Þrjú erlend her- og varðskip í Reykjavík Samúel Karl Ólason skrifar 22. janúar 2026 14:02 Tvö af skipunum þremur við bryggju í Reykjavík. Vísir/Bjarni Þremur her- og varðskipum hefur verið siglt í höfn í Reykjavík í dag. Tvö skipanna eru frá Danmörku og það þriðja frá Frakklandi. Eitt skipanna er danska varðskipið Thetis, en það hefur verið á svæðinu kringum Ísland um nokkurt skeið. Meðal annars hefur áhöfn þess æft með starfsmönnum Landhelgisgæslunnar. Þá voru gerðar æfingar sem snerust meðal annars um viðbrögð við leka í lest Freyju. Einnig voru æfð viðbrögð við slysi og segir á vef LHG að æfingarnar hafi gengið mjög vel. Danskir sjóliðar.Vísir/Bjarni Þyrluáhöfn skipsins lenti fyrr í vikunni við skýli Landhelgisgæslu Íslands þar sem George Kr. Lárusson, forstjóri, heilsaði upp á þá. Á Facebooksíðu LHG kemur fram að flugstjóri þyrlu Thetis sé íslenskur en sá hefur verið í danska flughernum í nokkur ár. Danska freigátan HDMS Peter Willemoes kom einnig til hafnar í Reykjavík í dag. Þriðja skipið er svo frönsk freigáta sem heitir Bretagne. Samkvæmt upplýsingum frá Landhelgisgæslunni er skipið hér með leyfi íslenskra stjórnvalda og hefur frönskum skipum reglulega verið siglt til hafnar hér á landi á undanförnum áratugum. Danmörk Frakkland Norðurslóðir Landhelgisgæslan Öryggis- og varnarmál Mest lesið Halla slær á putta handboltahetjunnar Innlent Samkomulagið veiti Bandaríkjunum aðgang að auðlindum Grænlands Erlent Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Innlent „Ég á þetta og má þetta“ Innlent Handtóku fimm ára dreng og föður hans og sendu til Texas Erlent Rutte samdi ekki við Trump fyrir hönd danska konungsríkisins Erlent „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ Innlent Nauðgaði konu og reyndi að færa henni blóm daginn eftir Innlent Drógu mann út á nærbuxunum sem hafði ekkert til saka unnið Erlent „Það er ekki hægt að muna allan þennan djöful“ Innlent Fleiri fréttir Þrjú erlend her- og varðskip í Reykjavík Ósammála um hvort lögregla hafi gefið fyrirmæli „Ég á þetta og má þetta“ „Það er ekki hægt að muna allan þennan djöful“ Nauðgaði konu og reyndi að færa henni blóm daginn eftir Hvalveiðimótmælin fyrir dóm og Danir segja ekkert samið um Grænland Húsleit fór fram víðar en á Akureyri Halla slær á putta handboltahetjunnar „Ég framkvæmdi þetta af algjörri nauðsyn“ „Sama hvað gerist þá sigra hvalirnir“ Ósammála um hvort Heiða sé „atvinnupólitíkus“ Kjósendur Flokks fólksins ekki fyrir framan tölvu alla daga Ölvaður og árásargjarn handtekinn í verslunarmiðstöð Viðurkenni nú að hafa beitt Íslendinga efnahagslegri hernaðaraðgerð Algjörlega óásættanleg staða Sveitarstjórnin og Penninn Eymundsson saman í eina sæng Þjóðaröryggisráð boðað til fundar Skýrsla Félagsbústaða kolsvört Formaður Sjálfstæðisflokksins fer yfir þunga stöðu Hættu við lendingu í miðju aðflugi Taldi sig mega birta nektarmyndir af fyrrverandi en dómarinn hélt ekki Unnu að því að stofna „Vélfag 2.0“ og tölvur með teikningum fjarlægðar Drógu dauðan hval lengst út í hafsauga Segir gagnrýni minnihlutans til þess gerða að dreifa athygli Nú má heita Friðálv Gletting Lucíuson Náðu sex byssum úr byssuskáp á Akureyri Parísarheimsókn fjárlaganefndar „mjög fróðleg“ Með 29 kíló af maríjúana í töskunum Brúnni yfir Helluvatn lokað í fimm vikur Stjórnarformaður Vélfags handtekinn í aðgerðum saksóknara Sjá meira