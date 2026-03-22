Handtekinn vegna stunguárásar í miðbænum Jón Þór Stefánsson skrifar 22. mars 2026 07:25 Lögreglan, lögga, 112, Neyðarlínan, Hverfisgata Vísir/Vilhelm Einn var handtekinn í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöldi eða nótt eftir að hafa stungið mann fyrir utan skemmtistað. Maðurinn sem var stunginn var fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttökuna, en ekki liggur fyrir hversu alvarlegir áverkanir eru. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Þar segir að grunaður árásarmaður hafi verið vistaður í fangaklefa. Í dagbókinni er einnig greint frá öðrum málum sem komu á borð lögreglu í gærkvöldi og nótt. Í hverfi 105 var ökumaður, sagður í mjög annarlegu ástandi sökum ölvunar og fíkniefna, stöðvaður þar sem hann ók á móti umferð. Einstaklingur var handtekinn í hverfi 108 og vistaður í fangaklefa vegna líkamsárásar. Í miðbænum var kona flutt á bráðamóttöku eftir að hún datt niður stiga. Og í ótilgreindu hverfi var önnur kona flutt á bráðamóttökuna eftir að hafa fallið fram fyrir sig og slasast í andliti. Einstaklingur í miðbænum var handtekinn fyrir að selja fíkniefni, en sá gat ekki framvísað skilríkjum eða gert grein fyrir sér með öðrum hætti. Einstaklingur var handtekinn í Mosfellsbæ vegna framleiðslu fíkniefna. Ræktunin var tekin niður, og efni og búnaður haldlagður. Lögreglumál Reykjavík