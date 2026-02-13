Vöggustöfubörn fá sálfræðitíma en biðla til forsætisráðherra um bætur Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. febrúar 2026 11:07 Apríl 1967, vöggustofa Thorvaldsensfélagsins við Dyngjuveg. Lítið barn á labbi í svefnherbergi elstu barnanna, þar sem rimlarúm eru með fram veggjum. Ljósmyndasafn Reykjavíkur Reykjavíkurborg hyggst greiða fyrir tíu sálfræðitíma fyrir þá sem vistaðir voru á Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins árin 1974 til 1979. Í skýrslu um starfsemina er ekki hægt að fullyrða að börnin hafi sætt illri meðferð en þó hafi ýmislegt verið ábótavant. Nokkur þeirra hafa biðlað til forsætisráðherra um sanngirnisbætur. Sálfræðiþjónustan er ætluð þeim sem voru vistaðir á vöggustofunni árin 1974 til 1979. Þetta er meðal aðgerða sem borgarráð samþykkti í kjölfar útgáfu skýrslu nefndar um starfsemi vöggustofunnar. Tvær nefndir voru skipaðar til að taka fyrir starfsemi Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins, annars vegar árin 1949 til 1973 og hins vegar árin 1974 til 1979. Fyrri nefndin taldi það hafið yfir allan vafa að vera barnanna á vöggustofunni hefði umtalsverð áhrif á líf þeirra en þau lifðu almennt skemur en jafnaldrar þeirra og voru líklegri til að fara á örorku. Seinni nefndin komst hins vegar að því að ekki væri hægt að fullyrða það í skilningi laga að börnin sættu illri meðferð meðan á dvöl þeirra stóð. Þau lifðu þó einnig almennt skemur og voru líklegri til að fara á örorku. Tíu sálfræðiviðtöl Reykjavíkurborg hefur nú samið um sálfræðiþjónustu fyrir börnin í seinni hópnum, það er börnin sem dvöldu á vöggustofunum árin 1974 til 1979. Þeim er bent á að hafa samband við Reykjavíkurborg og óska eftir þjónustunni. Þau hyggjast greiða fyrir allt að tíu sálfræðiviðtöl fyrir hvern einstakling samkvæmt fréttatilkynningu. Þetta er álíka úrræði og boðið var upp á í kjölfar fyrri skýrslunnar en þar stóðu einnig til boða tíu fríir sálfræðitímar. Biðla til forsætisráðherra Þá hafa fjórir þeirra sem dvöldu annað hvort á Vöggustofunni Hlíðarenda eða Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins sent Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra bréf þar sem óskað eftir sanngirnisbótum. Í bréfinu er bent á að rúmlega 1500 börn voru vistuð á vöggustofunum og áðurnefndar skýrslur sýni fram á að afleiðingar starfseminnar hafi reynst mjög alvarlegar. Þær afleiðingar hefðu til að mynda verið útlistaðar þegar Katrín Jakobsdóttir, þáverandi forsætisráðherra, talaði fyrir frumvarpi um almennar sanngirnisbætur. Ósjálfbjarga börn hafi verið svipt tengslum við foreldra sína og meðhöndluð sem hlutir. Eftir að lög um sanngirnisbætur féllu úr gildi í árslok 2023 hafi engar lagareglur um meðferð umsókna um sanngirnisbætur verið til staðar. Með bréfinu vilja þau hvetja Kristrúnu til að greiða þeim sem dvöldu á vöggustofunum sanngirnisbætur. Þá vilja þau fá áheyrn við útfærslu laga og reglna um efnið til að koma á framfæri reynslu sinni og sjónarmiðum. Vöggustofur í Reykjavík Reykjavík Borgarstjórn Börn og uppeldi Mest lesið Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Innlent Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Innlent Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Innlent Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Innlent Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins Erlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Erlent „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Innlent Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Innlent Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Innlent Fleiri fréttir Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Vöggustöfubörn fá sálfræðitíma en biðla til forsætisráðherra um bætur Yngra fólk líklegra til að strengja áramótaheit Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Líkamsárásir, þjófnaðir og fíkniefnabrot Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Ósammála um að það sé kostur að vera formaður utan þings Tengslanet veikara og andleg líðan verri í dag en fyrir rýmingu „Sprengjuflugvélar er ógnin sem við sjáum hér“ „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Vinnur fallega muni úr íslenskum trjám ASÍ og SA telja stjórnvöld á villigötum Jákvæð skref hafi verið tekin í vinnuhópi um málefni Grænlands Forstjóri í beinni, herþotur og bjór á vellinum Stúlkan er fundin Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Ingibjörg fljót að rífa upp boxhanskana Hækkuðu gjaldið í skugga stúdentamótmæla Bjórinn nú leyfður á vellinum Íhugar að bjóða fram til varaformanns Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Lýsa eftir bíl sem var stolið fyrir utan Landspítalann Rafmagnslaust á Siglufirði Ríkisfjármálaleg tímasprengja, mistök eða tímabært réttlætismál? Átta ára dómur Sigurðar Ragnars staðfestur Vísbendingar um gerviverktöku í geiranum Hálf-íslenskur hermaður hluti af sænsku herflugsveitinni Sjá meira