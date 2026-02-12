Íslenskar viðartegundir eru í miklu uppáhaldi hjá plöntulífeðlisfræðingi og trérennismiði, sem vinnur fallega muni úr íslenskum viðartegundum eins og skálar úr ösp.
Hér erum við að tala um listamanninn Jón Guðmundsson, sem býr á höfuðborgarsvæðinu, en hann er þessa dagana með sýningu á verkum sínum hjá Handverki og hönnun á Eiðistorgi á Seltjarnarnesi. Sýningin heitir „Skapað úr skógi“ og er mjög skemmtilega sett upp og hefur vakið mikla athygli. Um 60 verk eru á sýningunni.
„Ég er bara að sýna hvað ég er að gera úr innlendum spýtum sem ég smíða eingöngu úr innlendum trjám og fyrst og fremst lauftrjánum. Það er birki, selja, ösp, alaskavíðir og hlynur svo eitthvað sé nefnt”, segir Jón.
Og Jón notar líka mikið af reynivið í verkum sínum. Og hér eru verk, sem hugsuð eru fyrir prjónakonur og karla landsins, sem kallast hnyklatrog.
„Þeir, sem prjóna geta verið með hnyklana í þessu, lokað og dregið endann út hérna,” segir Jón en þegar viðkomandi tekur sér pásu með prjónana er allt sett ofan í aftur og enginn sér prjónadótið.
Jón segir að það sé fátt skemmtilegra en að vinna verk úr íslenskum viðartegundum í sköpunarverkum sínum, hann geti algjörlega gleymt sér í þeirri vinnu.
Þetta verk kallar Jón Sólarupprás en þar sést þegar sólin kemur upp og varpar birtunni frá sér og fer yfir í blátt, sem er skugginn.
Jón segir að allir séu velkomnir að koma á sýninguna til að klappa spýtunum hans aðeins og skoða verkin í leiðinni en sýningin er opin til 15. febrúar.
