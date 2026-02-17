Flosi Þorgeirsson, einn stjórnenda hlaðvarpsins Drauga fortíðar, hefur tilkynnt breytingar á hlaðvarpinu, það muni ekki hverfa heldur koma sjaldnar út. Vikulegri útgáfu þáttanna fylgdi mikið álag sem hafi reynst of mikið fyrir andlega heilsu. Flosi líkir ástandinu við að rekast á vegg og segir andann þurfa hvíld.
Flosi tilkynnti fylgjendum á Facebook-hópnum Draugar fortíðar – Umræðuhópur í gær að breyting yrði á útgáfu hlaðvarpsins, sem Flosi og Baldur Ragnarsson hafa haldið úti frá 2020.
„Í upphafi kunni ég auðvitað ekkert á þetta form. Stefnan var að hafa einn þátt í viku. Það var mikil bjartsýni – og enginn sagði mér hversu yfirgripsmikil vinna þetta er í raun,“ skrifaði Flosi í færslunni.
Flest stærri hlaðvörp séu með teymi í kringum sig, fólk sem klippi og stytti þættina, aðstoði við heimildaöflun og haldi utan um framleiðsluna.
„Hjá Draugum fortíðar er hins vegar meginhlutinn af starfinu, hvað efnisval og úrvinnslu snertir, unnin af mér. Ég hef svo sannarlega fengið stuðning og fólk í kringum mig sem styður mig vel – en vinnan sem skapar þættina frá grunni, frá fyrstu hugmynd til frásagnar, hefur að langmestu verið mín. Það er einfaldlega þannig sem þetta verkefni hefur þróast: það byggir á minni fagþekkingu, mínum vinnustíl og þeim metnaði sem ég legg í efnið,“ skrifaði Flosi í færslunni.
Síðustu ár hefðu verið skemmtilegur og gefandi tími að sögn Flosa en álagið líka verið gríðarlegt.
„Þáttur á viku í fimm ár hljómar kannski einfalt á pappír, en í raun er það eins og að klífa fjall í hverri viku. Þegar einn þáttur er loksins tilbúinn er hugurinn þegar farinn í þann næsta. Þetta hefur tekið ótrúlega mikið pláss í kollinum á mér – oft langt áður en nokkur texti er kominn á blað. Heili minn er stórfenglegt verkfæri. Hann hefur þolað margt sem brotið hefur aðra en hann er nú farinn að kvarta yfir álaginu,“ skrifaði Flosi.
„Nú, þegar ég horfi til baka, sé ég hversu ótrúlegt þetta átak hefur í raun verið. Ég sé líka að ég hef verið of harður við sjálfan mig. Ég hef oft sagt mér að það mætti vera meira, dýpra, betra – en í dag sé ég að ástæða vinsældanna er einmitt þessi faglega nálgun: ástríðan fyrir sögunum, dýptin, vinnan, nákvæmnin og frásögnin. Það sem ég hef lagt í þetta.“
Enginn eigi þó að þurfa að vinnna 150 til 200 prósent til lengdar, sama hversu mikið hann elskar verkefnið. Reglulega þurfi að staldra við og endurmeta.
„Þess vegna er þessari fimm ára skorpu nú lokið. Þetta var frábært átak, en nú þarf að breyta um takt. Ekki vegna gremju eða óánægju – heldur vegna þess að ég er að horfast í augu við staðreyndir um hvað er sjálfbært og hvað ekki. Hvernig nákvæmlega framtíðin verður veit ég ekki enn,“ skrifaði hann.
„Draugar fortíðar hverfa ekki endilega – en breytinga er þörf. Ég þarf að skapa fyrirkomulag sem er sjálfbærara, bæði andlega og praktískt, svo ég geti áfram gert þetta af þeirri fagmennsku og alúð sem þættirnir byggja á.“
Yfirlýsingin vakti töluverð viðbrögð á umræðuhópnum Draugum fortíðar og fjölmargir dyggir hlustendur hafa þakkað þeim félögum fyrir sig í ummælum. Þó vakti athygli að Flosi minntist hvergi einu orði á Baldur Ragnarsson sem hefur stýrt þættinum með honum frá upphafi. Blaðamaður heyrði hljóðið í Flosa til að forvitnast út í yfirlýsinguna og aðdragandann að ákvörðunni.
„Nei, nei,“ sagði Flosi inntur eftir því hvort eitthvað komið upp á í samstarfinu.
„Meira var ég að hugsa með færslunni um mikilvægi þess að passa upp á sjálfan sig. Þótt þú sért að gera góða hluti - og maður má endilega klappa sér á bakið fyrir það - má maður ekki halda að maður sé algjört ofurmenni,“ sagði Flosi.
„Mér finnst betra að tala beint við fólk og segja hvernig hlutirnir eru því við erum öll mannleg. Það var það eina sem ég var að hugsa.“
Auk útgáfu þáttanna ferðuðust þeir félagar um landið á síðast ári og héldu lifandi viðburði. Flosi er ánægður með viðtökurnar og segir þær ekki bara tilkomnar vegna þess að hlaðvarpið er skemmtilegt og fróðlegt.
„Þetta eru líka tveir menn að tala um hvernig þeim líður, andleg málefni. Það hefur átt stóran þátt í vinsældum þessa hlaðvarps og þar hef ég átt stóran þátt því ég tala opinskátt um þessi mál,“ sagði hann.
„Mig langar ekkert að hætta þessu en það er eins og heilinn og andinn hafi sagt: „Nú þurfum við smá pásu.“ Þetta er dálítið misskilin vinna, þessi andlega og tilfinningalega vinna bak við fræðistörf eða að verða sér út um efni og matreiða það ofan í fólk,“ sagði Flosi.
„Þetta er eins og að vera kokkur á veitingastað, það er ekkert sama hvernig þú gerir þetta og fólk kvartar ef þú gerir þetta illa. Maður setur smá pressu á sjálfan sig sem maður þarf kannski að fylgjast með.“
Það mun allavega líða lengra milli þátta?
„Ég held það verði bara að vera þannig. Það er erfitt að viðurkenna það. Alveg eins og líkaminn gefur sig getur andinn heimtað hvíld. Sá partur af mér hefur ekki fengið hvíld árum saman. Það var dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg,“ sagði hann.
„Ég vil hafa svona umræðu uppi á borðinu. Ef við værum fleiri, mannkynið í heild, sem myndum segja: „Stundum líður mér ekki vel,“ þá held ég að okkur öllum myndi líða dálítið betur.“