Raunveruleikastjarnan Taylor Frankie Paul segir myndband af henni beita fyrrverandi kærasta sinn, Dakota Mortensen, ofbeldi tekið úr samhengi, það sé hluti af áframhaldandi ófrægingarherferð gegn henni og hann hafi beitt hana ofbeldi. Mortensen hefur aftur á móti farið fram á nálgunarbann á hendur Paul og hafnar öllum ásökunum hennar.
Sjónvarpsstöðin ABC tók nýjustu þáttaröð The Bachelorette af dagskrá þremur dögum fyrir frumsýningu eftir að myndskeið af raunveruleikastjörnunni Taylor Frankie Paul að beita fyrrverandi kærasta sinn heimilisofbeldi fór í dreifingu.
Paul, sem er þriggja barna móðir, er best þekkt sem aðalstjarna raunveruleikaþáttanna The Secret Lives of Mormon Wives auk þess sem hún hefur haslað sér völl sem áhrifavaldur í svokölluðum MomTok-kima samfélagsmiðilsins TikTok. Vegna þessarar frægðar var hún valin sem piparjónka (eða piparmey) fyrir nýjustu seríuna af The Bachelorette.
Í myndbandinu sem TMZ birti og er frá 2023 stendur Paul í stimpingum við þáverandi sambýlismann sinn, Dakota Mortensen, ber hann ítrekað og kastar stólum í hann að barnungri dóttur hennar viðstaddri.
Paul var í kjölfarið handtekin og ákærð fyrir alvarlega líkamsárás og heimilisofbeldi vegna málsins. Hún játaði sekt í einum ákærulið, sem sneri að líkamsárás, en restin voru felldir niður og hlaut hún þriggja ára skilorðsbundinn dóm fyrir það. Handtakan og eftirmálar hennar voru til umfjöllunar í The Secret Lives of Mormon Wifes þó myndefnið hefði ekki verið sýnt.
Tökum á fimmtu seríu The Secret Lives of Mormon Wives voru svo skyndilega stöðvaðar í síðasta mánuði vegna rannsóknar lögreglu á meintu heimilisofbeldi sem tengist Paul og Mortensen en þar höfðu gengið ásakanir um ofbeldi á báða bóga. Það mál er enn til rannsóknar og hefur Mortensen farið fram á nálgunarbann á hendur Paul.
Í þessari frétt er fjallað um heimilisofbeldi. Verðir þú fyrir heimilisofbeldi eða ef grunur vaknar um slíkt er bent á lögreglu í síma 112, Kvennaathvarfið í síma 561-1205 og hjálparsíma Rauða krossins í 1717.
Bæði Paul og Mortensen hafa tjáð sig um málið í kjölfar þess að myndbandið var gert opinbert. Talsmaður Paul sendi frá sér yfirlýsingu fyrir hennar hönd þar sem hún segir myndbandsbirtinguna hluta af níðherferð Mortensen í garð Paul.
„Taylor er mjög þakklát fyrir stuðning ABC meðan hún forgangsraðar öryggi fjölskyldu sinnar. Eftir að hafa þolað í hljóði umfangsmikið andlegt og líkamlegt ofbeldi í mörg ár semog hótanir um hefndaraðgerðir, hefur Taylor loksins safnað nægilegum kröftum til að mæta kæranda sínum og taka skref til að verja sig og börn sín fyrir frekari skaða,“ sagði í tilkynningunni.
Taylor á átta ára dótturina Indy og fimm ára soninn Ocean með fyrrverandi eiginmanni sínum, Tate Paul, og tveggja ára soninn Ever sem hún eignaðist með Dakota Mortensen í mars 2024.
„Það eru of margar konur sem bera harm sinn í hljóð meðan þær lifa af árásargjarna og afbrýðisama fyrrverandi kærasta sem neita þeim um að halda áfram með líf sitt. Taylor hefur verið hljóðlát af ótta við frekara ofbeldi, hefnd og opinbera smánun. Hún er að svo stöddu að kanna alla kosti sína, leita að aðstoð og undirbúa það að eigna sér sína eigin sögu og deila henni,“ sagði í tilkynningunni.
Dakota Mortensen, sem fór fram á nálgunarbann á hendur Frankie Taylor Paul í gær, sendi einnig frá sér yfirlýsingu um málið til Entertainment Weekly.
„Eins og allir sem hafa séð myndbandið munu skilja eru þetta mjög óþægilegar kringumstæður,“ sagði Mortensen þar.
„Ég er, því miður, vanur þessum tilhæfulausu fullyrðingum um mig og samband okkar, sem ég hafna afdráttarlaust. Ég ætla að einblína á son okkar og öryggi hans og vona að Taylor muni gera slíkt hið sama,“ sagði hann jafnframt.