Lífið

Úr söngva­keppni í fegurðar­sam­keppni

Agnar Már Másson skrifar
Sigga Ózk tók þátt í Söngvakeppninni 2023 og 2024.
Söngvakeppnisstjarnan Sigga Ózk tekur óvænta beygju og hyggst taka þátt í fegurðarsamkeppninni Ungrú Íslandi.

Sigga, sem réttu nafni heitir Sigríður Ósk Hrafnkelsdóttir, og Ungfrú Ísland keppnin, birta birtir færslu þess efnis á Instagram. 

Söng- og leikkonan keppir sem Ungfrú Hafravatn, sem tilheyrir Mosfellsbæ, en Sigga býr vissulega í Garðabæ.

Alls keppa 20 í keppninni en greint var frá öllum keppendum á Instagram-síðu keppninnar í gær.

