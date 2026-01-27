Á móti vasapeningum og myndi aldrei láta barn fá debetkort Stefán Árni Pálsson skrifar 27. janúar 2026 13:01 Björn Berg fer yfir fjármálalæsi ungmenna í Íslandi í dag í gærkvöldi. Fjármálaráðgjafinn Björn Berg Gunnarsson er afar vinsæll og eftirsóttur í sínum störfum, enda talar hann ávallt um peninga og fjármál á mannamáli. Ísland í dag settist niður með Birni Berg og bað um góð ráð fyrir foreldra þegar kemur að fjármálum barna og ungmenna. Óvænt hitamál og segir Björn Berg að foreldrar ættu að hætta að kvabba í skólunum um að kenna fjármálalæsi og taka málin í sínar eigin hendur. Kenna börnunum sjálfum og passa að umræður um peninga og fjármál séu ávallt á jákvæðum nótum. Í meðfylgjandi innslagi var farið yfir ýmis þroskastig barna, allt frá fæðingu til átján ára aldurs, og fáum góð ráð í hverju skrefi um hvernig má kenna börnum og ungmennum að fara vel með peninga. Markmiðið þegar til lengri tíma er litið er auðvitað að börnin verði fjárhagslega sjálfstæð þegar þau verða fullorðin og flytji einhvern tímann út úr foreldrahúsum. Stærðarinnar verkefni „Ég hef talsvert verið að bæði halda námskeið og svona aðeins að skrifa um nauðsyn þess að foreldrar taki ábyrgð á þessu sjálfir. Það er ekki lausn á neinu vandamáli að fussa og sveia yfir því að skólarnir séu ekki nógu duglegir. Og þá er þetta bara stærðarinnar verkefni sem allir foreldrar á landinu þurfa að taka mjög alvarlega og sjá til þess að börn þeirra geti staðið á eigin fótum og farið með peninga á hverju þroskastigi, sem getur auðvitað verið ákveðin kúnst,“ segir Björn en á maður að byrja frá fyrsta degi? „Ekkert endilega. Ég held að það sé ekkert nauðsynlegt. Þrátt fyrir að það sé mjög algengt á Íslandi að verið sé að spara fyrir börn, þá er það í rauninni ekkert sérstaklega nauðsynlegt. Það sem mun koma til með að gagnast þeim miklu frekar er að þeim sé kennt að gera þetta sjálf. Ég myndi kannski frekar hugsa um það að ein helsta forsenda þess að börnin muni geta haft það gott til lengri tíma litið er að foreldrarnir hafi það gott. Er það rétt að þau passi upp á sín fjármál? Að það sé ekki verið að steypa sér í skuldir vegna fæðingarorlofsins eða þess tíma sem barnið er ungt? Að svo sé gripið tækifærið þegar að krakkarnir eru orðnir nógu gamlir til þess að það sé aðeins hægt að byrja.“ Hér að neðan má sjá þáttinn í heild sinni. Fjármál heimilisins Mest lesið Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Lífið Rasistar í sumarbústað Gagnrýni Í öndunarvél eftir blóðeitrun Lífið Sweeney í vanda fyrir að klæða Hollywood-skiltið í brjóstahaldara Lífið Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum Lífið Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Lífið Tíminn og vatnið frumsýnd á Sundance: „Viska afa í Teigó sigraði hjörtu þeirra“ Bíó og sjónvarp Á móti vasapeningum og myndi aldrei láta barn fá debetkort Lífið Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Lífið Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Lífið Fleiri fréttir Ráðherrann brunar af þingfundi til að horfa á leikinn Á móti vasapeningum og myndi aldrei láta barn fá debetkort Sweeney í vanda fyrir að klæða Hollywood-skiltið í brjóstahaldara Í öndunarvél eftir blóðeitrun Eins og gangandi beinagrindur með húðflygsur á sér Draugur Lilju svífur yfir vötnum Þórdís og Júlí eiga von á öðru barni Gengst við geðhvarfasýki og biðst afsökunar: „Hlutirnir urðu verri því lengur sem ég hundsaði vandamálið“ Forritara stærðfræðileiks tekið eins og rokkstjörnu „Amma sagði alltaf að við værum líkir“ Kristrún, Sólrún Diego og Jón Jónsson sáu Galdrakarlinn í Oz Fréttatían: Pólitíkin, flug og söngleikir Sveppi þvoði hnausþykkt hár Eiðs Smára Féll eftir tuttugu ára edrúmennsku Ragga Theó fann ástina hjá Davíð Þór Ólst upp með lítið á milli handanna og fór ung að vinna í fiski Stjörnulífið: Fáklædd í fimbulkulda Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum „Er eðlilegt að kynlíf taki af mér stjórn og að ég sé upptekinn af kynlífi flesta daga?“ Gisti þar sem Verdi andaðist fyrir hreina tilviljun Dagurinn þegar Bessastaðatjörn varð vettvangur harmleiks Gæti vaknað einn daginn og ætlað á þing Kannast ekki við að vera genginn til liðs við Samfylkinguna „Sílíkon er eitthvað sem mun fara með mér í gröfina“ Aron Can og Erna selja en elska eldhúsbúrið Brúðurin hljóp grátandi út áður en Victoria dansaði við Brooklyn Fyrrverandi bassaleikari Scorpions látinn Rifjar upp misgóðar minningar í sölutilkynningunni „Mig langar bara að vera upprétt og sterk“ Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Sjá meira