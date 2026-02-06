Breski grínistinn og sjónvarpsmaðurinn Alan Carr er staddur á Íslandi og hefur ferðast víða um landið undanfarna daga.
Carr er einna þekktastur sem þáttastjórnandi spjallþáttarins Alan Carr: Chatty Man (2009-16) en svo hefur hann verið gestur og gestastjórnandi í hinum og þessum þáttum, þar á meðal í fyrst seríu af The Celebrity Traitors (2025) sem naut mikilla vinsælda.
Carr birti myndaveislu á Instagram í dag þar sem hann sýndi frá Íslandsdvöl sinni, þar mátti sjá að hann hafði farið upp að Hallgrímskirkju, Jökulsárlóni, Seljalandsfossi og Vík í Mýrdal. Þá birti hann einnig mynd af sér með ekta íslenskt buff.
Við færsluna skrifaði Carr: „Iceland“.
