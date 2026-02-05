Skjálftahrina hófst í Mýrdalsjökli upp úr klukkan 18 í kvöld. Fátt bendir þó til þess að eldsumbrot séu yfirvofandi.
Þetta segir Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, í samtali við Vísi.
Handfylli skjálfta hefur mælst í Mýrdalsjökli síðustu klukkustund en sá stærsti er um 1,6 að stærð. Flestir eru um 1 að stærð. Undir jöklinum leynist eldstöðin Katla, sem seinast gaus árið 1918.
Sigríður segir að skjálftar hafi verið nokkuð tíðir í jöklinum síðustu vikuna og séu þeir ekki áhyggjuefni að svo stöddu.
„Það er enginn órói eða neitt. En það hefur verið svolítil virkni þarna undanfarið,“ segir hún í samtali við Vísi. Fátt bendir því til þess að gos sé að hefjast.