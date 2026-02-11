„Sátt og samlyndi“ um skyndileg starfslok varaslökkviliðsstjóra Kjartan Kjartansson skrifar 11. febrúar 2026 13:13 Eyþór Rúnar Sigurjónsson, slökkviliðsstjóri á Suðurnesjum, (t.v.) og Sigurður Skarphéðinsson, fyrrverandi varaslökkviliðsstjóri (t.h.). Brunarvarnir Suðurnesja Varaslökkviliðsstjóri Brunavarna Suðurnesja hætti störfum eftir sextán ára starf sem slíkur á mánudag eftir að kvörtun hans til umboðsmanns Alþingis var til lykta leidd. Slökkviliðsstjóri segir starfslokin sameiginlega ákvörðun sem hafi verið tekin í „sátt og samlyndi“. Sigurður Skarphéðinsson vann sinn síðasta vinnudag sem varaslökkviliðsstjóri á Suðurnesjum á mánudag. Þetta staðfestir Eyþór Rúnar Þórarinsson, slökkviliðsstjóri, í samtali við Vísi. Starfslok Sigurðar bar nokkuð brátt að. Eyþór segir að þau hafi verið í farvatninu undanfarnar tvær til þrjár vikur en að gengið hafi verið frá þeim í síðustu viku. Sigurður hafi kvatt starfsfólk á mánudag. Sigurður er ekki kominn á aldur en Eyþór segir ekkert eitt hafa verið ástæðu starfsloka varaslökkviliðsstjórans. Ákvörðunin hafi verið sameiginleg. „Þetta var allt í sátt og samlyndi,“ segir slökkviliðsstjórinn. Var það hann sem óskaði eftir þessu? „Nei, það komu í raun bara viðræður. Þetta kom frá okkur, þetta kom frá honum. Við fundum bara svona sameiginlegan grundvöll um þetta. Þetta er ekki beint frá honum alveg, þetta var bara svona í umræðunni á milli. Ég er náttúrulega bara nýtekinn við, það er bara eitt og hálft ár síðan,“ segir Eyþór slökkviliðsstjóri. Sigurður vildi ekki tjá sig um starfslokin við Vísi. Taldi fjölskyldutengsl hafa ráðið ferðinni Sigurður kvartaði til umboðsmanns Alþingis eftir að gengið var fram hjá honum um starf slökkviliðsstjóra árið 2024. Hélt hann því fram að stjórn Brunavarna Suðurnesja hefði byggt ákvörðun sína um að ráða frekar Eyþór á ómálefnalegum sjónarmiðum. Hélt varaslökkviliðsstjórinn því meðal annars fram að stjórnin hefði litið til fjölskyldutengsla Eyþórs en hann er tengdasonur Jóns Guðlaugssonar sem hann leysti af hólmi sem slökkviliðsstjóri. Þá hefðu huglæg atriði vegið óeðlilega mikið við mat á hæfni. Kristín Benediktsdóttir er umboðsmaður Alþingis. Hún taldi ekki ástæðu til að skoða ráðningu slökkviliðsstjóra á Suðurnesjum frekar.Hulda Margrét Óladóttir Umboðsmaður taldi ekki ástæðu til að ætla að Eyþór hefði verið ráðinn vegna tengsla sinna við Jón. Stjórnin virtist hafa leitast við að meta umsækjendur út frá fyrirfram skilgreindum hæfnisviðmiðum. Taldi hann sig því ekki hafa forsendur til að kanna málið frekar, að því er kemur fram í bréfi umboðsmanns frá 30. janúar sem birtist á vefsíðu embættisins í dag. Þrátt fyrir það ritaði umboðsmaður bréf til byggðasamlagsins í lok janúar með ábendingu um að stjórn slökkviliðsins hefði átt að halda betur utan um gögn úr ráðningarferlinu. Aðeins hefðu verið skráðar niður munnlegar upplýsingar sem komu fram í viðtali við Eyþór en ekki aðra umsækjendur um stöðuna. Óvíst hvernig staðan verður auglýst Trausti Arngrímsson, formaður stjórnar Brunavarna Suðurnesja, vísaði á Eyþór slökkviliðsstjóra um starfslok Sigurðar. Ákvörðunin væri á ábyrgð slökkviliðsstjóra. Varðandi hvort staða varaslökkviliðsstjóra verði auglýst til umsóknar á næstunni segir Eyþór að hann verði settur til að byrja með. „Það er allur gangur á því hvort að það sé auglýst innan liðs eða utan,“ segir slökkviliðsstjórinn. Trausti Arngrímsson, formaður stjórnar Brunavarna Suðurnesja.Framsóknarflokkurinn í Reykjanesbæ Ákvörðunin um auglýsingu verði tekin í samráði við yfirstjórn sveitarfélaganna þriggja sem standa að slökkviliðinu; Reykjanesbær, Suðurnesjabær og Vogar. Ingvi Þór Hákonarson er sagður staðgengill varaslökkviliðsstjóra á vefsíðu Brunavarna Suðurnesja. Tók við af tengdaföður sínum Eyþór var ráðinn slökkviliðsstjóri Brunavarna Suðurnesja sumarið 2024 og tók við starfinu af Jóni tengdaföður sínum sem var slökkviliðsstjóri í fimmtán ár og starfaði fyrir slökkviliðið í hálfa öld. Þrír aðrir sóttu um starf slökkviliðsstjóra og voru þeir allir taldir uppfylla hlutlægar hæfniskröfur, að því er kemur fram í fundargerð stjórnar Brunavarna Suðurnesja. Eftir viðtöl við umsækjendur var Eyþór ráðinn og vísað til aldarfjórðungslangs starf hans fyrir slökkviliðið. Stjórn Brunavarna Suðurnesja hafnaði því að hún hefði litið til fjölskyldutengsla Eyþórs. Hann hefði verið metinn út frá hæfni, menntun og reynslu, að því er kemur fram í bréfi umboðsmanns Alþingis. Umboðsmaður skrifaði stjórn slökkviliðsins bréf vegna kvörtunar Sigurðar í nóvember og óskaði skýringar og gagna um málið. Kvörtunarinnar er þó ekki getið í þeim fundargerðum stjórnar Brunavarna Suðurnesja sem Vísir hefur fundið. Nýjasta fundargerð stjórnar á vefsíðu brunavarna er frá því áður en staða slökkviliðsstjóra var auglýst árið 2024. Vísir ræddi upphaflega við Trausta, formann stjórnar Brunavarna í gær, áður en bréf umboðsmanns birtist. Ekki náðist í hann aftur við vinnslu fréttarinnar um hvers vegna kvörtunin til umboðsmanns hefði ekki komið til tals á stjórnarfundum ef marka má fundargerðir. Jón þótti nokkuð umdeildur sem slökkviliðsstjóri. Ráðgjafarfyrirtæki sem vann skýrslu fyrir stjórn Brunavarna Suðurnesja árið 2015 benti á að Jón hefði ráðið son sinn sem slökkviliðsmann þótt hann hefði ekki löggildingu sem slíkur. Þá ynnu tvö önnur skyldmenni Jóns á slökkvistöðinni, að því er sagði umfjöllun dagblaðsins Stundarinnar á sínum tíma. Athugasemdir voru einnig gerðar við meðferð fjármuna í tíð Jóns. 