Lífið

Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var nóg um að vera hjá stjörnum landsins sem voru meðal annars að hanga með stórstjörnum úti í heimi.
Það var nóg um að vera hjá stjörnum landsins sem voru meðal annars að hanga með stórstjörnum úti í heimi. Instagram

Einhver besti janúarmánuður í manna minnum er liðinn undir lok með mörgum blíðviðrisdögum, norðurljósadýrð, handboltaveislu og alvöru skvísupóstum á samfélagsmiðlum. Stjörnur landsins voru önnum kafnir við ýmislegt pæjulegt í liðinni viku og skelltu sér meðal annars á skíði erlendis, trúlofuðu sig í safaríferð í Afríku, unnu til tvennra Grammy verðlauna og sóluðu sig á Bahama-eyjum.

Ef Instagram-færslurnar birtast ekki er ráð að endurhlaða (e. refresh) síðunni.

Laufey vann aftur til Grammy-verðlauna

Byrjum á byrjuninni. Laufey Lín Jónsdóttir vann til Grammy-verðlauna í Los Angeles í nótt og hefur nú unnið til tvennra slíkra verðlaun allt í allt. Þvílík stjarna og þvílíkt þjóðarstolt! 

Áslaug Arna snjóskvísa

Áslaug Arna fyrrum ráðherra og núverandi nemandi við Columbia háskóla í New York skellti sér í bláan snjógalla og lék sér í snjónum í stórborginni. 

Ísdrottning ber nafn með rentu 

Fyrrum forsetaframbjóðandinn Ásdís Rán, betur þekkt sem ísdrottningin, birti mynd af sér í snjónum. 

Ískaldur stórborgargæi

Áhrifavaldurinn og þjálfarinn Björn Boði er í námi í New York og naut sín með loðhúfu í snjókomunni. 

Sæt í stuttu pilsi

Það er greinilega hlýrra hér á Íslandi og Tara Sif Birgisdóttir fasteignasali, dansari og þjálfari elskar gott míní pils. 

Stjörnusjálfa

Dorrit tók sjálfsmynd með Pharrell Williams, tónlistarmógúl og tískuhönnuði Louis Vuitton. Rándýrt! 

Dorrit Moussaieff og Pharrell Williams hrikalega nett saman. Instagram

Zebrahestamynstur á skíðum

Áhrifavaldurinn Rósa Kristín nýtur sín í botn í skíðaferð í Austurríki með ástinni sinni, tónlistarmanninum Agli Breka. 

Skvísuskíði

Áhrifavaldurinn Eva Einarsdóttir er líka þar stórglæsileg.

Og fótboltaskvísan Nadía Atladóttir! 

Slösuð á skíðum! 

Skíði eru ekki fyrir alla samkvæmt áhrifavaldinum og verkfræðingnum Katrínu Eddu sem slasaðist á höku í brekkunni.

Þorragleði

Útvarpskonan Jóna Margrét fagnaði þorranum með Guðjóni samstarfsmanni hennar og fleiri góðum.

Beib í Bangkok

Fyrrum fegurðardrottningin Aníta Ösp Ingólfsdóttir naut sín eina ógleymanlega kvöldstund í Bangkok. 

Kleópatra í Ástralíu

Töffarinn, plötusnúðurinn og meistaraneminn Ísabella Lena er í ævintýraferð í Ástralíu þar sem hún klæddi sig upp fyrir búningapartý.

Chanel tvíburar

Heimsfrægu stórstjörnutvíburarnir Laufey og Júnía eru stórglæsilegar í nýrri auglýsingaherferð tískurisans Chanel.

Geggjaðir gæjar

Handboltastjörnurnar okkar í landsliðinu fögnuðu því að komast í undanúrslit og Gísli Þorgeir birti skemmtilegar myndir frá því. 

Þúsund sinnum já! 

Ævintýraofurparið Rakel María og Gummi trúlofuðust í safaríferð í Keníu. 

 Bahama bomba

Athafnakonan og áhrifavaldurinn Sofia Elsie Nielsen birti gullfallegar skvísumyndir af sér við sólsetrið á Bahama-eyjum.

Fótboltalífið

Fótboltadrottningin Karólína Lea gerir upp góðan janúar.  

TikTok stjarna í London

Förðunarfræðingurinn og TikTok stjarnan Embla Wigum heimsótti London um helgina en hún bjó þar í nokkur ár. Embla fékk þar boð í glæsilegt partý förðunarmógúlsins Huda Beauty. 

Alaska í fíling

Tónlistarkonan Alaska vinnur hörðum höndum að nýju efni í stúdíóinu en ungstirnið er að hasla sér völl í íslensku tónlistarlífi. 

Stjörnulífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.