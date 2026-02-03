Sérsveitin var kölluð út til að aðstoða lögregluna á Suðurlandi við handtöku í fjölbýlishúsi á Selfossi upp úr klukkan 15 í dag. Á myndskeiðum frá vettvangi má sjá mann tekinn höndum.
Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi, segir í samtali við Vísi að lögreglunni hafi fyrst borist tilkynning um slagsmál á Selfossi rétt fyrir klukkan 15 þar sem grunur var uppi að vopn væru í spili.
Lögregla hafi óskað eftir aðstoð sérsveitar Ríkislögreglustjóra og var einn maður handtekinn í aðgerðinni. Hann segir að vopn hafi verið notað, þó ekki skotvopn, og að einhverjir áverkar séu á fólki.
Varðstjórinn svarar játandi spurður hvort málið sé rannsakað sem líkamsárás. Upp úr klukkan 15 sást til lögreglubíla og bíls sérsveitar aka niður Kamba í austurátt og beygja svo í átt að Selfossi.
Í tilkynningu frá lögreglunni segir að sjúkraflutningamenn Heilbrigðisstofnunar Suðurlands hafi verið í viðbragðsstöðu.
Sjónarvottur, sem vill ekki láta nafn síns getur, segir við Vísi að hann hafi séð lögreglumenn ganga inn í fjölbýlishús að Álftarima 9 með múrbrjót meðferðis til þess að brjóta niður hurð.
Á myndskeiðum frá vettvangi má sjá mann klæddan í röndótta yfirhöfn tekinn höndum af lögregluþjónum.
