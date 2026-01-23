Löggan byrjar á TikTok með því að gasa Egil og Rikka Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. janúar 2026 10:54 Brot af því þegar Egill og Rikki létu piparúða sig af lögreglunni. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er byrjuð á TikTok til að miðla þar efni um störf lögreglunnar. Fyrsta myndbandið á aðganginum fjallar um piparúða og voru útvarpsmennirnir Egill Ploder Ottósson og Ríkharður Óskar Guðnason úðaðir. Aðgangurinn „logreglan“ birti í gær tvö myndbönd, það fyrsta fjallar um piparúða og það seinna um ástæðuna fyrir veru lögreglunnar á miðlinum. „Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu ætlar að byrja á TikTok. Okkur langar aðeins að leyfa ykkur að fylgjast með störfum okkar en einnig koma með fræðandi efni og kannski einhverjar leiðbeiningar. Þannig fylgist með okkur á Tiktok,“ segir Símon Geir Geirsson, sem sinnir löggæslu á lýðnetinu hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, um aðganginn. @logreglan Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu er að byrja á Tiktok. Hér munum við reyna að koma með upplýsingar og fræðslu um störf lögreglu. #fyp #íslenskttiktok #fyrirþig #logreglan ♬ original sound - Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu Börnin áhugasöm um piparúðann Myndbandið um notkun piparúða er tilkomið að sögn lögregluþjóns vegna mikils áhuga ungmenna á piparúða. Í grunnskólaheimsóknum séu börnin alltaf spenntust fyrir piparúðanum, hvernig hann virkar og hvort það sé vont að vera úðaður. Þess vegna hafi lögreglan fengið útvarpsmennina Egil Ploder og Rikka G sem stýra Brennslunni á FM957 til að sýna hvernig slíkt ferli fari fram og hvernig lögreglan aðstoðar manneskju sem hefur verið úðuð. Í myndbandinu mæta Rikka og Egill (sem er þegar myndbandið er tekið ekki enn farinn í hárígræðslu) í port við lögreglustöðina á Hlemmi. Eftir smá undirbúning og fíflagang eru þeir félagar síðan úðaðir beint í augun af metra færi. @logreglan Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk vini sína í Brennslunni á FM957 til að koma og prófa mace-ið í forvarnarskyni #fyp #fm957 #brennslan #íslenskttiktok #fyrirþig @egillploder @fm957 ♬ original sound - Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu „Slakaðu á maður,“ heyrist Egill Ploder segja þegar búið er að úða góðri gusu á þá félaga. Um leið og þeir opna svo augun engjast þeir um af sársauka og eru látnir dýfa andlitunum ofan í vatnsbað. „Ég hef aldrei upplifað svona sársauka á ævinni,“ segir Egill síðar í myndbandinu og bætir við að enginn ætti að vilja prófa svona lagað. Lýsir hann því að hann myndi ekki gera slíkt aftur jafnvel þó honum byðist fimm milljónir króna fyrir það. „Það er að koma hor síðan úr fermingu hjá mér,“ segir Rikki meðan hann snýtir sér. „Ég hefði ekki getað gert mér í hugarlund. Ég vissi að þetta væri vont en þetta er versti sársauki sem ég hef upplifað á ævinni. Ég hef tvíökklabrotnað tvívegis, opið beinbrot og nýrnasteina. „Peanuts“ við hliðina á þessum viðbjóði,“ segir Rikki síðan að lokum. Einnig er hægt að sjá myndbandið á Facebook hér að neðan:

Lögreglan
TikTok
Samfélagsmiðlar
Brennslan 