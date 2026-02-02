Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 19:21 Trump hefur hótað að lögsækja Trevor. Samsett/EPA Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að lögsækja grínistann Trevor Noah vegna brandara sem hann sagði á Grammy-verðlaunaathöfninni. Grammy-verðlaunaathöfnin fór fram í gærkvöldi í Bandaríkjunum en meðal þeirra sem hrepptu verðlaun var íslenska tónlistarkonan Laufey. Suður-afríski grínistinn Trevor Noah fékk hlutverk kynnisins í sjötta skiptið. „Lag ársins - það eru Grammy-verðlaun sem allt tónlistarfólk vill næstum jafn mikið og Trump vill Grænland, sem er skiljanlegt því að eyja Epstein er horfin, hann þarf nýja eyju til að eyða tíma með Bill Clinton á,“ sagði Noah. Fjallað hefur verið um Jeffrey Epstein, viðskiptajöfur og barnaníðing, eftir að dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna tók til við að birta skjöl tengd rannsókn þeirra á máli hans. Trump er nefndur á nafn mörg hundruð sinnum í nýbirtum skjölum þar sem hann er ásakaður um að hafa brotið á stúlkum niður í þrettán ára aldur. Gerður er sá fyrirvari að ásakanirnar virðast hafa borist í aðdraganda bandarísku forsetakosninganna 2020. Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, kemur einnig fyrir í skjölunum meðal annars á ljósmyndum með Epstein. Hótar lögsókn Í kjölfar ummælanna tók Trump sig til og birti færslu á samfélagsmiðlinum sínum Truth Social þar sem hann sagði verðlaunin svo slæm að ekki væri hægt að horfa á útsendinguna. „Kynnirinn, Trevor Noah, hver sem hann er, er næstum eins slæmur og Jimmy Kimmel á ömurlegu Óskarsverðlaunahátíðinni. Noah sagði, RANGLEGA, um mig, að Donald Trump og Bill Clinton hefðu eytt tíma á Epstein-eyju. RANGT!!!“ skrifaði forsetinn. Vísaði hann í þáttastjórnandann Jimmy Kimmel en hlé var gert á framleiðslu þáttanna eftir ummæli Kimmels um Charlie Kirk sem var myrtur í fyrra. Til stóð að hætta að senda út þættina í kjölfar þrýstings frá bandarískum yfirvöldum. Trump fagnaði því þegar þáttur Kimmel var tekinn úr loftinu og sagði fleiri þáttastjórnendur vera næsta. Trump kallar Noah „algjöran lúser“ í færslunni og segir að hann ætti að hafa staðreyndir á hreinu. „Það lítur út fyrir að ég muni senda lögfræðinga mína til að lögsækja þennan aumingjalega, vesæla, hæfileikalausa kynni, og lögsækja hann fyrir væga summu,“ segir forsetinn. „Vertu viðbúinn Noah, ég ætla að skemmta mér að þér!“ Donald Trump Hollywood Bandaríkin Grammy-verðlaunin Laufey Lín Mest lesið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Lífið Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Lífið Fundu ástina í stjórnarráðinu Lífið Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Lífið Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Lífið Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Lífið „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Lífið Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ Lífið Fleiri fréttir Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ „Þakklát fyrir að eiga stóran orkutank inni í litlum búk“ Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Hvernig breytirðu þér í Dag Sigurðsson? Leyndardómar flugvallarins í Denver: Dómsdagsbyrgi, hakakrossar og blár hestur með rauðglóandi augu Fundu ástina í stjórnarráðinu Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Laufey gæti orðið tvöfaldur Grammy-verðlaunahafi í nótt Kynlíf á ekki að vera vont Dagur kvenfélagskonunnar er í dag 1. febrúar Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Listamenn safna fyrir 10 ára dreng á Selfossi í dag Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Krakkatían: Gott kvöld, handboltinn og Tene Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Í krabbameinsmeðferð og fæðingarorlofi á sama tíma Höfðu loks efni á uppsetningu eftir íbúðarkaupin Fréttatía vikunnar: Handboltinn, SA og tvífarar Jói Fel málar með puttunum Catherine O'Hara er látin Brotist inn til sjónvarpsstjörnu og fótboltakappa „Ég er femínisti“ Kossaflens hjá Degi og Ásu í króatískri sigurvímu Búinn að fullkomna geltið og að drepast í bakinu Fólk velji einföldustu leiðina og útiloki foreldra sína Sjá meira