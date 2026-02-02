Lífið

Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Olivia Dean, Billie Eilish og Bad Bunny eru meðal þeirra listamanna sem fengu Grammy-verðlaun sem nýttu tækifærið til að senda skilaboð.
Olivia Dean, Billie Eilish og Bad Bunny eru meðal þeirra listamanna sem fengu Grammy-verðlaun sem nýttu tækifærið til að senda skilaboð. Getty

Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Lola Young og Olivia Dean voru meðal þeirra sigursælustu á Grammy-tónlistarverðlaunahátíðinni sem fór fram í Los Angeles í nótt. Laufey Lín Jónsdóttir nældi sér jafnframt í sín önnur Grammy-verðlaun fyrir plötuna A Matter of Time. 

Mótmæli gegn ICE, innflytjenda- og tollaeftirliti Bandaríkjanna, voru fyrirferðarmikil á hátíðinni þar sem margir þeirra listamanna sem viðstaddir voru nýttu þakkarræður sínar, viðtöl eða báru barmmerki í mótmælaskyni gegn aðgerðum stjórnvalda.

Lista yfir allar tilnefningar og sigurvegara Grammy-verðlaunanna 2026 má finna neðar í fréttinni.

Bad Bunny, sem treður upp í hálfleik Ofurskálarinnar næstu helgi, tryggði sér þrenn verðlaun, fyrir plötu ársins, bestu plötu í flokki música urbana, og fyrir bestu tónlistarframkomu á heimsvísu. 

„Áður en ég þakka Guði, þá ætla ég að segja ICE out,“ sagði Bad Bunny meðal annars þegar hann veitti verðlaununum viðtöku. „Við erum ekki villimenn, við erum ekki skepnur, við erum ekki óvelkomnar verur, við erum manneskjur og við erum Bandaríkjamenn,“ hélt hann áfram. „Ef við berjumst þá gerum við það með ást. Við hötum þau ekki, við elskum fólkið okkar, við elskum fjölskyldur okkar og þannig á að gera það, með ást.“

Bad Bunny kom sá og sigraði og nýtti tækifærið í þakkarræðunni til að mótmæla aðgerðum stjórnvalda í Bandaríkjunum gegn innflytjendum.Getty/Johnny Nunez

Meðal annarra listamanna sem einnig létu í sér heyra með einum eða öðrum hætti voru Justin Bieber, Carole King, Olivia Dean og Billie Eilish. Sú síðastnefnda fékk Grammy fyrir lag ársins fyrir lag sitt Wildflower. 

„Enginn er ólöglegur í stolnu landi,“ sagði Eilish meðal annars í sinni þakkarræðu. „Það er mjög erfitt að vita hvað maður á að segja eða gera akkúrat núna… við verðum að halda áfram að berjast og tala upphátt og mótmæla.“

Billie Eilish í góðum félagsskap Justins og Hailey Bieber. Þarna má sjá glitta í barmmerkin sem margir báru í mótmælaskyni gegn ICE.Getty/Kevin Mazur

Lamar setti nýtt met og Gaga talaði til kvenna

Olivia Dean var valin besti nýi listamaðurinn en hún nýtti jafnframt tækifærið til að deila sínum skilaboðum. „Ég er hér sem barnabarn innflytjenda. Ég er afurð hugrekkis og mér finnst að þetta fólk eigi skilið að þeim sé fagnað,“ sagði Dean meðal annars.

Kendric Lamar skráði sig á spjöld sögunnar eftir gærkvöldið, en hann er nú orðinn sigursælasti rapparinn í sögu Grammy-verðlaunanna, eftir að hann tryggði sér fimm verðlaun til viðbótar. Alls hefur Lamar hlotið 27 Grammy-verðlaun og er þannig kominn fram úr rapparanum Jay Z sem fyrir gærkvöldið var sigursælasti rapparinn á Grammy.

Enginn annar rappari hefur tryggt sér jafn mörg Grammy-verðlaun og Kendrick Lamar.Getty/Kevin Winter

Söngkonan Kehlani, sem hlaut tvenn verðlaun í flokki R&B tónlistar fyrir lag sitt Folded lét ekki heldur sitt eftir liggja í gagnrýni á ICE. „Mig langar að segja fokk ICE. Ég held að allir — við erum of valdamikill hópur af fólki hér í sama rými á sama tíma til að koma ekki með einhvers konar yfirlýsingu í landinu okkar, það er svo heilalaust fyrir mér,“ sagði Kehlani.

Lady Gaga hlaut einnig tvenn verðlaun en hún nýtti tækifærið til að tala til kvenna í bransanum. „Ég vil bara segja fyrir konur í tónlist, ég veit að stundum er maður í hljóðverinu með fullt af gaurum og það getur verið erfitt, en ég hvet ykkur til að hlusta alltaf á ykkur sjálfar,“ sagði Gaga.

Lady Gaga glæsileg á rauða dreglinum.Getty/ Amy Sussman

Þessi hlutu Grammy-verðlaun 2026 í helstu flokkum

Listinn byggir á samantekt Guardian. Sigurvegarinn í hverjum flokki er feitletraður.

Plata ársins

  • Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
  • Justin Bieber – Swag
  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Clipse – Let Got Sort Em Out
  • Lady Gaga – Mayhem
  • Kendrick Lamar – GNX
  • Leon Thomas – Mutt
  • Tyler, the Creator – Chromakopia

Plötuupptaka ársins

  • Bad Bunny – DtMF
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Doechii – Anxiety
  • Billie Eilish – Wildflower
  • Lady Gaga – Abracadabra
  • Kendrick Lamar with SZA – Luther
  • Chappell Roan – The Subway
  • Rosé & Bruno Mars – APT.

Lag ársins

  • Lady Gaga – Abracadabra
  • Doechii – Anxiety
  • Rosé & Bruno Mars – APT.
  • Bad Bunny – DtMF
  • Huntr/x – Golden
  • Kendrick Lamar with SZA – Luther
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Billie Eilish – Wildflower

Besti sóló-popp flutningurinn

  • Justin Bieber – Daisies
  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Lady Gaga – Disease
  • Chappell Roan – The Subway
  • Lola Young – Messy

Besta poppsöngplata

  • Justin Bieber – Swag
  • Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
  • Miley Cyrus – Something Beautiful
  • Lady Gaga – Mayhem
  • Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)

Besta hefðbundna poppplatan

  • Laila Biali – Wintersongs
  • Laufey – A Matter of Time
  • Jennifer Hudson – The Gift of Love
  • Barbra Streisand – The Secret of Life: Partners, volume 2
  • Elton John & Brandi Carlile – Who Believes in Angels?
  • Lady Gaga – Harlequin

Besta nútímakántríplatan

  • Kelsea Ballerini – Patterns
  • Tyler Childers – Snipe Hunter
  • Eric Church – Evangeline v the Machine
  • Jelly Roll – Beautifully Broken
  • Miranda Lambert – Postcards from Texas

Besta música urbana platan

  • Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
  • Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
  • J Balvin – Mixteip
  • Nicki Nicole – Naiki
  • Trueno – EUB Deluxe
  • Yandel – Sinfónico (En Vivo)

Besti nýi listamaðurinn

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Besta rappplatan

  • Clipse – Let God Sort Em Out
  • Glorilla – Glorious
  • JID – God Does Like Ugly
  • Kendrick Lamar – GNX
  • Tyler, the Creator – Chromakopia

Besta dans-popp upptakan

  • Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
  • Lady Gaga – Abracadabra
  • Zara Larsson – Midnight Sun
  • Tate McRae – Just Keep Watching
  • PinkPantheress – Illegal

Besti rapp flutningurinn

  • Cardi B – Outside
  • Clipse – Chains & Whips (ft Kendrick Lamar & Pharrell Williams)
  • Doechii – Anxiety
  • Kendrick Lamar – TV Off (ft Lefty Gunplay)
  • Tyler, the Creator – Darling, I (ft Teezo Touchdown)

Besti sóló-kántrí flutningurinn

  • Tyler Childers – Nose on the Grindstone
  • Shaboozey – Good News
  • Chris Stapleton – Bad As I Used to Be
  • Zach Top – I Never Lie
  • Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

Besta rapplagið

  • Doechii – Anxiety
  • Clipse, Pusha T & Malice ft John Legend & Voices of Fire – The Birds Don’t Sing
  • Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
  • GloRilla – TGIF
  • Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – TV Off

Besti popp dúett- eða hópflutningur

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
  • Huntr/x – Golden
  • Katseye – Gabriela
  • Rosé & Bruno Mars – APT.
  • SZA Featuring Kendrick Lamar – 30 for 30

Besta R&B platan

  • Givēon – Beloved
  • Coco Jones – Why Not More?
  • Ledisi – The Crown
  • Teyana Taylor – Escape Room
  • Leon Thomas – Mutt

Besta rokkplatan

  • Deftones – Private Music
  • Haim – I Quit
  • Linkin Park – From Zero
  • Turnstile – Never Enough
  • Yungblud – Idols

Besta dans/elektró platan

  • FKA twigs – Eusexua
  • Fred Again – Ten Days
  • PinkPantheress – Fancy That
  • Rüfüs Du Sol – Inhale/Exhale
  • Skrillex – F U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3

Besti rokk flutningur

  • Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
  • Linkin Park – The Emptiness Machine
  • Turnstile – Never Enough
  • Hayley Williams – Mirtazapine
  • Yungblud – Changes (Live from Villa Park, Back to the Beginning)

Besti metal flutningur

  • Dream Theater – Night Terror
  • Ghost – Lachryma
  • Sleep Token – Emergence
  • Spiritbox – Soft Spine
  • Turnstile – Birds

Besti R&B flutningur

  • Justin Bieber – Yukon
  • Chris Brown – It Depends (ft Bryson Tiller)
  • Kehlani – Folded
  • Leon Thomas – Mutt
  • Summer Walker – Heart of a Woman

Besti hefðbundni R&B flutningur

  • Durand Bernarr – Here We Are
  • Lalah Hathaway – Uptown
  • Ledisi – Love You Too
  • SZA – Crybaby
  • Leon Thomas – Vibes Don’t Lie

Besta R&B lagið

  • Kehlani – Folded
  • Summer Walker – Heart of a Woman
  • Chris Brown ft Bryson Tiller – It Depends
  • Durand Bernarr – Overqualified
  • Leon Thomas – Yes It Is

Besta óhefðbundna tónlistarplatan

  • Bon Iver – Sable, Fable
  • The Cure – Songs of a Lost World
  • Tyler, the Creator – Don’t Tap the Glass
  • Wet Leg – Moisturizer
  • Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

Besta hefðbundna kántríplatan

  • Charley Crockett – Dollar a Day
  • Lukas Nelson – American Romance
  • Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
  • Margo Price – Hard Headed Woman
  • Zach Top – Ain’t In It for My Health

Besti alþjóðlegi tónlistarflutningurinn

  • Bad Bunny – EoO
  • Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
  • Angélique Kidjo – Jerusalema
  • Yeisy Rojas – Inmigrante Y Que?
  • Shakti – Shrini’s Dream (live)
  • Anoushka Shankar – Daybreak (ft Alam Khan & Sarathy Korwar)

Besta rokklagið

  • Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
  • Sleep Token – Caramel
  • Hayley Williams – Glu
  • Turnstile – Never Enough
  • Yungblud – Zombie

Besta kántrílagið

  • Tyler Childers – Bitin’ List
  • Shaboozey – Good News
  • Zach Top – I Never Lie
  • Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
  • Miranda Lambert and Chris Stapleton – A Song to Sing

Besti óhefðbundni tónlistarflutningurinn

  • Bon Iver – Everything is Peaceful Love
  • The Cure – Alone
  • Turnstile – Seein’ Stars
  • Wet Leg – Mangetout
  • Hayley Williams – Parachute

Besta safnplatan með tónlist fyrir sjónræna miðla

  • A Complete Unknown
  • F1 The Album
  • Kpop Demon Hunters
  • Sinners
  • Wicked

Besta tónlistarmy ndbandið

  • Sabrina Carpenter – Manchild
  • Clipse – So Be It
  • Doechii – Anxiety
  • OK Go – Love
  • Sade – Young Lion

Besta lagið samið fyrir sjónræna miðla

  • Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be (From Tron: Ares)
  • Huntr/x – Golden (from KPop: Demon Hunters)
  • Miles Caton – I Lied to You (From Sinners)
  • Elton John and Brandi Carlile – Never Too Late (From Elton John: Never Too Late)
  • Jayme Lawson – Pale, Pale Moon (From Sinners)
  • Rod Wave – Sinners (From Sinners)

Besta latínó poppplatan

  • Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
  • Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
  • Karol G – Tropicoqueta
  • Natalia Lafourcade – Cancionera
  • Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?

Best fólk platan

  • Rhiannon Giddens & Justin Robinson – What Did the Blackbird Say to the Crow
  • Patty Griffin – Crown of Roses
  • I’m With Her – Wild and Clear and Blue
  • Jason Isbell – Foxes in the Snow
  • Jesse Welles – Under the Powerlines (April 24 – September 24)

Best dans/elektró upptakan

  • Disclosure & Anderson Paak – No Cap
  • Fred again, Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
  • Kaytranada – Space Invader
  • Skrillex – Voltage
  • Tame Impala – End of Summer

Besti afríski tónlistarflutningurinn

  • Burna Boy – Love
  • Davido ft Omah Lay – With You
  • Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
  • Ayra Starr feat. Wizkid – Gimme Dat
  • Tyla – PUSH 2 START

Besti jazzflutningurinn

  • Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
  • Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live)
  • Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
  • Michael Mayo – Four
  • Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)

Besti hljómsveitarflytjandi

  • Michael Repper, conductor (National Philharmonic) – Coleridge-Taylor: Toussaint L’Ouverture; Ballade Op 4; Suites From 24 Negro Melodies
  • Andris Nelsons, conductor (Boston Symphony Orchestra) – Messiaen: Turangalîla-Symphonie
  • Gustavo Dudamel, conductor (Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela) – Ravel: Boléro, M 81
  • Yannick Nézet-Séguin, conductor (The Philadelphia Orchestra) – Still & Bonds
  • Esa-Pekka Salonen, conductor (San Francisco Symphony) – Stravinsky: Symphony in Three Movements

Besti djassflutningur

  • Lakecia Benjamin – Noble Rise (ft Immanuel Wilkins & Mark Whitfield)
  • Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (live)
  • Samara Joy – Peace Of Mind / Dreams Come True
  • Michael Mayo – Four
  • Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold & Rachel Eckroth – All Stars Lead to You (live)

Besta gamanplatan

  • Bill Burr – Drop Dead Years by Bill Burr
  • Sarah Silverman – PostMortem by Sarah Silverman
  • Ali Wong – Single Lady by Ali Wong
  • Jamie Foxx – What Had Happened Was … by Jamie Foxx
  • Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bargatze

Besti melódíski rappflutningurinn

  • Fridayy ft Meek Mill – Proud Of Me
  • JID ft Ty Dolla $ign & 6Lack – Wholeheartedly
  • Kendrick Lamar with SZA – luther
  • Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
  • PARTYNEXTDOOR & Drake – SOMEBODY LOVES ME

Framleiðandi ársins

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Lagahöfundur ársins

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr
  • Laura Veltz
Tónlist Grammy-verðlaunin Bandaríkin Hollywood Laufey Lín


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.