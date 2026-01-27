Í öndunarvél eftir blóðeitrun Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 27. janúar 2026 10:25 Leikarinn Quinton Aaron liggur á spítala eftir blóðeitrun. Amanda Edwards/Getty Images Blind side stjarnan Quinton Aaron á ekki sjö dagana sæla um þessar mundir en hann var fluttur á spítala eftir að hafa misst meðvitund á heimili sínu. Eiginkona hans Margarita hafði tekið eftir breytingum á heilsu Aarons þar sem hann hafði verið að finna fyrir miklum dofa og þreytu. Þegar hann leið út af hringdi hún á sjúkrabíl og í ljós kom að Aaron var með blóðeitrun. Quinton Aaron er 41 árs gamall og er hvað þekktastur fyrir hlutverk sitt sem fyrrum NFL leikmaðurinn Michael Oher í kvikmyndinni The Blind Side þar sem hann lék á móti Söndru Bullock. Kvikmyndin hefur hlotið mikla gagnrýni þar sem hugmyndir um hvítu bjargvættina (e. white saviorism) taka yfir. Hér má sjá stiklu úr kvikmyndinni: Oher sjálfur hefur sagt að mörg atriði færi ansi mikið í stílinn og hann var smættaður niður í heimskan dreng með enga framtíð. Myndin naut þó gríðarlegra vinsælda og vakti Aaron mikla athygli fyrir hlutverk sitt þótt lítið hafi farið fyrir honum í kvikmyndum síðan. Samkvæmt Margaritu er honum haldið í öndunarvél en hún hefur mikla trú á því að hann nái heilsu aftur. „Hann er algjör bardagamaður. Við höfum fulla trú á því að hann gangi út af spítalanum við hestaheilsu,“ sagði Margarita. Hollywood Bíó og sjónvarp Mest lesið Rasistar í sumarbústað Gagnrýni Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Lífið Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Lífið Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Lífið Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Lífið Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Lífið Þórdís og Júlí eiga von á öðru barni Lífið Ragga Theó fann ástina hjá Davíð Þór Lífið Forritara stærðfræðileiks tekið eins og rokkstjörnu Lífið „Amma sagði alltaf að við værum líkir“ Lífið Fleiri fréttir Í öndunarvél eftir blóðeitrun Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Draugur Lilju svífur yfir vötnum Þórdís og Júlí eiga von á öðru barni Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Forritara stærðfræðileiks tekið eins og rokkstjörnu „Amma sagði alltaf að við værum líkir“ Kristrún, Sólrún Diego og Jón Jónsson sáu Galdrakarlinn í Oz Fréttatían: Pólitíkin, flug og söngleikir Sveppi þvoði hnausþykkt hár Eiðs Smára Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Ragga Theó fann ástina hjá Davíð Þór Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Stjörnulífið: Fáklædd í fimbulkulda Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum „Er eðlilegt að kynlíf taki af mér stjórn og að ég sé upptekinn af kynlífi flesta daga?“ Gisti þar sem Verdi andaðist fyrir hreina tilviljun Dagurinn þegar Bessastaðatjörn varð vettvangur harmleiks Gæti vaknað einn daginn og ætlað á þing Kannast ekki við að vera genginn til liðs við Samfylkinguna „Sílíkon er eitthvað sem mun fara með mér í gröfina“ Aron Can og Erna selja en elska eldhúsbúrið Brúðurin hljóp grátandi út áður en Victoria dansaði við Brooklyn Fyrrverandi bassaleikari Scorpions látinn Rifjar upp misgóðar minningar í sölutilkynningunni „Mig langar bara að vera upprétt og sterk“ Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Löggan byrjar á TikTok með því að gasa Egil og Rikka Kvenskælingar svekktir eftir að hafa lent í hakkavél MR tvisvar í röð Heated Rivalry-stjörnur verða á Ólympíuleikunum Sjá meira