Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling

Einhver besti janúarmánuður í manna minnum er liðinn undir lok með mörgum blíðviðrisdögum, norðurljósadýrð, handboltaveislu og alvöru skvísupóstum á samfélagsmiðlum. Stjörnur landsins voru önnum kafnir við ýmislegt pæjulegt í liðinni viku og skelltu sér meðal annars á skíði erlendis, trúlofuðu sig í safaríferð í Afríku, unnu til tvennra Grammy verðlauna og sóluðu sig á Bahama-eyjum.
Byrjum á byrjuninni. Laufey Lín Jónsdóttir vann til Grammy-verðlauna í Los Angeles í nótt og hefur nú unnið til tvennra slíkra verðlaun allt í allt. Þvílík stjarna og þvílíkt þjóðarstolt!
Áslaug Arna fyrrum ráðherra og núverandi nemandi við Columbia háskóla í New York skellti sér í bláan snjógalla og lék sér í snjónum í stórborginni.
Fyrrum forsetaframbjóðandinn Ásdís Rán, betur þekkt sem ísdrottningin, birti mynd af sér í snjónum.
Áhrifavaldurinn og þjálfarinn Björn Boði er í námi í New York og naut sín með loðhúfu í snjókomunni.
Það er greinilega hlýrra hér á Íslandi og Tara Sif Birgisdóttir fasteignasali, dansari og þjálfari elskar gott míní pils.
Dorrit tók sjálfsmynd með Pharrell Williams, tónlistarmógúl og tískuhönnuði Louis Vuitton. Rándýrt!
Áhrifavaldurinn Rósa Kristín nýtur sín í botn í skíðaferð í Austurríki með ástinni sinni, tónlistarmanninum Agli Breka.
Áhrifavaldurinn Eva Einarsdóttir er líka þar stórglæsileg.
Og fótboltaskvísan Nadía Atladóttir!
Skíði eru ekki fyrir alla samkvæmt áhrifavaldinum og verkfræðingnum Katrínu Eddu sem slasaðist á höku í brekkunni.
Útvarpskonan Jóna Margrét fagnaði þorranum með Guðjóni samstarfsmanni hennar og fleiri góðum.
Fyrrum fegurðardrottningin Aníta Ösp Ingólfsdóttir naut sín eina ógleymanlega kvöldstund í Bangkok.
Töffarinn, plötusnúðurinn og meistaraneminn Ísabella Lena er í ævintýraferð í Ástralíu þar sem hún klæddi sig upp fyrir búningapartý.
Heimsfrægu stórstjörnutvíburarnir Laufey og Júnía eru stórglæsilegar í nýrri auglýsingaherferð tískurisans Chanel.
Handboltastjörnurnar okkar í landsliðinu fögnuðu því að komast í undanúrslit og Gísli Þorgeir birti skemmtilegar myndir frá því.
Ævintýraofurparið Rakel María og Gummi trúlofuðust í safaríferð í Keníu.
Athafnakonan og áhrifavaldurinn Sofia Elsie Nielsen birti gullfallegar skvísumyndir af sér við sólsetrið á Bahama-eyjum.
Fótboltadrottningin Karólína Lea gerir upp góðan janúar.
Förðunarfræðingurinn og TikTok stjarnan Embla Wigum heimsótti London um helgina en hún bjó þar í nokkur ár. Embla fékk þar boð í glæsilegt partý förðunarmógúlsins Huda Beauty.
Tónlistarkonan Alaska vinnur hörðum höndum að nýju efni í stúdíóinu en ungstirnið er að hasla sér völl í íslensku tónlistarlífi.
