Lýsa miklum von­brigðum með við­brögð Ölmu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Læknum sem mótmælt hafa ástandinu á bráðamóttöku Landspítalans þykir ekki mikið til viðbragða heilbrigðisráðherra koma. 

Í hádegisfréttum verður rætt við formann Félags bráðalækna sem segir hamfaraástand ríkja. 

Einnig segjum við frá árásum Rússa á Úkraínu sem ekkert lát er á þrátt fyrir vetrarkuldana sem ganga yfir landið. 

Að auki kíkjum við á varnarsvæðið á Keflavíkurflugvelli þar sem hópur Svía sinnir  nú loftrýmisgæslu hér við land í fyrsta sinn.

