Ó­lína fyllir í skarð Margrétar á Bif­röst

Kjartan Kjartansson skrifar
Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, deildarforseti við Háskólann á Bifröst og starfandi rektor.
Forseti félagsvísindadeildar Háskólans á Bifröst, Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir, hefur verið settur rektor í stað Margrétar Jónsdóttur Njarðvík sem sagði sér í vikunni. Ólína hefur verið staðgengill rektors undanfarin tvö ár.

Margrét greindi frá afsögn sinni í viðtali í Ríkisútvarpinu á mánudag. Afsögnin kom í kjölfar harðrar gagnrýni starfsmanna og nemenda í garð hennar og fleiri stjórnenda á Bifröst.

Mál Margrétar, rannsóknarstjóra skólans og forseta viðskiptadeildar gegn þremur kennurum við skólann í vetur olli ekki síst úlfúð. Rektor bað siðanefnd að kanna hvort kennararnir hefðu verið ranglega skráðir meðhöfundar að greinum. Virðast stjórnendurnir meðal annars hafa notað gervigreindarforrit til að leggja mat á það.

Siðanefndin hreinsaði starfsmennina af sök í síðustu viku. Stjórn háskólans sagðist ekki gera athugasemdir við störf Margrétar í kjölfarið. Sjálf lýsti Margrét niðurstöðunni sem þeirri bestu mögulegu.

Einn starfsmannanna þriggja var rekinn í sömu viku og honum var sagt frá því að siðanefndin skoðaði framlag hans til vísindagreina í nóvember. Ástæðan var sögð trúnaðarbrestur vegna þess að hann kenndi áfanga við Háskólann á Akureyri.

Ólína var meðal annars skólameistari við Menntaskólann á Ísafirði í hálfan áratug. 

„Starfsfólk og stjórn háskólans þakkar dr. Margréti Njarðvík fráfarandi rektor fyrir framlag hennar til háskólans á undanförnum árum og óskar henni velfarnaðar í framtíðinni,“ segir í tilkynningu frá Háskólanum á Bifröst í dag.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Segja gögn um verk­taka­greiðslur tekin úr sam­hengi

Samskiptastjóri Háskólans á Bifröst segir í yfirlýsingu frá skólanum að verktakagreiðslur til fastráðinna starfsmanna eigi sér ekki stað við háskólann. Skólinn harmar að einstaka starfsmenn séu nafngreindir í umfjöllun RÚV um verktakagreiðslur og segir gögn tekin úr samhengi.

Starfsmenn Bifrastar hreinsaðir af öllum sökum

Siðanefnd Háskólans á Bifröst hefur hreinsað þrjá starfsmenn af öllum ásökunum. Rektor skólans bað siðanefndina um að kanna hvort starfsmennirnir hefðu verið ranglega skráðir sem meðhöfundar að greinum.

