Lýsa miklum vonbrigðum með viðbrögð Ölmu Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 12. febrúar 2026 11:30 Læknum sem mótmælt hafa ástandinu á bráðamóttöku Landspítalans þykir ekki mikið til viðbragða heilbrigðisráðherra koma. Í hádegisfréttum verður rætt við formann Félags bráðalækna sem segir hamfaraástand ríkja. Einnig segjum við frá árásum Rússa á Úkraínu sem ekkert lát er á þrátt fyrir vetrarkuldana sem ganga yfir landið. Að auki kíkjum við á varnarsvæðið á Keflavíkurflugvelli þar sem hópur Svía sinnir nú loftrýmisgæslu hér við land í fyrsta sinn. Hádegisfréttir Bylgjunnar

Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði
Lýsa miklum vonbrigðum með viðbrögð Ölmu
Vilja ráðast í breytingar á gamla bandaríska sendiráðinu
Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg
Ómar og Þórólfur segja frá flugferðinni með Flosa
Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni
Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður
Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn
Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum
Menntaverðlaun Suðurlands fóru á Hellu
Hæstiréttur staðfestir dóm yfir móður sem myrti son sinn
Lýsa ófremdarástandi og krefjast aðgerða strax
Vinna að því að fækka sjúklingum og flytja annað
Mikilvægi Íslands eykst með nýrri aðgerð NATO á norðurslóðum
Starfsmaður smitaður af berklum: „Þetta var alveg frekar mikið sjokk"
Fjöldi síma kom á óvart
Neyðaróp starfsmanna og leynisímar
Réðust í húsleit í leit að þýfi
Gripinn með þýfi í fórum sínum og sparkað úr landi
Kynnir drög að aðgerðaáætlun til að bregðast við offitu Íslendinga
Ársæll í veikindaleyfi: „Mjög skrýtið að fá sleggju ríkisstjórnar í andlitið"
Ákærður fyrir líkamsárás en lýsir yfir sakleysi
Ólína fyllir í skarð Margrétar á Bifröst
„Sátt og samlyndi" um skyndileg starfslok varaslökkviliðsstjóra
Starfsfólk bráðamóttöku óttist um heilsu sína og öryggi
Einfalt að stýra glæpahring frá allt öðru landi
Vill að virðisaukaskattur á barnavörur verði látinn fjúka
Starfsfólk á bráðamóttöku segist óttast um öryggi sitt
Afplánaði of lengi en fær ekki krónu
Hæstiréttur fjallar um hryðjuverkamálið svokallaða í dag
Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu
Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina
Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað
Leita fórnarlamba fransks barnaníðings sem braut á börnum um allan heim