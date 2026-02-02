Lífið

For­setinn hótar lög­sókn: „Vertu við­búinn Noah“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
 Trump hefur hótað að lögsækja Trevor.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að lögsækja grínistann Trevor Noah vegna brandara sem hann sagði á Grammy-verðlaunaathöfninni.

Grammy-verðlaunaathöfnin fór fram í gærkvöldi í Bandaríkjunum en meðal þeirra sem hrepptu verðlaun var íslenska tónlistarkonan Laufey. Suður-afríski grínistinn Trevor Noah fékk hlutverk kynnisins í sjötta skiptið.

„Lag ársins - það eru Grammy-verðlaun sem allt tónlistarfólk vill næstum jafn mikið og Trump vill Grænland, sem er skiljanlegt því að eyja Epstein er horfin, hann þarf nýja eyju til að eyða tíma með Bill Clinton á,“ sagði Noah.

Fjallað hefur verið um Jeffrey Epstein, viðskiptajöfur og barnaníðing, eftir að dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna tók til við að birta skjöl tengd rannsókn þeirra á máli hans. Trump er nefndur á nafn mörg hundruð sinnum í nýbirtum skjölum þar sem hann er ásakaður um að hafa brotið á stúlkum niður í þrettán ára aldur. Gerður er sá fyrirvari að ásakanirnar virðast hafa borist í aðdraganda bandarísku forsetakosninganna 2020.

Bill Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, kemur einnig fyrir í skjölunum meðal annars á ljósmyndum með Epstein.

Hótar lögsókn

Í kjölfar ummælanna tók Trump sig til og birti færslu á samfélagsmiðlinum sínum Truth Social þar sem hann sagði verðlaunin svo slæm að ekki væri hægt að horfa á útsendinguna.

„Kynnirinn, Trevor Noah, hver sem hann er, er næstum eins slæmur og Jimmy Kimmel á ömurlegu Óskarsverðlaunahátíðinni. Noah sagði, RANGLEGA, um mig, að Donald Trump og Bill Clinton hefðu eytt tíma á Epstein-eyju. RANGT!!!“ skrifaði forsetinn.

Vísaði hann í þáttastjórnandann Jimmy Kimmel en hlé var gert á framleiðslu þáttanna eftir ummæli Kimmels um Charlie Kirk sem var myrtur í fyrra. Til stóð að hætta að senda út þættina í kjölfar þrýstings frá bandarískum yfirvöldum. Trump fagnaði því þegar þáttur Kimmel var tekinn úr loftinu og sagði fleiri þáttastjórnendur vera næsta.

Trump kallar Noah „algjöran lúser“ í færslunni og segir að hann ætti að hafa staðreyndir á hreinu.

„Það lítur út fyrir að ég muni senda lögfræðinga mína til að lögsækja þennan aumingjalega, vesæla, hæfileikalausa kynni, og lögsækja hann fyrir væga summu,“ segir forsetinn.

„Vertu viðbúinn Noah, ég ætla að skemmta mér að þér!“

