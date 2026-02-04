Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 4. febrúar 2026 22:29 Páll Edwald ætlar að bjóða fram sína krafta. Páll Edwald hefur ákveðið að gefa kost á sér á lista Miðflokksins í Reykjavík í vor. Hann er lögfræðingur og athafnamaður og líkt og nafnið gefur til kynna sonur Ara Edwald fyrrverandi forstjóra Mjólkursamsölunnar. Páll starfar sem yfirlögfræðingur hjá byggingarfélaginu Reir Verk og hefur reynslu í veitingabransanum, við lögmannsstofur og víðar. Hann greinir frá ákvörðun sinni í tilkynningu en þar segist hann hafa séð af eigin raun hvernig sífellt stærri gjá hefur myndast milli skipulags borgarinnar og raunverulegra þarfa borgarbúa. „Verktakar eru neyddir til þess að haga stærðum íbúða innan þröngs ramma sem borgin setur, án tillits til raunverulegrar eftirspurnar neytenda. Jafnframt hefur borgin beitt sér gegn byggingu bílakjallara í nýbyggingum, sem þó hafa engin áhrif á ásýnd eða umhverfi borgarinnar. Og virðist sú þvermóðska einungis vera til að tryggja að íbúar hafi ekki aðgang að bílastæðum við heimili sín,“ segir Páll. Pólitíska hugmyndafræði segir hann látna ráða för í stað vilja borgarbúa. Íþyngjandi reglugerð í húsnæðismálum og ósparnýtni borgarstjórnar eru meðal hugðarefna sem hann kemur inn á í tilkynningu sinni. Hann kveðst vilja leggja áherslu á kaupleiguúrræði og aðrar leiðir sem hann telur að raunhæft hjálpi fólki að eignast íbúðir sínar. „Reykjavíkurborg ber auðvitað ábyrgð á mun fleiri málum en húsnæðismálum einum, þótt ég sé aðallega að taka þau fyrir hér, þar sem þau brenna svo mjög á minni kynslóð. Borgin á að sinna grunnstoðum sínum af festu og fagmennsku, halda aga í rekstri, forgangsraða verkefnum skynsamlega og sýna virðingu fyrir almannafé. Hvort sem um ræðir skólamál, velferðarþjónustu, innviði eða skipulagsmál, eiga ákvarðanir að byggja á raunverulegum þörfum borgarbúa. Það á ekki að vera flókið að halda götum borgarinnar hreinum í stað þess að tilkynna bara um svifryksmengun og gera ekkert í því. Þetta snýst einfaldlega um að láta grunnþjónustu virka en ekki um hugmyndafræði eða sýndarmennsku,“ segir hann. Greint var frá því fyrr í dag að fregna væri að vænta frá Miðflokknum í borginni eftir helgi. Enn á eftir að koma í ljós hver vermir efsta sæti lista Miðflokksins en það segir Björn Ingi Hrafnsson aðstoðarmaður formanns að veðrði tilkynnt að helginni lokinni. Hann hefur verið kjördæmafélagi flokksins í Reykjavík innan handar við val á lista og uppstillingu hans í Reykjavík. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Miðflokkurinn Reykjavík Mest lesið Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Innlent Starfsfólk á flótta og traustið horfið Innlent Eitt fórnarlamba Epsteins sagt búa á Íslandi Innlent „Þetta er sárara en tárum taki“ Innlent Yfir 60 leikskólastjórar komnir með nóg Innlent Nafnlaus ábending upphaf skoðunar á starfsmönnum Bifrastar Innlent Snúist ekki um að íbúar vilji ekki „fólk úr lægri stéttum“ í hverfið Innlent Fyrstur til að rjúfa 800 milljarða dala múrinn Erlent Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs Innlent „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Innlent Fleiri fréttir Aðeins eitt riðutilfelli allt síðasta ár Urðu vitni að því þegar maður var hálshöggvinn Páll Edwald vill sæti á lista Miðflokksins Kæra freyðivínsviðburð með Lilju Alfreðs „Seðlabankastjóri gat ekki sagt það skýrar“ Þyrla sótti skipverja sem fékk slitinn vír í bringuna Starfsfólk á flótta og traustið horfið Maður með leiðindi reyndist eftirlýstur af lögreglu Starfsfólk búið að yfirgefa barnið þegar faðir kom að sækja það á leikskólann Óheppileg tímasetning Þriggja bíla árekstur við Sprengisand „Þetta er sárara en tárum taki“ Reyndi að sækja gras en fékk gervigras Snúist ekki um að íbúar vilji ekki „fólk úr lægri stéttum“ í hverfið Yfir 60 leikskólastjórar komnir með nóg Hreindýratarfur kostar liðlega 240 þúsund krónur – svo er allt hitt Nafnlaus ábending upphaf skoðunar á starfsmönnum Bifrastar Enginn látist á þessu eða síðasta ári af völdum berkla Án rennandi vatns í á annan sólarhring Skapi óöryggi þegar lögregla sé allt í einu mætt á svæðið Fara ekki fram á gæsluvarðhald vegna slagsmála Lögregla að fá skýrari mynd af andláti konunnar Læknar kalla eftir sérstakri nefnd til að rannsaka alvarleg atvik Vara við svikasímtölum í nafni Sigríðar Bjarkar Breytingar hjá Viðreisn eftir afsögn Guðbrands Símafrí í grunnskólum Kópavogs Eins og að kasta kjarnorkusprengju inn í fjölskyldur Þjóðin klofin gagnvart ESB og fylgi við NATO á hreyfingu Breið samstaða á Alþingi og Miðflokkurinn aftur kominn um borð Berklasmitaður maður lést á Landspítalanum Sjá meira