.

Einstaklingur var handtekinn í Mosfellsbæ vegna framleiðslu fíkniefna. Ræktunin var tekin niður, og efni og búnaður haldlagður.

