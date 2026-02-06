Lífið

Alan Carr á Ís­landi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Alan Carr kampakátur við Seljalandsfoss.
Alan Carr kampakátur við Seljalandsfoss.

Breski grínistinn og sjónvarpsmaðurinn Alan Carr er staddur á Íslandi og hefur ferðast víða um landið undanfarna daga.

Carr er einna þekktastur sem þáttastjórnandi spjallþáttarins Alan Carr: Chatty Man (2009-16) en svo hefur hann verið gestur og gestastjórnandi í hinum og þessum þáttum, þar á meðal í fyrst seríu af The Celebrity Traitors (2025) sem naut mikilla vinsælda.

Carr birti myndaveislu á Instagram í dag þar sem hann sýndi frá Íslandsdvöl sinni, þar mátti sjá að hann hafði farið upp að Hallgrímskirkju, Jökulsárlóni, Seljalandsfossi og Vík í Mýrdal. Þá birti hann einnig mynd af sér með ekta íslenskt buff. 

Við færsluna skrifaði Carr: „Iceland“.

Bretland Ferðaþjónusta


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.