Tók Indriða í pontu og uppskar hláturskast í þingsal Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 3. febrúar 2026 14:22 Jóni Gnarr er alvara um þær athugasemdir sem hann gerir við tækjabúnaðinn í þingsal, en sló síðan á létta strengi með vísun í gamalkunna persónu. Vísir/Vilhelm Jón Gnarr, þingmaður Viðreisnar, gerði verulegar athugasemdir við tæknibúnað Alþingis í umræðu um störf þingsins á Alþingi í dag. Jón kvartaði meðal annars yfir gömlum tæknibúnaði, atkvæðagreiðslutökkum sem eigi það til að klikka og lélegri hljóðvist sem komi sér afar illa fyrir fólk eins og hann sem heyrir illa. Tónninn í ræðunni minnti allnokkuð á persónuna Indriða, sem Jón Gnarr lék sjálfur í Fóstbræðrum á sínum tíma, en undir lok ræðunnar tók Jón líkindin alla leið og rifjaði upp þekktar línur Indriða um bank í ofnum. Ræða Jóns uppskar mikil hlátrasköll í þingsal og forseti þingsins kvaðst taka undir athugasemdirnar. „Það er öllum þingmönnum ljóst og starfsfólki að allur tækjabúnaður er kominn til ára sinna og á það til að virka ekki. Til dæmis í atkvæðagreiðslum verður oft vandræðagangur vegna þess að hnappakerfið virkar ekki og svo á þetta ljós hérna til að blikka allt í einu og trufla mann í einhverri ógleymanlegri ræðu og það er oft á einhverjum tæknilegum misskilningi byggt," sagði Jón meðal annars. Hann kallaði eftir því að ýmiss konar tæknibúnaður í þingsalnum yrði uppfærður. Það mætti að hans mati gjarnan setja upp skjá sem sýni betur dagskrá þingsins, og helst líka kerfi sem nýtist heyrnarskertum á fundum. „Ég er heyrnarskertur og er með alvarlega heyrnarskerðingu. Ég heyri stundum ekki hvað háttvirtur forseti segir og á stundum erfitt með að átta mig á dagskránni útaf því," sagði Jón. Á ég að gera það? Fyrir þá sem hlýddu á ræðuna sem þekkja til karaktersins Indriða úr Fóstbræðrum voru hugrenningatengslin nokkuð augljós, og Jón virðist sjálfur hafa áttað sig á því. „Og svo er alltaf eitthvað hljóð í ofnunum hérna frammi. Eitthvað bank, eins og þeir séu bara fullir af lofti. Og hver á að laga það, á ég að gera það," sagði Jón að lokum og uppskar mikið hláturskast meðal þingmanna í salnum. Þórunni Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis, brá einnig bros á vör en þegar Jón hafði lokið máli sínu tók hún raunar undir þær áhyggjur og athugasemdir sem Jón lýsti í ræðunni, og hvatti þingheim til að ganga til verks og reyna að tryggja þinginu þá fjármuni sem þurfi til að ráðast í úrbætur á tæknibúnaði í húsinu.