Farsíma Völu Kristínar Eiríksdóttur leikkonu var stolið í líkamsræktarstöðinni World Class Laugum og hún lofar þjófinum sextíu þúsund krónum og ósk um góðan dag sjái hann að sér og skili símanum vegna þess að hann hefur að geyma allar myndir og myndbönd sem hún hefur tekið af dóttur sinni.
Vala Kristín birti í kvöld færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún tíundar söguna. Hún segir sér alveg sama um símann sjálfan en að myndunum megi hún ekki glata.
„Ég býð 60.000 í fundarlaun. Ég skal rétta þjófinum 60.000 kall og óska honum góðs dags og erfi það ekkert við hann/hana. Þetta er myndin framan á símanum,“ skrifar hún.
Með færslunni birti hún myndina framan á símanum sem einmitt er af ungri dóttur sinni. Sömuleiðis birtir hún símanúmer sem þjófurinn er vinsamlegast beðinn um að hringja í.