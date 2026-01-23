Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Magnús Jochum Pálsson skrifar 23. janúar 2026 12:05 Tinna og Sveinn eru að selja á Laugarásveginum. Tinna Hrafnsdóttir, leikkona og leikstjóri, og Sveinn Geirsson, leikari og tónlistarmaður, hafa sett íbúð sína að Laugarásvegi 47 á sölu. Íbúðin er 102 fermetrar og ásett verð hennar er 99,8 milljónir króna. Íbúðin er fimm herbergja á annarri hæð hússins, sem var byggt 1959, með útsýni yfir Laugardal og með svölum til suðvesturs. Sérinngangur er að íbúðinni á norðausturhlið hússins og er gengið í gegnum garðinn sem fylgir íbúðinni. Þrjár íbúðir eru í húsinu. Stofan og borðstofan eru í einu rými. Anddyrið er með flísum á gólfi, opnu fatahengi og stiga upp í íbúðina með nýlegu kókosteppi. Stofan og borðstofan mynda opið rými með viðarparketi á gólfi og gluggum til austurs og suðurs. Rúmgott eldhús opið við stofuna með viðarparketi, innréttingu með skápaplássi, opnum hillum, eyju og gluggum til norðausturs. Eldhúsið er ansi flott með svartri innréttingu. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf með upphengdu salerni, baðkari með sturtuaðstöðu og glugga með opnanlegu fagi. Þvottahús innan íbúðar, við hlið baðherbergis, með rými fyrir þvottavél og þurrkara. Garðinum hefur verið skipt upp og er hver íbúð með sinn hluta til afnota og er geymsluskúr í garðinum. Fyrir framan húsið er bílastæði sem íbúðin nýtir. Lesa má nánar um íbúðina á fasteignavef Vísis. Húsið séð frá garðinum. Svalir með góðu útsýni. Útsýnið frá svölunum. Fasteignamarkaður Hús og heimili Reykjavík Tímamót Mest lesið Kristinn Svavarsson er látinn Tónlist Löggan byrjar á TikTok með því að gasa Egil og Rikka Lífið Atvinnulaus aumingi trompar dauðakölt Gagnrýni Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Lífið Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Lífið „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Tíska og hönnun „Geðrækt þarf ekki að vera flókin“ Lífið samstarf Kvenskælingar svekktir eftir að hafa lent í hakkavél MR tvisvar í röð Lífið Viðbjóðurinn fær sviðsljósið: „Eilíft vakir minning þín, slef, prump, piss, og þvag og slím“ Menning Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín Tónlist Fleiri fréttir Tinna Hrafns og Sveinn selja á Laugarásveginum Löggan byrjar á TikTok með því að gasa Egil og Rikka Kvenskælingar svekktir eftir að hafa lent í hakkavél MR tvisvar í röð Heated Rivalry-stjörnur verða á Ólympíuleikunum Fengu gefins sjö nýjar þrautir frá breska þrautahöfundinum Mari og Njörður eiga von á sumarbarni Vinsældir þessarar siðspilltu moldvörpu eru þér að kenna Kemur Önnu miðli til varnar: „Þið megið segja að ég sé auðtrúa asni“ Ofurnæmni Önnu Birtu: Hefur heyrt hugsanir fólks í Kringlunni Désirée prinsessa látin Staðgöngumóðir „öruggasta leiðin“ til að stækka fjölskylduna Auglýsing Blush sé fyrir neðan allar hellur Kynntist manninum á Tinder í Covid Vance á von á barni Heiða og Hildur djömmuðu með Breiðhyltingum Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Fagna tíu árum af ást Þekkja Kringlugestir borgarstjórann? Aron Mola ástfanginn í bíó Krútteyjurnar Ischia og Sikiley: Ástu leist ekki á einnar evru húsin Rybak snýr aftur en frægir bræður sniðganga Havana-heilkennið heldur áfram að kveikja samsæriskenningar Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til Sjá meira