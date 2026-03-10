Fræjum framtíðar sáð í gamlar bókasafnsbækur Þórarinn Þórarinsson skrifar 10. mars 2026 14:00 Verkefnastjórarnir Fanny Sissoko og Martyna Daniel halda utan um Framtíðarfestival Borgarbókasafnsins þar sem óbeislað ímyndunaraflið hefur verið virkjað á ýmsan hátt undanfarið. Mynd/Aðsend „Bókasöfn eru staðir ímyndunaraflsins en það á sér ekki aðeins stað í bókum heldur einnig í höndum okkar, í því sem við sköpum og við kjósum að gera,“ segir Fanny Sissoko sem ásamt Martynu Daniel heldur utan um Framtíðarfestivalið á Borgarbóksafninu þetta árið. Tveggja vikna Framtíðarfestivalinu lýkur í Borgarbókasafninu í Grófinni á laugardaginn þar sem fólk hefur haft rými safnsins til þess að ímynda sér og æfa sig fyrir þá framtíð sem það helst vill sjá verða að veruleika. „Sem flest okkar sjá vonandi fyrir sér sem framtíð meiri umhyggju,“ segja þær Fanny og Martyna, verkefnastjórar hjá Borgarbókasafninu.„Fólk hefur meðal annars getað kannað samband sitt við náttúruna, tæknina og komandi kynslóðir með verklegum og skapandi smiðjum. Þar hefur meðal annars verið hægt að sá fræjum og gróðursetja, sauma, dansa, skrifa og leika með leir svo fátt eitt sé nefnt.“ Hringrás bókalífsins „Jarðhæð Borgarbókasafnsins í Grófinni hefur verið umbreytt í smiðju þar sem fólk kemur saman til að búa til jurtapotta úr gömlum og aflóga bókasafnsbókum, sá fræjum úr fræsafninu okkar í pottana og hefja þannig ræktun á eigin matjurtum,“ segir Martyna. Framtíðin er núna og að ýmsu að huga.Mynd/Aðsend „Þá hefur líka verið í boði að taka með sér heim fagurlega hannað sáningardagatal með góðum ráðum frá garðyrkjufræðingum Reykjavíkurborgar. Þetta er fyrsta sáningardagatalið sem við vitum um sem er sérstaklega miðað við íslenskar aðstæður.“ Öll velkomin Martyna og Fanny segja starf þeirra hjá bókasafninu ganga út á að skapa þar „inngildandi samfélagsrými“ og dagskrá hátíðarinnar var sett saman í þeim anda. „Þegar við tölum um inngildandi samfélagsrými er átt við almenningsrými þar sem öll eru velkomin og öll tilheyra,“ segir Fanny. Hún bendir á að bókasöfnum sé oft lýst sem „þriðja rými“ sem er hvorki heimili né vinnustaður. „Slíkir staðir eru nauðsynlegir til að byggja upp samfélög og markmið okkar í starfi er að byggja brýr milli fólks sem annars hefði ekki hist. Stór hluti af þessu felst í að huga að því hverjum líður vel í rýminu, hverjum finnst þeir tilheyra þar og hverja vantar. Grófin hefur iðað af lífi og fjöri þaðan sem börn og fullorðin hafa horft til framtíðar.Mynd/Aðsend „Þegar við höldum viðburði þar sem allir geta tekið þátt, óháð tungumáli, færni eða bakgrunni, erum við að hjálpa til við að skapa sterkari tengsl milli fólks. Það snýst líka um að láta þau fá á tilfinninguna að bókasafnið sé þeirra rými.“ Framtíðarvon í brjósti Fanny bendir á að þrátt fyrir að framtíðin sé í brennidepli hátíðarinnar þá eigi sýn okkar á framtíðina vitaskuld rætur í nútíðinni og gjörðum okkar hér og nú. „Frekar en að þetta fjalli um einhverja fjarlæga framtíð sem við höfum enga stjórn á. „Við viljum að fólk upplifi hið gagnstæða við það vanalega og finni frekar fyrir von í brjósti en valdaleysi þegar hugsað er um framtíðina.“ Síminn svæfður Leik- og lífsgleðin heldur fullum dampi út seinni viku hátíðarinnar þar sem fjölskyldur geta tekist saman á við stórar spurningar með sérhönnuðum goggi sem þær geta lagað að helstu hugðarefnum sínum. Þá verður hægt að leggja símann sinn í sérstakan svefnpoka úr efni sem lokar fyrir allt símsamband. Á laugardaginn leiðir Þórey Mjallhvít, skapari sögunnar um Ormhildi sem sýnd er á RÚV, skapandi fjölskyldusmiðju, Ímynduð framtíð, þar sem börn og fullorðnir velta saman fyrir sér hvernig Ísland muni líta út í framtíðinni. Rýnt í framtíðina.Mynd/Aðsend Einnig verður reynt að „framtíða“ minningar og smakka á framtíðinni þegar listakonan og kokkurinn Pola Sutryk býður gestum upp á ímyndaðar máltíðir þar sem gefst tækifæri til að smakka og ímynda sér leiðir til að neyta matar sem byggir á gagnkvæmni og jafnvægi fyrir allt og alla. Síðast en alls ekki síst verður gestum boðið að deila minningum sem þau langar að taka með sér inn í framtíðina og velta fyrir sér „tímanum, skuggum, hinu óþekkta og minningum sem fylgja okkur þvert á tímalínur.“Viðburðinum lýkur með innsiglun tímahylkis sem varðveitt verður á bókasafninu næstu tíu árin og verður opnað aftur 14. mars 2036.Dagskrá Framtíðarfestivalsins og allar frekari upplýsingar eru á vef Borgarbókasafnsins. Menning Bókasöfn Fjölmenning Mest lesið Hafdís stígur fram vegna Kleina Lífið „Fjárhagslega stór biti“ Lífið Deilur Bríetar og Pálma smitast yfir á síðu Zöru Larsson Lífið Hvað eiga frægasti djasstónlistarmaður heims og íslensk kráka í Feneyjum sameiginlegt? 