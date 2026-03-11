Menning

Fá rödd Guðna lánaða

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Guðni Ágústsson í góðum selskap. Nýjustu fréttir af Guðna eru að hann sé orðinn rödd tónlistarstaðarins Sviðsins.
Tónleikastaðurinn Sviðið á Selfossi hefur fengið Guðna Ágústsson til að taka upp sérstakar tilkynningar sem heyrast í salnum fyrir og eftir viðburði. Guðni mun þar bjóða gesti velkomna, taka við þeim í hléi og þakka þeim loks fyrir komuna.

Davíð Lúther, einn af eigendum Sviðsins, staðfesti þetta í samtali við Vísi. Kvaðst hann afar ánægður með samstarfið enda rödd Guðna þekkt meðal landsmanna og henni fylgi vigt og virðing.

„Okkur fannst vanta ákveðna stemningu í upphaf og lok viðburða. Rödd Guðna var efst á óskalistanum hjá okkur og það tók ekki langan tíma að komast að samkomulagi við þennan öðling,“ segir Davíð Lúther.

Guðni Ágústsson er þjóðþekktur fyrir störf sín í stjórnmálum, var þingmaður frá 1987 til 2008 og landbúnaðarráðherra frá 1999 til 2007. Á Selfossi er hann einnig oft kallaður Miðbæjarstjórinn og sést gjarnan ganga um bæinn með hópa þar sem hann rekur fyrir þeim uppbyggingu Selfoss.

Þegar gestir eru sestir í sætin sín hljómar rödd Guðna þar sem hann býður alla velkomna og lætur vita að tónleikarnir séu að hefjast. Röddin heyrist einnig í hléi, minnir gesti á að koma sér fyrir og í lok kvölds þegar gestum er þakkað fyrir komuna.

