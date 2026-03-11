Fá rödd Guðna lánaða Magnús Jochum Pálsson skrifar 11. mars 2026 12:52 Guðni Ágústsson í góðum selskap. Nýjustu fréttir af Guðna eru að hann sé orðinn rödd tónlistarstaðarins Sviðsins. Eygló Gísladóttir Tónleikastaðurinn Sviðið á Selfossi hefur fengið Guðna Ágústsson til að taka upp sérstakar tilkynningar sem heyrast í salnum fyrir og eftir viðburði. Guðni mun þar bjóða gesti velkomna, taka við þeim í hléi og þakka þeim loks fyrir komuna. Davíð Lúther, einn af eigendum Sviðsins, staðfesti þetta í samtali við Vísi. Kvaðst hann afar ánægður með samstarfið enda rödd Guðna þekkt meðal landsmanna og henni fylgi vigt og virðing. „Okkur fannst vanta ákveðna stemningu í upphaf og lok viðburða. Rödd Guðna var efst á óskalistanum hjá okkur og það tók ekki langan tíma að komast að samkomulagi við þennan öðling,“ segir Davíð Lúther. Guðni Ágústsson er þjóðþekktur fyrir störf sín í stjórnmálum, var þingmaður frá 1987 til 2008 og landbúnaðarráðherra frá 1999 til 2007. Á Selfossi er hann einnig oft kallaður Miðbæjarstjórinn og sést gjarnan ganga um bæinn með hópa þar sem hann rekur fyrir þeim uppbyggingu Selfoss. Þegar gestir eru sestir í sætin sín hljómar rödd Guðna þar sem hann býður alla velkomna og lætur vita að tónleikarnir séu að hefjast. Röddin heyrist einnig í hléi, minnir gesti á að koma sér fyrir og í lok kvölds þegar gestum er þakkað fyrir komuna. Tónlist Tónleikar á Íslandi Framsóknarflokkurinn Árborg Tengdar fréttir Guðni Ágústsson telur í hjá Stuðmönnum á Selfossi í kvöld Þrátt fyrir að nýi miðbærinn á Selfossi hafi verið opinn í rúmlega eitt ár er ekki komin starfsemi í öll þrettán húsin á svæðinu. Það er þó að gerast smátt og smátt en í kvöld opnar þar skemmtistaður, sem hefur fengið nafnið Sviðið. Guðni Ágústsson, fyrrverandi ráðherra spilar þar stórt hlutverk. 29. október 2022 13:05 Mest lesið Hvetur karlmenn til að leggja sig meira fram Tíska og hönnun Skíðaferðin til Sviss endaði á spítala á fyrsta degi Lífið Höfundur Fíusólar svarar reiðum mæðrum eftir ákall um bókabrennu Lífið Lýsir yfir stuðningi við Hafdísi Lífið Íslensk ungmenni fá sendar nektarmyndir í hefndarskyni Lífið Stikla úr Jóhönnu af Örk Bíó og sjónvarp Hundrað þúsund bóka múrnum rústað á Bókamarkaðnum Menning Djammið lifir á Prikinu Lífið „Enn önnur ömurlega lygasagan um mig“ Lífið Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið Fleiri fréttir Fá rödd Guðna lánaða Hundrað þúsund bóka múrnum rústað á Bókamarkaðnum Fræjum framtíðar sáð í gamlar bókasafnsbækur Gjöfull trekantur Þessi hljóta tilnefningu til Myndlistarverðlauna Ástin blómstraði á sýningu Tolla „Sorglegt að sjá svona flottan feril“ á þessum stað Eva Rún og Jón Kalman tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs Andrew á Louvre Kinký bangsar og leðurklæddir kroppar „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Forsetinn, fjölmiðlaskvísur og kempur í Borgarnesinu Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið „Ný sýn, nýr heimur“ Metnaðarfull Mamma Mia í Hafnarfirðinum Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Alaska og Birnir sigursæl Vetrarhátíðin sjaldan verið stærri Ólöf og Magnús ástfangin á frumsýningu Hestastelpa úr sveit og sjóðheitur hönnuður Pétur Gunnarsson sæmdur heiðursdoktorsnafnbót „Ljúfsárt og svolítið erfitt að kveðja kvikmyndahúsin“ Sjá meira