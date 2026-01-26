Innlent

Sigurður Helgi kjörinn vara­for­seti

Árni Sæberg skrifar
Sigurður Helgi í þingsal Evrópuráðsþingsins.
Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður Flokks fólksins, hefur verið kjörinn varaforseti Evrópuráðsþingsins. „Það er mikill heiður fyrir mig að fá að takast á við þetta verkefni. Ég geri það með auðmýkt og virðingu fyrir þessari merku stofnun,“ segir hann.

Í færslu þess efnis á Facebook segir Sigurður Helgi að hann hafi alltaf reynt að vera hreinskilinn um störf sín sem þingmaður. Í upphafi hafi það tekið hann smá tíma að átta sig á því hvernig hann gæti nýtt sér starfið á alþjóðlegum vettvangi. Kerfið sé flókið og hlutirnir gangi stundum hægt.

„En á þessu rúma ári hef ég komist að því að þrátt fyrir allt flækjustigið er Evrópuráðsþingið nákvæmlega staðurinn þar sem við eigum að vera. Hlutverk Evrópuráðsins er að standa vörð um grundvallarhugsjónir aðildarríkjanna um mannréttindi, lýðræði og réttarríkið og stuðla að efnahagslegum og félagslegum framförum. Öllum aðildarríkjum er skylt að virða grundvallarreglur um frelsi, mannlega reisn og velferð einstaklingsins sem kveðið er á um í mannréttindasáttmála Evrópu og öðrum samningum ráðsins.“

Loks segir hann að Ísland hafi átt aðild að Evrópuráðsþinginu frá árinu 1950 og þar hafi margir merkir alþingismenn starfað með þá hugsjón að Ísland sé hluti af alþjóðasamfélaginu og rödd þess sé afar mikilvæg.

