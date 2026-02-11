Ólína fyllir í skarð Margrétar á Bifröst Kjartan Kjartansson skrifar 11. febrúar 2026 13:27 Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, deildarforseti við Háskólann á Bifröst og starfandi rektor. Vísir Forseti félagsvísindadeildar Háskólans á Bifröst, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, hefur verið settur rektor í stað Margrétar Jónsdóttur Njarðvík sem sagði sér í vikunni. Ólína hefur verið staðgengill rektors undanfarin tvö ár. Margrét greindi frá afsögn sinni í viðtali í Ríkisútvarpinu á mánudag. Afsögnin kom í kjölfar harðrar gagnrýni starfsmanna og nemenda í garð hennar og fleiri stjórnenda á Bifröst. Mál Margrétar, rannsóknarstjóra skólans og forseta viðskiptadeildar gegn þremur kennurum við skólann í vetur olli ekki síst úlfúð. Rektor bað siðanefnd að kanna hvort kennararnir hefðu verið ranglega skráðir meðhöfundar að greinum. Virðast stjórnendurnir meðal annars hafa notað gervigreindarforrit til að leggja mat á það. Siðanefndin hreinsaði starfsmennina af sök í síðustu viku. Stjórn háskólans sagðist ekki gera athugasemdir við störf Margrétar í kjölfarið. Sjálf lýsti Margrét niðurstöðunni sem þeirri bestu mögulegu. Einn starfsmannanna þriggja var rekinn í sömu viku og honum var sagt frá því að siðanefndin skoðaði framlag hans til vísindagreina í nóvember. Ástæðan var sögð trúnaðarbrestur vegna þess að hann kenndi áfanga við Háskólann á Akureyri. Ólína var meðal annars skólameistari við Menntaskólann á Ísafirði í hálfan áratug. „Starfsfólk og stjórn háskólans þakkar dr. Margréti Njarðvík fráfarandi rektor fyrir framlag hennar til háskólans á undanförnum árum og óskar henni velfarnaðar í framtíðinni,“ segir í tilkynningu frá Háskólanum á Bifröst í dag. Fréttin hefur verið uppfærð. Deilur í Háskólanum á Bifröst Háskólar Tengdar fréttir Segja gögn um verktakagreiðslur tekin úr samhengi Samskiptastjóri Háskólans á Bifröst segir í yfirlýsingu frá skólanum að verktakagreiðslur til fastráðinna starfsmanna eigi sér ekki stað við háskólann. Skólinn harmar að einstaka starfsmenn séu nafngreindir í umfjöllun RÚV um verktakagreiðslur og segir gögn tekin úr samhengi. 10. febrúar 2026 18:25 Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Nemendur og akademískir starfsmenn Háskólans á Bifröst saka stjórnendur skólans um að hafa beitt nemendur þrýstingi í því skyni að tryggja rektor skólans stuðning. Það sé aðför gegn tjáningarfrelsi nemenda og fari gegn siðareglum. Stjórnarmaður í FAB segir rektor vera búinn að „missa klefann“. 9. febrúar 2026 12:18 Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Í hádegisfréttum fjöllum við áfram um átökin á Bifröst þar sem stór hluti kennaraliðs skólans og nemendur hafa gagnrýnt stjórnendur skólans harðlega. 9. febrúar 2026 11:33 Starfsmenn Bifrastar hreinsaðir af öllum sökum Siðanefnd Háskólans á Bifröst hefur hreinsað þrjá starfsmenn af öllum ásökunum. Rektor skólans bað siðanefndina um að kanna hvort starfsmennirnir hefðu verið ranglega skráðir sem meðhöfundar að greinum. 6. febrúar 2026 15:26