Ekkja Hefners varar við birtingu nektarmynda úr dagbókum hans Magnús Jochum Pálsson skrifar 19. febrúar 2026 11:06 Hugh Hefner og Crystal Hefner voru gift frá 2012 til 2017 þegar hann lést, 91 árs gamall. Getty Crystal Hefner, ekkja Playboy-útgefandans Hughs Hefner, heldur því fram að úrklippu- og dagbækur hans innihaldi nektarmyndir af konum teknar í óleyfi og hugsanlega myndir af ólögráða stúlkum. Til stendur að skanna inn öll skjölin stafrænt svo þau varðveitist. Crystal óttast að efnið muni leka út og hefur því sent kvörtun til ríkissaksóknara Kaliforníu og Illinois. Crystal Hefner greindi frá áhyggjum sínum yfir myndunum og stafvæðingu þeirra á blaðamannafundi þriðjudaginn 17. febrúar. Hún sagðist þar hafa verið fjarlægð úr stöðu sinni sem forseti sjálfseignarstofnunarinnar Hugh M. Hefner Foundation, sem Hugh stofnaði sjálfur 1964. Taldi Crystal þá ákvörðun tilkomna vegna deilna hennar við stjórn stofnunarinnar um hvort eigi að stafvæða persónuleg skjöl útgefandans. Crystal Hefner greindi frá áhyggjum sínum yfir stafvæðingu úrklippubóka Hughs Hefner á blaðamannafundi á þriðjudag.Getty „Efnið nær yfir áratugi, allt frá sjöunda áratugnum, og gæti innifalið myndir af stúlkum sem voru ólögráða á þeim tíma og gætu ekki hafa veitt samþykki fyrir því hvernig myndirnar yrðu geymdar eða þeim stýrt,“ sagði Crystal Hefner á blaðamannafundinum á skrifstofu lögfræðingsins Gloria Allred. „Það gæti líka innihaldið myndir af konum sem samþykktu aldrei að myndirnar yrðu teknar. Úrklippubækurnar innihalda nektarmyndir, myndir teknar fyrir og eftir kynlíf og önnur mjög náin augnablik,“ sagði hún. Þurfi lítið til að myndirnar leki Skjölin innihaldi myndir af konum sem séu nú mæður og ömmur sem hafi „eytt áratugum í að byggja upp líf sín án þess að hafa minnstu hugmynd um að verið væri að geyma þessar myndir,“ sagði hún. Taldi hún vera þar myndir af konum og „hugsanlega stúlkum“ sem samþykktu aldrei ævilanga varðveislu á nektarmyndum sínum. Lögfræðingurinn Gloria Allred og Crystal Hefner á blaðamannafundinum.Getty Hefner lýsti því yfir að hún óttaðist að myndirnar lækju til almennings. „Gervigreind, djúpfalsanir, stafræn skönnun, netmarkaðir og gagnalekar þýða að þegar mynd fer úr öruggri vörslu er skaðinn óafturkræfur. Einn öryggisbrestur gæti skaðað þúsundir,“ sagði hún. Lögfræðingur Hefner, Gloria Allred, sagði síðan í annarri yfirlýsingu að þær hefðu beðið ríkissaksóknara bæði Kaliforníu og Illinois (því þar fæddist Hefner heitinn) um að rannsaka bústjórn og gjörðir stofnunarinnar. Benti hún á að gögnin geymdu nöfn kvenna sem Hefner hefði sofið hjá og upplýsingum um kynlífsathafnir þeirra. „Ólíkt mér er fólkið, sem er með úrklippubækurnar í vörslu sinni, ekki með naktar myndir af sér í þessum bókum,“ sagði Crystal um stjórn stofnunarinnar. „Þau eru ekki persónulega berskjölduð og ekki persónulega í hættu. Byrðarnar og hættan enda alfarið á okkar herðum, konunum á þessum myndum.“ Fjölmargir farið yfir efnið Stofnunin hefur ekki svarað yfirlýsingum Hefner með eigin tilkynningu en aftur á móti birtu synir Hefner heitins, Marston og Cooper, yfirlýsingu í gær þar sem þeir svöruðu ásökunum stjúpmóður sinnar. „Til að bregðast við opinberum ummælum Crystalar Harris varðandi föður okkar, Hugh Hefner, og úrklippubækur hans, höfum við persónulega yfirfarið þessi gögn ítarlega yfir margra ára tímabil, rétt eins og fjölmargir sagnfræðingar, kvikmyndagerðarmenn og blaðamenn,“ sagði í tilkynningunni. Hugh Hefner stofnaði Playboy árið 1953 og kemur tímaritið enn út á vefnum.Vísir/Getty Þar á meðal væru menn sem hefðu rannsakað ævistarf útgefandans á gagnrýnin hátt. Þá sögðust þeir, eftir að hafa kannað gögnin yfir kvartaldartímabil, aldrei hafa séð ósæmilegar myndir af ólögráða stúlkum. „Úrklippubækurnar skrásetja áratugi persónulegrar, atvinnu- og fjölskyldusögu. Faðir okkar lifði stóran hluta lífs síns opinberlega og safnaði þessum gögnum saman í sagnfræðilegum tilgangi með þeirri áætlan að þau yrðu varðveitt og yfirfarin í samhengi, ekki falin eða dulin.“ Sögðu bræðurnar að ásakanir af slíkri stærðargráðu þyrftu að byggja á varfærni og sönnunargögnum, ekki ályktana án sönnunar. „Við styðjum varðveislu úrklippubókana í samvinnu við háskóla eða safn, samhliða ábyrgu aðgengi fyri almenning í takt við langvarandi óskir hans,“ sagði í tilkynningunni. Crystal var á síðum Playboy árið 2009 og giftist Hugh Hefner árið 2012. Þau voru hjón þar til hann lést árið 2017 og árið 2024 gaf hún út ævisöguna Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself sem sagði frá reynslu hennar af því að búa með Hefner og hinum Playboy-kanínunum í höllinni. Hugh Hefner lést í september 2017, nokkrum vikum áður en #MeToo-bylgjan reið yfir og hefur ímynd hans sokkið æ neðar í svaðið síðan. Í heimildaseríunni Secrets of Playboy stigu fjölmargar konur úr innri hring hans fram og sökuðu hann um kynferðisofbeldi og harðstjórn. 