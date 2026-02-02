Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur

Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Lola Young og Olivia Dean voru meðal þeirra sigursælustu á Grammy-tónlistarverðlaunahátíðinni sem fór fram í Los Angeles í nótt. Laufey Lín Jónsdóttir nældi sér jafnframt í sín önnur Grammy-verðlaun fyrir plötuna A Matter of Time.
Mótmæli gegn ICE, innflytjenda- og tollaeftirliti Bandaríkjanna, voru fyrirferðarmikil á hátíðinni þar sem margir þeirra listamanna sem viðstaddir voru nýttu þakkarræður sínar, viðtöl eða báru barmmerki í mótmælaskyni gegn aðgerðum stjórnvalda.
Lista yfir allar tilnefningar og sigurvegara Grammy-verðlaunanna 2026 má finna neðar í fréttinni.
Bad Bunny, sem treður upp í hálfleik Ofurskálarinnar næstu helgi, tryggði sér þrenn verðlaun, fyrir plötu ársins, bestu plötu í flokki música urbana, og fyrir bestu tónlistarframkomu á heimsvísu.
„Áður en ég þakka Guði, þá ætla ég að segja ICE out,“ sagði Bad Bunny meðal annars þegar hann veitti verðlaununum viðtöku. „Við erum ekki villimenn, við erum ekki skepnur, við erum ekki óvelkomnar verur, við erum manneskjur og við erum Bandaríkjamenn,“ hélt hann áfram. „Ef við berjumst þá gerum við það með ást. Við hötum þau ekki, við elskum fólkið okkar, við elskum fjölskyldur okkar og þannig á að gera það, með ást.“
Meðal annarra listamanna sem einnig létu í sér heyra með einum eða öðrum hætti voru Justin Bieber, Carole King, Olivia Dean og Billie Eilish. Sú síðastnefnda fékk Grammy fyrir lag ársins fyrir lag sitt Wildflower.
„Enginn er ólöglegur í stolnu landi,“ sagði Eilish meðal annars í sinni þakkarræðu. „Það er mjög erfitt að vita hvað maður á að segja eða gera akkúrat núna… við verðum að halda áfram að berjast og tala upphátt og mótmæla.“
Olivia Dean var valin besti nýi listamaðurinn en hún nýtti jafnframt tækifærið til að deila sínum skilaboðum. „Ég er hér sem barnabarn innflytjenda. Ég er afurð hugrekkis og mér finnst að þetta fólk eigi skilið að þeim sé fagnað,“ sagði Dean meðal annars.
Kendric Lamar skráði sig á spjöld sögunnar eftir gærkvöldið, en hann er nú orðinn sigursælasti rapparinn í sögu Grammy-verðlaunanna, eftir að hann tryggði sér fimm verðlaun til viðbótar. Alls hefur Lamar hlotið 27 Grammy-verðlaun og er þannig kominn fram úr rapparanum Jay Z sem fyrir gærkvöldið var sigursælasti rapparinn á Grammy.
Söngkonan Kehlani, sem hlaut tvenn verðlaun í flokki R&B tónlistar fyrir lag sitt Folded lét ekki heldur sitt eftir liggja í gagnrýni á ICE. „Mig langar að segja fokk ICE. Ég held að allir — við erum of valdamikill hópur af fólki hér í sama rými á sama tíma til að koma ekki með einhvers konar yfirlýsingu í landinu okkar, það er svo heilalaust fyrir mér,“ sagði Kehlani.
Lady Gaga hlaut einnig tvenn verðlaun en hún nýtti tækifærið til að tala til kvenna í bransanum. „Ég vil bara segja fyrir konur í tónlist, ég veit að stundum er maður í hljóðverinu með fullt af gaurum og það getur verið erfitt, en ég hvet ykkur til að hlusta alltaf á ykkur sjálfar,“ sagði Gaga.
Listinn byggir á samantekt Guardian. Sigurvegarinn í hverjum flokki er feitletraður.
