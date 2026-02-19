Nýja leikritið The Mad King, sem byggir á atburðum sem eiga sér stað fyrir sögu Krúnuleika George R.R. Martin, verður frumsýnt í sumar. Leikritið gerist kvöldið fyrir burtreiðarmót sem leggur grunninn að falli Targaryen-ættarinnar. Aðdáendur ergja sig á því að Martin sé enn að stækka heim seríunnar meðan hann trassar skrif bókarinnar The Winds of Winter.
Martin tilkynnti komu leikritsins á vef sínum Not A Blog. Leikritið gerist fyrir atburði Krúnuleika, fyrstu bókarinnar í seríunni Söngur um ís og eld, í kastalanum Harrenhal þangað sem Whent lávarður hefur boðið öllum helstu ættum konungsríkisins.
„Langur vetur þiðnar í Harrenhal og vori er lofað. Við íburðarmikla stórveislu að kvöldi burtreiðarmóts mætast elskendur og slarkarar velta því fyrir sér hverjir muni keppa. Í skuggunum, innan um vaxandi ólgu vegna blóðugra aðgerða hins miskunnarlausa brjálaða konungs, skipuleggja andófsmenn úr hans innsta hring samsæri gegn honum,“ segir í lýsingu verksins.
Til veislunnar er búið að bjóða þekktum mönnum á borð við Rhaegar Targaryen, Eddard Stark, Robert Baratheon, ungum Jaime Lannister, hinu ógurlega Fjalli og Aerys II Targaryen, hinum brjálaða konungi.
„Þið hafið heyrt af burtreiðunum við Harrenhal síðan Krúnuleikarnir komu út 1996. Núna loksins munum við sýna ykku hana... lifandi á sviði í Stratford-upon-Avon á vegum Royal Shakespeare Company,“ skrifar Martin um leikritið á síðu sinni. Hann segist jafnframt vera gríðarlegur Shakespeare-aðdáandi og það komi sennilega engum á óvart að söguleikrit séu uppáhaldið hans.
Leikritið verður skrifað og aðlagað af leikskáldinu Duncan MacMillan, sem er þekktastur fyrir að hafa skrifað leikritið People, Places and Things, og því verður leikstýrt af Dominic Cooke.
Áhorfendur Martin og seríu hans hafa tekið misvel í fregnirnar. Margir fagna komu leikritsins meðan aðrir pirra sig á því að þessir atburðir birtist fyrst á leiksviði frekar en í bókum höfundar.
Svo eru margir gramir yfir því að Martin geti ekki hætt að taka að sér ný verkefni þegar Martin hefur verið fimmtán ár að skrifa The Winds of Winter, fimmtu bókina í Söngi um ís og eld, og er hvergi nálægt því að vera búinn með hana.
„Söngur um ís og eld er eina serían sem mér dettur í hug sem hefur getið af sér þrjár sjónvarpsaðlaganir þar sem ekki er búið að klára frumefnið sem þær byggja á og verður aldrei, það er hlægilegt,“ skrifaði einn aðdáenda á umræðiþræði.
Vísaði viðkomandi þar í sjónvarpsþættina Game of Thrones, The House of Dragon og A Knight of the Seven Kingdoms.
„Þetta eru fréttir sem væri mjög gaman að lesa um ef það væri búið að klára bækurnar. Eins og stendur er þetta bara frekar pirrandi. Að því sögðu, ef þetta gengur vel, sé ég þetta sem það loksins fær George til að samþykkja sjónvarpsþátt um uppreisn Roberts,“ skrifaði annar og vísar þar í uppreisnina sem gerist fyrir atburði Krúnuleika.
Fyrr á árinu var Martin staddur á ráðstefnunni WorldCon þegar aðdáandi spurði hann hvort hann ætlaði ekki að láta annan höfund sjá um að klára seríuna fyrst hann ætti ekki mikið eftir ólifað.
Streymisveitan HBO Max mun fá nýtt nafn, „Max“, á næstu vikum og til stendur að gera nýja þætti úr söguheimi Game of Thrones og um Harry Potter. Þetta kom fram á kynningu hjá Warner Bros. Discovery í gær.
Höfundur bókanna um Krúnuleikana tilkynnir nýja bók, þó ekki þá sem aðdáendur hafa beðið eftir.